Тур: 6. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 47017 Главный судья: Гарсия Виктор
0'
1:0
7' ГолЛо Чельсо Джовани
1:1
8' ГолРодригес Даниэль
21' Желтая карточкаБельерин Эктор
34' Желтая карточкаАвила Эсекьель
35' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
65' Желтая карточкаРодригес Даниэль
Ход матча
7'
8'
1:1
21'
34'
65'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
322 Количество передач 173
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
6
Натан
21
Рока
Марк
10
Эз
Абде
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Менди НобельЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
46 Mateo Flores
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Мальорка
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.67
Среднее время на гол
81
135
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|3 (1)
|0.5
|Бартра Марк
|1
|0.17
|Эз Абде
|1
|0.17
|Роке Витор
|1
|0.17
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.29
|Мурики Ведат
|1
|0.14
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.14
|Ларин Кайл
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|3
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лато Тони
|0
|1
|Пратс Абдон
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Бетис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0
Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0
Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Результаты матчей
Бетис
Мальорка
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Бетис
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 13
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 13
|9
|9.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 10
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|7.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|6 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|4
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (5)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Валенсия
|Пепелу
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 1:1 Мальорка
Исход игры
Бетис
86.8% (105)
Ничья
10.7% (13)
Мальорка
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
38.68% (41)
Меньше
61.32% (65)
Обе команды забьют
Да
46.23% (49)
Нет
53.77% (57)
Популярный счёт
1:0 Бетис
37.2% (45)
2:1 Бетис
32.2% (39)
2:0 Бетис
9.1% (11)
1:1 Ничья
6.6% (8)
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