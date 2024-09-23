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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 47017 Главный судья: Гарсия Виктор
Бетис
1:2
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
7' Гол
Ло Чельсо Джовани
1:1
8' Гол
Родригес Даниэль
21' Желтая карточка
Бельерин Эктор
34' Желтая карточка
Авила Эсекьель
35' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
65' Желтая карточка
Родригес Даниэль
81' Желтая карточка
Копете Хосе
1:2
90' Гол
Фернандес Валери
90' Желтая карточка
Морей Матеу
90'+6

Ход матча

7'
Ло Чельсо Джовани
(Алтимира Серхи)
1:0
8'
1:1
Родригес Даниэль
(Ларин Кайл)
21'
Бельерин Эктор
 
34'
Авила Эсекьель
 
35'
Ло Чельсо Джовани
 
65'
 
Родригес Даниэль
69'
Роке Витор
Авила Эсекьель
 
69'
Форнальс Пабло
Бакамбу Седрик
 
69'
Перро Ромен
Родригес Рикардо
 
71'
 
Копете Хосе
Вальент Мартин
76'
 
Наварро Роберто
Ларин Кайл
76'
 
Пратс Абдон
Фернандес Валери
76'
 
Шикинью
Родригес Даниэль
81'
Алтимира Серхи
 
81'
 
Копете Хосе
81'
Руибаль Айтор
Эз Абде
 
81'
Хуанми Мигель
Дардер Серхи
 
87'
 
Лато Тони
90'
1:2
Фернандес Валери
(Саму Кошта)
90'
 
Морей Матеу

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 322 Количество передач 173
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бетис 86.8% (105)
X 10.7% (13)
Мальорка 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
21
Рока
Марк
16
Алтимира
Серхи
9
Авила
Эсекьель
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
1
Грейф
Доминик
18
Санчес
Антонио
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
5
Маскарель
Омар
10
Дардер
Серхи
27
Наварро
Роберто
17
Ларин
Кайл
14
Родригес
Даниэль
I
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Мальорка

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.67

Среднее время на гол

81
135

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

68
95

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 3 (1) 0.5
Бартра Марк 1 0.17
Эз Абде 1 0.17
Роке Витор 1 0.17
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.29
Мурики Ведат 1 0.14
Фернандес Валери 1 0.14
Пратс Абдон 1 (1) 0.14
Ларин Кайл 0 0
Саму Кошта 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 3 0
Авила Эсекьель 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Рока Марк 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лато Тони 0 1
Пратс Абдон 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Ману Морланес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Саму Кошта 1 0
Копете Хосе 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0
Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2
Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0
Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Бетис
Мальорка

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бетис
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 6 0 0 22 - 5 18
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
Атлетик Б
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
5.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 12 - 13 11
6.
Мальорка
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
7.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8.
Осасуна
 Заявка 6 3 1 2 8 - 11 10
9.
Сельта
 Заявка 6 3 0 3 14 - 13 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Бетис
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Жирона
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Эспаньол
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14.
Леганес
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Севилья
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 2 - 13 5
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
18.
Валенсия
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Хетафе
 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
5.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
9.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вальядолид
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Валенсия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 1 1 7 - 10 4
15.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
16.
Леганес
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Мальорка
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
8.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Жирона
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Леганес
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
12.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 6 (2)
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 4 (1)
Вильярреал Перес Айосе 4
Барселона Ямаль Ламин 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Валенсия Пепелу 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Бакамбу Седрик из команды Бетис в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Бетис: 62%, Мальорка: 38%.
  • 91'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Руибаль Айтор пытается реализовать момент...
  • 91'
    Рока Марк из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 90'
      Саму Кошта успешно блокирует удар.
    • 90'
      Рока Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Раильо Антонио из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 89'
      Шанс! Рока Марк из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • 89'
      Ло Чельсо Джовани из команды Бетис подал угловой слева.
    • 89'
      Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Бетис начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Бетис 86.8% (105)
    X 10.7% (13)
    Мальорка 2.5% (3)
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    Где смотреть матч Бетис 1:2 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 1:2 Мальорка

    Исход игры
    Бетис
    86.8% (105)
    Ничья
    10.7% (13)
    Мальорка
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.68% (41)
    Меньше
    61.32% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    46.23% (49)
    Нет
    53.77% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    37.2% (45)
    2:1 Бетис
    32.2% (39)
    2:0 Бетис
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
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