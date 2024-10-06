Тур: 8. Стадион: Джованни Цини.
0'
17' Желтая карточкаДзанимачча Лука
18' Желтая карточкаБенали Ахмед
0:1
27' ГолЛасанья Кевин
64' Желтая карточкаНасти Марко
64' Желтая карточкаРадунович Борис
1:1
70' ГолСерникола Леонардо
87' Желтая карточкаСако Коли
88' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
90'+5
Ход матча
17'
18'
27'
64'
64'
70'
87'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
445 Количество передач 338
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Кремонезе
Бари
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|2
|0.25
|Серникола Леонардо
|2
|0.25
|Коллоколо Микеле
|2
|0.25
|Йонсен Деннис
|1
|0.13
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.13
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.13
|Барбьери Томмазо
|1
|0.13
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.13
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|2
|0.25
|Дорваль Мехди
|1
|0.13
|Майта Маттиа
|1
|0.13
|Пучино Раффаэле
|1
|0.13
|Риччи Джакомо
|1
|0.13
|Фавилли Андреа
|1
|0.13
|Новакович Андрия
|1
|0.13
|Мантовани Валерио
|1
|0.13
|Лелла Нунцио
|1
|0.13
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|1
|1
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Лелла Нунцио
|1
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
4
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Пропущено
6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0
Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1
Результаты матчей
Кремонезе
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
17
17
17
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Модена
|Палумбо Антонио
|4
|Чезена
|Кало Джакомо
|4