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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 23. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:2
Конец матча
Сириус
0'
0:1
13' Гол
Хейер Мелкер
68' Желтая карточка
Бьёрк Карл
0:2
77' Гол
Валта Лео
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Хейер Мелкер
(Салех Юсеф)
46'
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
 
63'
Сигюргейрссон Исак
Шабани Лаорент
 
63'
Бьёрк Карл
Салихович Дино
 
63'
Хазени Кристоффер
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
68'
Бьёрк Карл
 
76'
 
Пюндт Андреас
Хейер Мелкер
77'
0:2
Валта Лео
(Викман Адам)
85'
 
Олссон Филип
Валта Лео
86'
Ake Andersson
Траустасон Арнор
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
37
Moutaz
Neffati
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
17
Шабани
Лаорент
22
Прица
Тим
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
19
Миллескуг
Ноэль
17
Линдберг
Маркус
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Сириус

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

А
5:1
К
2:2
А
2:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
2:4
А
1:1
А
1:2
А
4:2
А
0:2
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.4

Среднее время на гол

101
64

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.9
0.89

Среднее время на гол

47
101

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.42
1.16

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 10 0.4
Прица Тим 4 0.16
Траустасон Арнор 4 0.16
Сигюргейрссон Исак 4 0.16
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.16
Бьёрк Карл 1 0.04
Kevin Jansson 1 0.04
Ture Sandberg 1 0.04
Моберг-Карлссон Давид 1 0.04
Лушаку Исмет 1 0.04
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Moutaz Neffati 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 10 0.4
Миллескуг Ноэль 7 0.28
Валта Лео 6 (1) 0.24
Перссон Хоаким IV 5 0.2
Хейер Мелкер 3 0.12
Линдберг Маркус 3 0.12
Викман Адам 2 0.08
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Олссон Филип 1 0.04
Перссон Хоаким III 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 5 0
Ватсон Макс 4 0
Каллей Яхья 4 0
Прица Тим 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Бьёрк Карл 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Салихович Дино 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 6 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Линдберг Маркус 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Салех Юсеф 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0
Перссон Хоаким III 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
4
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сириус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

8
18
ИФК Норрчепинг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сириус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

17
18
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
7
37%
61-75
3
13%
4
21%
76-90

Забито

14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
7
50%
6
27%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Пропущено

26
17
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
40
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
0
0%
6
15%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
9
29%
29%
12
30%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
6
19%
8
20%
76-90

Пропущено

50
36
25 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 22
10
20%
1
3%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
3
8%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
9
18%
12
33%
61-75
8
16%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Сириус

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
7
5
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
9
7
18
1.5
13
12
2
23
2.5
8
17
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 5 3 59 - 19 56
2.
Юргорден
 25 14 4 7 39 - 29 46
3.
АИК
 25 14 3 8 37 - 35 45
4.
Хаммарбю
 25 13 5 7 40 - 22 44
5.
Эльфсборг
 25 12 5 8 48 - 35 41
6.
ГАИС
 25 12 4 9 31 - 29 40
7.
Мьельбю
 25 11 6 8 36 - 32 39
8.
Сириус
 25 11 4 10 40 - 36 37
9.
Хеккен
 25 10 6 9 48 - 46 36
10.
Броммапойкарна
 25 7 9 9 41 - 47 30
11.
ИФК Норрчепинг
 25 7 6 12 31 - 50 27
12.
Гётеборг
 25 6 9 10 28 - 37 27
13.
Вернаму
 25 6 7 12 27 - 37 25
14.
Хальмстад
 25 7 3 15 26 - 43 24
15.
Кальмар
 25 6 4 15 33 - 52 22
16.
Вестерос
 25 5 4 16 22 - 37 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 11 0 1 33 - 4 33
2.
Эльфсборг
 13 8 3 2 30 - 13 27
3.
ГАИС
 13 8 3 2 20 - 10 27
4.
АИК
 12 8 1 3 22 - 11 25
5.
Мьельбю
 12 7 4 1 24 - 14 25
6.
Хаммарбю
 12 7 3 2 23 - 10 24
7.
Юргорден
 12 6 3 3 15 - 12 21
8.
Хеккен
 13 6 3 4 30 - 22 21
9.
Сириус
 12 5 2 5 22 - 17 17
10.
Хальмстад
 13 5 2 6 15 - 13 17
11.
ИФК Норрчепинг
 12 5 1 6 17 - 24 16
12.
Броммапойкарна
 12 3 5 4 17 - 24 14
13.
Гётеборг
 13 3 5 5 12 - 17 14
14.
Вестерос
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Кальмар
 13 3 2 8 18 - 26 11
16.
Вернаму
 13 2 3 8 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 13 8 1 4 24 - 17 25
2.
Мальмё
 13 6 5 2 26 - 15 23
3.
Хаммарбю
 13 6 2 5 17 - 12 20
4.
Сириус
 13 6 2 5 18 - 19 20
5.
АИК
 13 6 2 5 15 - 24 20
6.
Вернаму
 12 4 4 4 14 - 12 16
7.
Броммапойкарна
 13 4 4 5 24 - 23 16
8.
Хеккен
 12 4 3 5 18 - 24 15
9.
Эльфсборг
 12 4 2 6 18 - 22 14
10.
Мьельбю
 13 4 2 7 12 - 18 14
11.
ГАИС
 12 4 1 7 11 - 19 13
12.
Гётеборг
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Кальмар
 12 3 2 7 15 - 26 11
14.
ИФК Норрчепинг
 13 2 5 6 14 - 26 11
15.
Вестерос
 12 2 2 8 9 - 17 8
16.
Хальмстад
 12 2 1 9 11 - 30 7
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 15 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 11 (6)
Юргорден Хуммет Денис 11 (4)
АИК Питтас Яннис 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
Юргорден Сабович Бесард 8
АИК Тюкосен Мадс 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Салех Юсеф сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Хейер Мелкер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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