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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 16538 Главный судья: Альберола Хавьер
Алавес
2:1
Конец матча
Севилья
0'
1:0
17' Гол
Висенте Карлос
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Стоичков Хуан
33' Желтая карточка
Ньигес Сауль
45' Желтая карточка
Педроса Адриа
2:0
60' Гол
Мартин Карлос
75' Желтая карточка
Баде Луак
2:1
83' Гол
Лукебакио Доди
87' Желтая карточка
Гуриди Хон
90' Желтая карточка
Салас Кике
90'+6

Ход матча

14'
 
Ихеаначо Келечи
Берналь Исаак Ромеро
17'
Висенте Карлос
(Теналья Науэль)
1:0
23'
Стоичков Хуан
 
33'
 
Ньигес Сауль
45'
 
Педроса Адриа
60'
Мартин Карлос
2:0
66'
 
Эджуке Чидера
Агум Люсьен
66'
 
Барко Валентин
Педроса Адриа
70'
 
Баде Луак
Ньянзу Танги
70'
 
Гудель Неманья
Соу Джибрил
71'
Гуриди Хон
Стоичков Хуан
 
71'
Бланко Антонио
Гевара Андер
 
75'
 
Баде Луак
76'
Кике Гарсия
Мартинес Антонио
 
77'
Реббах Абдеррахман
Мартин Карлос
 
83'
2:1
Лукебакио Доди
(Ньигес Сауль)
87'
Гуриди Хон
 
89'
Моуриньо Сантьяго
Хордан Хоан
 
90'
 
Салас Кике

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 264 Количество передач 422
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Алавес 30.7% (39)
X 33.9% (43)
Севилья 35.4% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
6
Гевара
Андер
24
Хордан
Хоан
19
Стоичков
Хуан
15
Мартин
Карлос
11
Мартинес
Антонио
III
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
24
Ньянзу
Танги
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
20
Соу
Джибрил
18
Агум
Люсьен
17
Ньигес
Сауль
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
14
Фернандес
Жерар
Алавес
4-4-2
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Севилья

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
4:3
КК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.27
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
84

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.33
Висенте Карлос 2 0.33
Теналья Науэль 1 0.17
Кике Гарсия 1 0.17
Конечни Томас 1 0.17
Мартин Карлос 1 0.17
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.17
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.33
Навас Хесус 1 0.17
Хуанлу Санчес 1 0.17
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 3 0
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Стоичков Хуан 1 0
Гарсия Луис 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанлу Санчес 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Педроса Адриа 2 0
Баде Луак 2 0
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
1
Алавес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0
Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1

Результаты матчей

Алавес
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Алавес
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
8.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
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    Прогнозы 127
    Алавес 30.7% (39)
    X 33.9% (43)
    Севилья 35.4% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 2:1 Севилья

    Исход игры
    Алавес
    30.7% (39)
    Ничья
    33.9% (43)
    Севилья
    35.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (37)
    1:2 Севилья
    21.3% (27)
    1:0 Алавес
    12.6% (16)
    2:1 Алавес
    11.8% (15)
    0:1 Севилья
    5.5% (7)
    0:2 Севилья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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