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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Алавес
1:0
Первый тайм: 38'
Севилья
0'
1:0
17' Гол
Висенте Карлос
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Стоичков Хуан
33' Желтая карточка
Ньигес Сауль

Ход матча

15'
 
Ихеаначо Келечи
Берналь Исаак Ромеро
17'
Висенте Карлос
(Теналья Науэль)
1:0
23'
Стоичков Хуан
 
33'
 
Ньигес Сауль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 127
Алавес 30.7% (39)
X 33.9% (43)
Севилья 35.4% (45)
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Алавес
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
6
Гевара
Андер
24
Хордан
Хоан
19
Стоичков
Хуан
15
Мартин
Карлос
11
Мартинес
Антонио
III
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
24
Ньянзу
Танги
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
20
Соу
Джибрил
18
Агум
Люсьен
17
Ньигес
Сауль
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
14
Фернандес
Жерар
Алавес
4-4-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Севилья

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
4:3
КК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
84

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.33
Висенте Карлос 2 0.33
Теналья Науэль 1 0.17
Кике Гарсия 1 0.17
Конечни Томас 1 0.17
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.17
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Навас Хесус 1 0.17
Лукебакио Доди 1 0.17
Хуанлу Санчес 1 0.17
Окампос Лукас 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 3 0
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Конечни Томас 2 0
Гуриди Хон 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гарсия Луис 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанлу Санчес 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Педроса Адриа 1 0
Баде Луак 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
1
Алавес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0
Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1

Результаты матчей

Алавес
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Алавес
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
8.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
14.
Севилья
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Алавес
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Севилья
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 1:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
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      2.21 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 127
    Алавес 30.7% (39)
    X 33.9% (43)
    Севилья 35.4% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Севилья
    3.30
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    4.50
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:0 Севилья

    Исход игры
    Алавес
    30.7% (39)
    Ничья
    33.9% (43)
    Севилья
    35.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (37)
    1:2 Севилья
    21.3% (27)
    1:0 Алавес
    12.6% (16)
    2:1 Алавес
    11.8% (15)
    0:1 Севилья
    5.5% (7)
    0:2 Севилья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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