Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Алавес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Педроса Адриа получил желтую карточку от судьи

44' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ньигес Сауль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Севилья

41' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Алавес

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ньигес Сауль получил желтую карточку от судьи

33' Теналья Науэль нанес удар головой, но Эрьян Нюланд спокойно отбил мяч.

33' Хордан Хоан из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Мартин Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Алавес

30' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Стоичков Хуан из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

25' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Алавес отменен из-за положения "вне игры".

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

23' Мартинес Антонио III создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Севилья

22' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Севилья

21' Мартинес Антонио III не смог попасть в створ ударом издали

20' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда Алавес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Г О О О О Л - Висенте Карлос забивает с правой ноги!

17' Теналья Науэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Мартин Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Алавес

16' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Висенте Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Ох, нехорошо это выглядит. Берналь Исаак Ромеро получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Берналь Исаак Ромеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Севилья

10' Удар от ворот произведет Алавес

10' Берналь Исаак Ромеро не смог попасть в створ ударом издали

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Кармона Хосе Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Севилья

6' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Алавес

3' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля