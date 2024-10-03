Тур: 23. Стадион: Platinumcars Arena.
0:2
Конец матча
Ход матча
13'
0:1
68'
77'
0:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
22
Прица
Тим
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
26 Hugo Mella
-
34 David Celic
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Сириус
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.4
Среднее время на гол
101
64
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.9
0.89
Среднее время на гол
47
101
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.42
1.16
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|10
|0.4
|Прица Тим
|4
|0.16
|Траустасон Арнор
|4
|0.16
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.16
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.16
|Бьёрк Карл
|1
|0.04
|Kevin Jansson
|1
|0.04
|Ture Sandberg
|1
|0.04
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|1
|0.04
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|10
|0.4
|Миллескуг Ноэль
|7
|0.28
|Валта Лео
|6 (1)
|0.24
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.2
|Хейер Мелкер
|3
|0.12
|Линдберг Маркус
|3
|0.12
|Викман Адам
|2
|0.08
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Олссон Филип
|1
|0.04
|Перссон Хоаким III
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|5
|0
|Ватсон Макс
|4
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Прица Тим
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Бьёрк Карл
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Салихович Дино
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Линдберг Маркус
|2
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
|Перссон Хоаким III
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
4
ИФК Норрчепинг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сириус
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
8
18
ИФК Норрчепинг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Сириус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
17
18
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
6
33%
46-60
6
35%
2
11%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
24
19
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
5
21%
7
37%
61-75
3
13%
4
21%
76-90
Забито
14
22
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
1
7%
4
18%
31-45
7
50%
6
27%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Пропущено
26
17
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
5
19%
1
6%
1-15
4
15%
3
18%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
31
40
8 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
0
0%
6
15%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
9
29%
29%
12
30%
46-60
8
26%
5
13%
61-75
6
19%
8
20%
76-90
Пропущено
50
36
25 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 22
10
20%
1
3%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
3
8%
31-45
8
16%
7
19%
46-60
9
18%
12
33%
61-75
8
16%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2
Сириус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2
Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 Хаммарбю - Сириус 3:0 Сириус - Вестерос 0:0 Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Сириус
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
3
6 раз 24%
2
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
48
75
210
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
310
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
169
718
1312
223
817
124
223
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|11 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|11 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|11 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|8
|АИК
|Тюкосен Мадс
|2 4