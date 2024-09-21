Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Команда Реал Сосьедад имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бекер Шеральдо нанес удар головой, но Карл Хайн спокойно отбил мяч.

46' Арамбуру Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Вальядолид

43' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Арамбуру Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Орри Оскарссон выиграл воздушное противоборство у Юрич Станко

39' Роза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Юрич Станко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Сучич Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

32' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Орри Оскарссон выиграл воздушное противоборство у Торрес Давид

29' Гомес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Мачис Дарвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Ба Джума получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ба Джума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Вальядолид

25' О, нет. Из многообещающей позиции Орри Оскарссон из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

24' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч возобновлен

21' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

21' Месегер Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Моро Рауль не смог попасть в створ ударом издали

19' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

18' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Рефери не любит споров - именно за это Пауло Пессолано сейчас получил желтую

16' Гомес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Игрок из команды Вальядолид делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Матч возобновлен

14' Дженк Озкаджар получил травму и заменен. Торрес Давид выходит на поле.

12' Дженк Озкаджар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Луис Перез пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

9' Луис Перез выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Роза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Латаса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бекер Шеральдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Амалла Селим не смог попасть в створ ударом издали

1' Агер Наиф получил желтую карточку от судьи

1' Вальядолид начинает с центра поля