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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 19043 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Осасуна
2:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
15' Желтая карточка
Рамирес Сандро
35' Желтая карточка
Мармоль Мика
1:0
39' Пенальти
Будимир Анте
1:1
41' Гол
Молейро Альберто
45' Желтая карточка
Парк Марвин
54' Желтая карточка
Бретонес Абель
2:1
60' Гол
Орос Аймар
78' Желтая карточка
Силва Фабио
85' Желтая карточка
Пенья Рубен
90' Желтая карточка
Янузай Аднан
90'+4

Ход матча

15'
 
Рамирес Сандро
35'
 
Мармоль Мика
39'
Будимир Анте
1:0
41'
1:1
Молейро Альберто
(Рамирес Сандро)
45'
 
Синкгравен Дэйли
Мармоль Мика
45'
 
Росада Виктор
Парк Марвин
45'
 
Парк Марвин
46'
 
Макбарни Оливер
Рамирес Сандро
54'
Бретонес Абель
 
60'
Орос Аймар
(Гарсия Рубен)
2:1
64'
Пенья Рубен
Сарагоса Брайан
 
64'
Гомес Мойсес
Гарсия Рубен
 
74'
 
Мата Хайме
Эссугу Дариу
74'
 
Янузай Аднан
Молейро Альберто
76'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
78'
 
Силва Фабио
85'
Пенья Рубен
 
89'
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
 
89'
Круз Хуан
Бретонес Абель
 
90'
 
Янузай Аднан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 309 Количество передач 486
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Осасуна 84.5% (93)
X 10.9% (12)
Лас-Пальмас 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
6
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
10
Орос
Аймар
19
Сарагоса
Брайан
17
Будимир
Анте
1
Силлессен
Яспер
2
Парк
Марвин
28
Херцог
Хуанма
3
Мармоль
Мика
23
Муньос
Алекс
19
Рамирес
Сандро
5
Муньос
Хави
29
Эссугу
Дариу
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
Осасуна
4-1-4-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Осасуна
Лас-Пальмас

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
С
2:0
С
4:1
П
5:2
П
2:2
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
65

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.17
Будимир Анте 1 (1) 0.17
Гарсия Рауль 1 0.17
Орос Аймар 1 0.17
Бойомо Флавьян 1 0.17
Бретонес Абель 1 0.17
Сарагоса Брайан 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.5
Молейро Альберто 2 0.33
Муньос Алекс 1 0.17
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монкайола Хон 2 0
Морено Висенте 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Бретонес Абель 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармоль Мика 2 0
Силва Фабио 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
3
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1

Результаты матчей

Осасуна
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Жирона
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Жирона
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3 (1)
Вильярреал Перес Айосе 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19043 болельщиков
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Осасуна: 40%, Лас-Пальмас: 60%.
  • 93'
    Рефери не любит споров - именно за это Янузай Аднан сейчас получил желтую
  • 93'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Силва Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Синкгравен Дэйли ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Силлессен Яспер делает важнейший сейв!
  • 91'
    Оооо... вот это был удар! Ибаньес Пабло должен был забить с этой позиции.
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Ибаньес Пабло. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Рауль Гарсия из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 91'
    Рауль Гарсия нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Осасуна 84.5% (93)
    X 10.9% (12)
    Лас-Пальмас 4.5% (5)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Осасуна
    84.5% (93)
    Ничья
    10.9% (12)
    Лас-Пальмас
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Осасуна
    40% (44)
    1:0 Осасуна
    36.4% (40)
    1:1 Ничья
    8.2% (9)
    2:0 Осасуна
    6.4% (7)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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