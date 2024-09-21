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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Осасуна
2:1
Второй тайм: 62'
Лас-Пальмас
0'
15' Желтая карточка
Рамирес Сандро
35' Желтая карточка
Мармоль Мика
1:0
39' Пенальти
Будимир Анте
1:1
41' Гол
Молейро Альберто
45' Желтая карточка
Парк Марвин
54' Желтая карточка
Бретонес Абель
2:1
60' Гол
Орос Аймар

Ход матча

15'
 
Рамирес Сандро
35'
 
Мармоль Мика
39'
Будимир Анте
1:0
41'
1:1
Молейро Альберто
(Рамирес Сандро)
45'
 
Синкгравен Дэйли
Мармоль Мика
45'
 
Росада Виктор
Парк Марвин
45'
 
Парк Марвин
46'
 
Макбарни Оливер
Рамирес Сандро
54'
Бретонес Абель
 
60'
Орос Аймар
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 167 Количество передач 223
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 110
Осасуна 84.5% (93)
X 10.9% (12)
Лас-Пальмас 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Лас-Пальмас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
6
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
10
Орос
Аймар
19
Сарагоса
Брайан
17
Будимир
Анте
1
Силлессен
Яспер
2
Парк
Марвин
28
Херцог
Хуанма
3
Мармоль
Мика
23
Муньос
Алекс
19
Рамирес
Сандро
5
Муньос
Хави
29
Эссугу
Дариу
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
Осасуна
4-1-4-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Осасуна
Лас-Пальмас

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:1
П
5:2
П
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 1 (1) 0.17
Гарсия Рауль 1 0.17
Гарсия Рубен 1 0.17
Бойомо Флавьян 1 0.17
Бретонес Абель 1 0.17
Сарагоса Брайан 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.5
Молейро Альберто 2 0.33
Муньос Алекс 1 0.17
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монкайола Хон 2 0
Морено Висенте 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Бретонес Абель 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармоль Мика 2 0
Рамирес Сандро 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1

Результаты матчей

Осасуна
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 2:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3 (1)
Вильярреал Перес Айосе 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
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    Прогнозы 110
    Осасуна 84.5% (93)
    X 10.9% (12)
    Лас-Пальмас 4.5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Лас-Пальмас
    3.55
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    3.50
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    4.62
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Осасуна
    84.5% (93)
    Ничья
    10.9% (12)
    Лас-Пальмас
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    40% (44)
    1:0 Осасуна
    36.4% (40)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    2:0 Осасуна
    6.4% (7)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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