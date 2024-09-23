Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Перро Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ло Чельсо Джовани пробует нанести удар издали, но Доминик Грейф держит все под контролем

83' Удар от ворот произведет Мальорка

82' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Копете Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Ох, нехорошо это выглядит. Бельерин Эктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

73' Хорошую попытку сделал Родригес Даниэль I . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Вальент Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

67' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

67' Ло Чельсо Джовани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Ло Чельсо Джовани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Рефери не любит споров - именно за это Родригес Даниэль I сейчас получил желтую

64' Наварро Роберто нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

63' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сегодняшная посещаемость составляет 47017 болельщиков

60' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Мальорка

59' Алтимира Серхи не смог попасть в створ ударом издали

59' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

57' Антонио Санчес наказан за толчок Эз Абде

56' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Натан из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Хорошую попытку сделал Роке Витор . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Авила Эсекьель из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' ШТАНГА! Так было близко к голу - Эз Абде нанес удар в каркас ворот!

47' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.