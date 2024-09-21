Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Рауль Гарсия должен был забить с этой позиции.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Парк Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Парк Марвин получил желтую карточку от судьи

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

44' Сарагоса Брайан из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О О Л - Будимир Анте из команды Осасуна забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Яспер Силлессен прыгнул не в ту сторону.

39' Матч возобновлен

38' Мармоль Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' После проверки VAR судья изменил решение - Осасуна пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна

35' Мармоль Мика получил желтую карточку от судьи

35' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сарагоса Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Родригес Кирьян . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Орос Аймар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Рамирес Сандро получил желтую карточку от судьи

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хорошую попытку сделал Силва Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

10' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

4' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

3' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

1' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Осасуна начинает с центра поля