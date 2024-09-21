  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Вальядолид
0:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
1' Желтая карточка
Агер Наиф
16' Желтая карточка
Paulo Pezzolano
35' Желтая карточка
Юрич Станко
53' Желтая карточка
Арамбуру Хон
55' Желтая карточка
Луис Перез
58' Желтая карточка
Роза Лукас
72' Желтая карточка
Латаса Хуан
90' Желтая карточка
Субельдия Игор
90' Желтая карточка
Субименди Мартин
90'+6

Ход матча

1'
 
Агер Наиф
14'
Торрес Давид
Озкаджар Дженк
 
16'
Paulo Pezzolano
 
35'
Юрич Станко
 
46'
Перес Кике
Амалла Селим
 
53'
 
Арамбуру Хон
55'
Луис Перез
 
58'
Роза Лукас
 
61'
Санчес Иван
Мачис Дарвин
 
61'
 
Оласагасти Хон
Сучич Лука
61'
 
Оярсабаль Микель
Оскарссон Орри
72'
Латаса Хуан
 
78'
Силла Мамаду
Моро Рауль
 
78'
Кёмерт Эрай
Ба Джума
 
81'
 
Пачеко Хон
Агер Наиф
81'
 
Умар Садик
Кубо Такефуса
90'
 
Субельдия Игор
90'
 
Субименди Мартин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 269 Количество передач 528
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Вальядолид 10.5% (12)
X 32.5% (37)
Реал Сосьедад 57% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
6
Озкаджар
Дженк
22
Роза
Лукас
4
Месегер
Виктор
20
Юрич
Станко
18
Мачис
Дарвин
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
14
Латаса
Хуан
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
24
Сучич
Лука
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
11
Бекер
Шеральдо
9
Оскарссон
Орри
Вальядолид
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-2-1

История личных встреч

Вальядолид
Реал Сосьедад

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
1:2
КК
1:1
КК
1:3
П
1:0
П
2:2
П
4:1
П
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
84

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.33
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.14
Кубо Такефуса 1 0.14
Субименди Мартин 1 0.14
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 3 0
Роза Лукас 3 0
Мартин Марио 1 1
Paulo Pezzolano 2 0
Латаса Хуан 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Перес Кике 1 0
Андре Маркос 1 0
Чуки 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вальядолид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

0
0
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Вальядолид
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 2:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3 (1)
Вильярреал Перес Айосе 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Вальядолид 10.5% (12)
    X 32.5% (37)
    Реал Сосьедад 57% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Вальядолид
    10.5% (12)
    Ничья
    32.5% (37)
    Реал Сосьедад
    57% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.44% (46)
    Меньше
    58.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    30.7% (35)
    1:1 Ничья
    25.4% (29)
    0:1 Реал Сосьедад
    24.6% (28)
    2:1 Вальядолид
    7% (8)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Вальядолид
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный