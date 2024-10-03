Тур: 23. Стадион: Platinumcars Arena.
0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
22
Прица
Тим
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
26 Hugo Mella
-
34 David Celic
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Сириус
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.4
Среднее время на гол
101
64
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.89
Среднее время на гол
47
101
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.42
1.16
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.4
|Прица Тим
|4
|0.16
|Траустасон Арнор
|4
|0.16
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.16
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.16
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.4
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.28
|Валта Лео
|5 (1)
|0.2
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.2
|Хейер Мелкер
|3
|0.12
|Линдберг Маркус
|3
|0.12
|Викман Адам
|2
|0.08
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
|Перссон Хоаким III
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
4
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
8
18
ИФК Норрчепинг
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
25% (6)
33% (8)
Сириус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
50% (12)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
17
16
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
0
0%
2
13%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
6
38%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
22
19
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
5
23%
4
21%
46-60
5
23%
7
37%
61-75
2
9%
4
21%
76-90
Забито
14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
7
50%
6
27%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Пропущено
26
17
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
38
8 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
0
0%
5
13%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
9
29%
29%
12
32%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
6
19%
7
18%
76-90
Пропущено
48
36
24 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
9
19%
1
3%
1-15
7
15%
4
11%
16-30
8
17%
3
8%
31-45
8
17%
7
19%
46-60
9
19%
12
33%
61-75
7
15%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Сириус
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 58%
2
5 раз 21%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
3
6 раз 25%
2
4 раза 17%
1
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
47
75
29
66
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
159
717
1212
222
816
123
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|5
|3
|59 - 19
|56
|2.
|25
|14
|4
|7
|39 - 29
|46
|3.
|25
|14
|3
|8
|37 - 35
|45
|4.
|25
|13
|5
|7
|40 - 22
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|48 - 35
|41
|6.
|25
|12
|4
|9
|31 - 29
|40
|7.
|25
|11
|6
|8
|36 - 32
|39
|8.
|1:0
|25
|11
|4
|10
|39 - 36
|37
|9.
|25
|10
|6
|9
|48 - 46
|36
|10.
|25
|7
|9
|9
|41 - 47
|30
|11.
|0:1
|25
|7
|6
|12
|31 - 49
|27
|12.
|25
|6
|9
|10
|28 - 37
|27
|13.
|25
|6
|7
|12
|27 - 37
|25
|14.
|25
|7
|3
|15
|26 - 43
|24
|15.
|25
|6
|4
|15
|33 - 52
|22
|16.
|25
|5
|4
|16
|22 - 37
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|33 - 4
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 10
|27
|4.
|12
|8
|1
|3
|22 - 11
|25
|5.
|12
|7
|4
|1
|24 - 14
|25
|6.
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|30 - 22
|21
|9.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|11.
|0:1
|12
|5
|1
|6
|17 - 23
|16
|12.
|12
|3
|5
|4
|17 - 24
|14
|13.
|13
|3
|5
|5
|12 - 17
|14
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|1
|4
|24 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 15
|23
|3.
|13
|6
|2
|5
|17 - 12
|20
|4.
|1:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 19
|20
|5.
|13
|6
|2
|5
|15 - 24
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|24 - 23
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|10.
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|11.
|12
|4
|1
|7
|11 - 19
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|14.
|0:1
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|15.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|16.
|12
|2
|1
|9
|11 - 30
|7
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4