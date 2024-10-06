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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Кремонезе
1:1
Конец матча
Бари
0'
17' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
18' Желтая карточка
Бенали Ахмед
0:1
27' Гол
Ласанья Кевин
64' Желтая карточка
Насти Марко
64' Желтая карточка
Радунович Борис
1:1
70' Гол
Серникола Леонардо
87' Желтая карточка
Сако Коли
88' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
90'+5

Ход матча

17'
Дзанимачча Лука
 
18'
 
Бенали Ахмед
27'
0:1
Ласанья Кевин
(Сибилли Джузеппе)
46'
Серникола Леонардо
Барбьери Томмазо
 
46'
Насти Марко
Дзанимачча Лука
 
55'
 
Сако Коли
Сибилли Джузеппе
64'
Насти Марко
 
64'
 
Радунович Борис
66'
Васкес Франко
Вандепутте Яри
 
67'
 
Новакович Андрия
Фалетти Сесар
67'
 
Фавилли Андреа
Ласанья Кевин
70'
Серникола Леонардо
(Бьянкетти Маттео)
1:1
77'
Бонаццоли Федерико
Буонаюто Кристиан
 
87'
 
Сако Коли
88'
Чеккерини Федерико
 
90'
Лочошвили Лука
Чеккерини Федерико
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 445 Количество передач 338
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
23
Чеккерини
Федерико
15
Бьянкетти
Маттео
4
Барбьери
Томмазо
18
Коллоколо
Микеле
6
Пикель
Шарль
27
Вандепутте
Яри
98
Дзанимачча
Лука
9
Де
Лука
Мануэль
10
Буонаюто
Кристиан
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
93
Дорваль
Мехди
15
Ласанья
Кевин
19
Фалетти
Сесар
Кремонезе
3-5-2
Бари
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Бари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 2 0.25
Серникола Леонардо 2 0.25
Коллоколо Микеле 2 0.25
Йонсен Деннис 1 0.13
Кастаньетти Микеле 1 0.13
Буонаюто Кристиан 1 0.13
Барбьери Томмазо 1 0.13
Васкес Франко 1 (1) 0.13
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 2 0.25
Дорваль Мехди 1 0.13
Майта Маттиа 1 0.13
Пучино Раффаэле 1 0.13
Риччи Джакомо 1 0.13
Фавилли Андреа 1 0.13
Новакович Андрия 1 0.13
Мантовани Валерио 1 0.13
Лелла Нунцио 1 0.13
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Сибилли Джузеппе 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Вандепутте Яри 2 0
Антов Валентин 2 0
Насти Марко 2 0
Барбьери Томмазо 2 0
Васкес Франко 1 0
Майер Жан 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Лелла Нунцио 1 1
Пучино Раффаэле 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Оливери Андреа 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Новакович Андрия 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
4
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

6
5
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1
Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0
Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1

Результаты матчей

Кремонезе
Бари

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
7.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
9.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
12.
Бари
 8 2 4 2 10 - 8 10
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 8 1 5 2 7 - 8 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
11.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
14.
Бари
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 0 - 2 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Модена Палумбо Антонио 4
Чезена Кало Джакомо 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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