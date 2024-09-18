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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Жирона
Прогнозы 33
Валенсия 36.4% (12)
X 30.3% (10)
Жирона 33.3% (11)
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Валенсия
Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Валенсия
Жирона

История личных встреч

Валенсия
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
2:3
П
0:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
72

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.4
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.2
Мир Рафа 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.4
Руис Абель 2 (1) 0.4
Цыганков Виктор 1 0.2
Хиль Бриан 1 0.2
Мартин Иван 1 0.2
Мисехой Габриэль 1 0.2
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0
Таррега Сесар 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Порту Кристиан 1 0
Руис Абель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Валенсия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
4
Валенсия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1
Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0
Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1

Результаты матчей

Валенсия
Жирона

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
14.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
7.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 33
    Валенсия 36.4% (12)
    X 30.3% (10)
    Жирона 33.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Жирона
    2.90
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    Прогнозы на матч Валенсия - Жирона

    Исход игры
    Валенсия
    36.4% (12)
    Ничья
    30.3% (10)
    Жирона
    33.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (12)
    Меньше
    62.5% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    59.38% (19)
    Нет
    40.63% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    21.2% (7)
    1:1 Ничья
    21.2% (7)
    1:0 Валенсия
    21.2% (7)
    2:0 Валенсия
    9.1% (3)
    0:1 Жирона
    9.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
    2:1 Валенсия
    6.1% (2)
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    Валенсия
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