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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Валенсия
0:0
Второй тайм: 51'
Жирона
0'
24' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
45' Желтая карточка
Данджума Арно

Ход матча

24'
 
Хуанпе Хуан
45'
 
Данджума Арно

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 172 Количество передач 273
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 119
Валенсия 19.3% (23)
X 41.2% (49)
Жирона 39.5% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
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25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
21
Васкес
Хесус
5
Барренечеа
Энцо
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
17
Гомес
Даниэль
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
15
Хуанпе
Хуан
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
10
Асприлья
Ясер
22
Солис
Джон
14
Ромеу
Ориоль
11
Данджума
Арно
19
Миовски
Боян
9
Руис
Абель
Валенсия
4-1-4-1
Жирона
4-4-2

История личных встреч

Валенсия
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.33
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.17
Мир Рафа 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.33
Руис Абель 2 (1) 0.33
Цыганков Виктор 1 0.17
Хиль Бриан 1 0.17
Мартин Иван 1 0.17
Мисехой Габриэль 1 0.17
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0
Таррега Сесар 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Руис Абель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Валенсия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
4
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1
Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0
Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1

Результаты матчей

Валенсия
Жирона

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Жирона
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
20.
Валенсия
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Жирона
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3 (1)
Вильярреал Перес Айосе 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Данджума слева прорвался к воротам, где его удар сумел отразить Мамардашвили. Это был первый удар гостей в створ ворот.
  • 52'
    Риоха слева прострелил к ближней штанге, где Даниэлю Гомечу не удалось переправить мяч в угол ворот.
  • 50'
    Асприлья справа прострелил к дальней штанге. Абель Руис мяч пропустил, а он со стойкой разминулся.
  • 49'
    Франсес и Асприлья покомбинировали справа и отправили мяч на левый фланг атаки.
  • Фол, нарушение
    48'
    Корреа на чужой половине поля ударил по ногам сзади Данджуму.
  • Фол, нарушение
    47'
    Даниэль Гомес на чужой половине поля ударил по ногам Франсеса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Валенсии!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Валенсия" - "Жирона" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Данджума на фланге отмахнулся от Пепелу и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Угловой удар в исполнении Герры опасным не получился. Мяч выбит к центральному кругу.
  • 44'
    Диего Лопес справа сделал пас к центру на Герру, который ворвался в штрафную площадь. Наперерез бросился Хуанпе и сумел выбить мяч у Хавьера.
  • Фол, нарушение
    43'
    Солис в центре поля грубо подкатился под Васкеса.
  • Офсайд
    42'
    Данджума на левом фланге забежал в офсайд.
  • 41'
    Пепелу со штрафного сделал заброс к воротам. Мяч вынесен на Диего Лопеса, который с шестнадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ромеу у центрального круга толкнул Барренечеа.
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    • 39'
      Данджума слева постоянно пытается сыграть вперёд, но против него грамотно действует Корреа, прерывая опасные передачи.
    • 38'
      "Жирона" продолжает больше контролировать мяч и чаще подходить к чужой штрафной площади. Это не приводит к увеличению количества ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      36'
      Пепелу в центральном круге руками придержал Абеля Руиса.
    • 35'
      Мамардашвили забрал мяч в руки после подачи Данджумы слева.
    • 34'
      Асприлья справа прошёл вперёд и сделал пас перед штрафной площадью в центр на Абеля Руиса, который пропустил мяч под ногой.
    • Фол, нарушение
      33'
      Солис в центральном круге придержал руками Пепелу.
    • 32'
      Данджума слева с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 31'
      Миовски перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, но не смог прокинуть мяч мимо Пепелу.
    • Угловой
      30'
      Гассанига забрал мяч в руки после подачи хозяев от углового флага.
    • 29'
      Пепелу справа со штрафного навесил к воротам, где Москере в верховой борьбе с соперниками пробить головой не удалось.
    • Фол, нарушение
      28'
      Даджума у угла штрафной площади придержал руками Диего Лопеса.
    • 27'
      Заброс Пепелу вперёд по правому флангу на Даниэля Гомеса соперники перехватили.
    • Желтая карточка
      26'
      Хуанпе на фланге ударил сзади по ногам Даниэля Гомеса и получил жёлтую карточку.
    • 25'
      Блинд по левому флангу сделал заброс вперёд на Данджуму, который не смог пройти Корреа.
    • 24'
      Постепенно "Жирона" смещает игру на половину поля хозяев, но при этом опасных моментов у ворот не возникает.
    • Угловой
      22'
      Асприлья от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где сыграть никому не удалось.
    • 21'
      Данджума слева прошёл вперёд, но в штрафной площади у него мяч выбил Барренечеа.
    • 20'
      Пепелу справа сделал пас в центр на Герру, который с разворота с линии штрафной площади попытался пробить по воротам, но угодил мячом в соперника перед собой.
    • 18'
      Данджума слева с рикошетом навесил к дальней штанге. Скидка последовала в центр, где Мамардашвили на выходе сыграл кулаком.
    • 17'
      Корреа на правом фланге получил пас на ход, но наперерез выбежал Блинд и аккуратно выбил мяч у Тьерри.
    • 16'
      Корреа справа прошёл вперёд и сделал пас низом в центр штрафной площади, где на перехвате сыграл Крейчи.
    • Фол, нарушение
      15'
      Ромеу у центрального круга сбил Барренечеа.
    • Фол, нарушение
      14'
      Барренечеа на чужой половине поля руками прихватил Солиса.
    • Угловой
      13'
      Подача от углового флага у гостей получилась сильной. Мяч перелетел через штрафную площадь и покинул пределы поля.
    • 12'
      Асприлья слева со штрафного навесил к дальней штанге и заработал угловой удар.
    • Фол, нарушение
      11'
      Пепелу на флангу рукой прихватил Миовски.
    • 10'
      Данджума слева прошёл вперёд, но и ему не удалось сделать передачу в штрафную площадь. Соперники сыграли на перехвате.
    • 8'
      Пепелу справа не удалось навесить к воротам. Соперники плотно сыграли на фланге с полузащитником "Валенсии".
    • 6'
      "Жирона" в центре поля контролирует, но с подходами к чужой штрафной площади не торопится.
    • 4'
      Корреа на фланге выбил мяч у Данджумы.
    • 3'
      Первый выпад "Валенсии" вперёд по правому флангу опасным не получился.
    • 2'
      "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Жирона" - в красно-белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Месталье"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    19.3% (23)
    Ничья
    41.2% (49)
    Жирона
    39.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (41)
    1:2 Жирона
    18.5% (22)
    0:1 Жирона
    9.2% (11)
    1:0 Валенсия
    8.4% (10)
    2:1 Валенсия
    5.9% (7)
    1:3 Жирона
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Валенсия
    3.4% (4)
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