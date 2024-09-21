Второй тайм в Валенсии!

Даниэль Гомес на чужой половине поля ударил по ногам Франсеса.

Корреа на чужой половине поля ударил по ногам сзади Данджуму.

Франсес и Асприлья покомбинировали справа и отправили мяч на левый фланг атаки.

Асприлья справа прострелил к дальней штанге. Абель Руис мяч пропустил, а он со стойкой разминулся.

Риоха слева прострелил к ближней штанге, где Даниэлю Гомечу не удалось переправить мяч в угол ворот.

Данджума слева прорвался к воротам, где его удар сумел отразить Мамардашвили. Это был первый удар гостей в створ ворот.

Пепелу со штрафного сделал заброс к воротам. Мяч вынесен на Диего Лопеса, который с шестнадцати метров пробил немного выше перекладины.

Данджума на левом фланге забежал в офсайд.

Солис в центре поля грубо подкатился под Васкеса.

Диего Лопес справа сделал пас к центру на Герру, который ворвался в штрафную площадь. Наперерез бросился Хуанпе и сумел выбить мяч у Хавьера.

Угловой удар в исполнении Герры опасным не получился. Мяч выбит к центральному кругу.

Данджума на фланге отмахнулся от Пепелу и получил жёлтую карточку.

Пепелу справа со штрафного навесил к воротам, где Москере в верховой борьбе с соперниками пробить головой не удалось.

Гассанига забрал мяч в руки после подачи хозяев от углового флага.

Миовски перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе, но не смог прокинуть мяч мимо Пепелу.

Асприлья справа прошёл вперёд и сделал пас перед штрафной площадью в центр на Абеля Руиса, который пропустил мяч под ногой.

Мамардашвили забрал мяч в руки после подачи Данджумы слева.

"Жирона" продолжает больше контролировать мяч и чаще подходить к чужой штрафной площади. Это не приводит к увеличению количества ударов по воротам.

Данджума слева постоянно пытается сыграть вперёд, но против него грамотно действует Корреа, прерывая опасные передачи.

28' Даджума у угла штрафной площади придержал руками Диего Лопеса.

27' Заброс Пепелу вперёд по правому флангу на Даниэля Гомеса соперники перехватили.

26' Хуанпе на фланге ударил сзади по ногам Даниэля Гомеса и получил жёлтую карточку.

25' Блинд по левому флангу сделал заброс вперёд на Данджуму, который не смог пройти Корреа.

24' Постепенно "Жирона" смещает игру на половину поля хозяев, но при этом опасных моментов у ворот не возникает.

22' Асприлья от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где сыграть никому не удалось.

21' Данджума слева прошёл вперёд, но в штрафной площади у него мяч выбил Барренечеа.

20' Пепелу справа сделал пас в центр на Герру, который с разворота с линии штрафной площади попытался пробить по воротам, но угодил мячом в соперника перед собой.

18' Данджума слева с рикошетом навесил к дальней штанге. Скидка последовала в центр, где Мамардашвили на выходе сыграл кулаком.

17' Корреа на правом фланге получил пас на ход, но наперерез выбежал Блинд и аккуратно выбил мяч у Тьерри.

16' Корреа справа прошёл вперёд и сделал пас низом в центр штрафной площади, где на перехвате сыграл Крейчи.

15' Ромеу у центрального круга сбил Барренечеа.

14' Барренечеа на чужой половине поля руками прихватил Солиса.

13' Подача от углового флага у гостей получилась сильной. Мяч перелетел через штрафную площадь и покинул пределы поля.

12' Асприлья слева со штрафного навесил к дальней штанге и заработал угловой удар.

11' Пепелу на флангу рукой прихватил Миовски.

10' Данджума слева прошёл вперёд, но и ему не удалось сделать передачу в штрафную площадь. Соперники сыграли на перехвате.

8' Пепелу справа не удалось навесить к воротам. Соперники плотно сыграли на фланге с полузащитником "Валенсии".

6' "Жирона" в центре поля контролирует, но с подходами к чужой штрафной площади не торопится.

4' Корреа на фланге выбил мяч у Данджумы.

3' Первый выпад "Валенсии" вперёд по правому флангу опасным не получился.

2' "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Жирона" - в красно-белой форме.