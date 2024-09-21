Тур: 6. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Куадра Гильермо
0:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаАгер Наиф
16' Желтая карточкаPaulo Pezzolano
35' Желтая карточкаЮрич Станко
53' Желтая карточкаАрамбуру Хон
55' Желтая карточкаЛуис Перез
58' Желтая карточкаРоза Лукас
72' Желтая карточкаЛатаса Хуан
90' Желтая карточкаСубельдия Игор
90' Желтая карточкаСубименди Мартин
90'+6
Ход матча
1'
16'
35'
53'
55'
58'
72'
78'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
269 Количество передач 528
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ба
Джума
22
Роза
Лукас
20
Юрич
Станко
18
Мачис
Дарвин
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
14
Латаса
Хуан
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
17
Гомес
Серхио
24
Сучич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
30 Часко РаульЗащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
19 Дьедью АматПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
34 Марото МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вальядолид
Реал Сосьедад
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
84
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.33
|Амалла Селим
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.14
|Кубо Такефуса
|1
|0.14
|Субименди Мартин
|1
|0.14
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|3
|0
|Роза Лукас
|3
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Paulo Pezzolano
|2
|0
|Латаса Хуан
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Чуки
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вальядолид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
0
0
Вальядолид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2
Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2
Результаты матчей
Вальядолид
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|19.
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|2:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Вальядолид
10.5% (12)
Ничья
32.5% (37)
Реал Сосьедад
57% (65)
Тотал 2.5
Больше
41.44% (46)
Меньше
58.56% (65)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
30.7% (35)
1:1 Ничья
25.4% (29)
0:1 Реал Сосьедад
24.6% (28)
2:1 Вальядолид
7% (8)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Вальядолид
1.8% (2)
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