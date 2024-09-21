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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Реал Мадрид
 
Позже
Эспаньол
Прогнозы 125
Реал Мадрид 96% (120)
X 3.2% (4)
Эспаньол 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
14
Тчуамени
Орельен
20
Гарсия
Франсиско
III
8
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
9
Мбаппе
Килиан
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
22
Ромеро
Карлос
12
Техеро
Альваро
20
Крал
Алекс
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
16
Хеддира
Валид
Реал Мадрид
4-2-3-1
Эспаньол
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Эспаньол

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

32 матча

81.3%
9.4%
9.3%
26 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

62.5%
28.1%
9.4%
20 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

65.6%
31.3%
3.1%
21 победа 10 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

2.75
2.19

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.63
0.44

Среднее время на гол

144
205

Всего голов

54
42

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 (2) 0.6
Винисиус Жуниор 2 (2) 0.4
Вальверде Федерико 1 0.2
Диас Браим 1 0.2
Родриго 1 0.2
Эндрик II 1 0.2
Милитао Эдер 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.6
Велиз Алехо 1 0.2
Ромеро Карлос 1 0.2
Техеро Альваро 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 1
Модрич Лука 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гюлер Арда 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Рока Антонио 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эспаньол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эспаньол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2
Эспаньол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1
Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Эспаньол

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
7.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
8.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
9.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Леганес
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
8.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3 (1)
Вильярреал Перес Айосе 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает "Эспаньол". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 18 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 86% завершится ничьей.
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Прогнозы 125
Реал Мадрид 96% (120)
X 3.2% (4)
Эспаньол 0.8% (1)
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Где смотреть матч Реал Мадрид - Эспаньол онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эспаньол

Исход игры
Реал Мадрид
96% (121)
Ничья
3.2% (4)
Эспаньол
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (45)
Меньше
57.14% (60)
Обе команды забьют
Да
24.76% (26)
Нет
75.24% (79)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
46% (58)
3:0 Реал Мадрид
13.5% (17)
2:1 Реал Мадрид
11.1% (14)
3:1 Реал Мадрид
8.7% (11)
4:0 Реал Мадрид
1.6% (2)
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