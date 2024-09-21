Тур: 6. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19043 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаРамирес Сандро
35' Желтая карточкаМармоль Мика
1:0
39' ПенальтиБудимир Анте
1:1
41' ГолМолейро Альберто
45' Желтая карточкаПарк Марвин
54' Желтая карточкаБретонес Абель
2:1
60' ГолОрос Аймар
78' Желтая карточкаСилва Фабио
85' Желтая карточкаПенья Рубен
90' Желтая карточкаЯнузай Аднан
90'+4
Ход матча
15'
35'
39'
1:0
41'
45'
54'
60'
2:1
78'
85'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
309 Количество передач 486
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Лас-Пальмас
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
65
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.17
|Гарсия Рауль
|1
|0.17
|Орос Аймар
|1
|0.17
|Бойомо Флавьян
|1
|0.17
|Бретонес Абель
|1
|0.17
|Сарагоса Брайан
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.5
|Молейро Альберто
|2
|0.33
|Муньос Алекс
|1
|0.17
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монкайола Хон
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Эррандо Хорхе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
3
Осасуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1
Результаты матчей
Осасуна
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Лас-Пальмас
Исход игры
Осасуна
84.5% (93)
Ничья
10.9% (12)
Лас-Пальмас
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
52.78% (57)
Нет
47.22% (51)
Популярный счёт
2:1 Осасуна
40% (44)
1:0 Осасуна
36.4% (40)
1:1 Ничья
8.2% (9)
2:0 Осасуна
6.4% (7)
1:2 Лас-Пальмас
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!