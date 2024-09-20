Тур: 6. Стадион: Де Мадейра. Главный судья: Мальейру Элдер
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
19
Баэса
Мигель
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
72 Tiago ReisНападающий
-
19 Баэса МигельНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Isaac Aguiar
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Гитан РафикНападающий
-
53 Jonatas Noro
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Насьонал Мадейра
Брага
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.06
0.79
Среднее время на гол
84
114
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
2.43
1.75
Среднее время на гол
37
51
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.17
|Томас Найджел
|1
|0.17
|Баэса Мигель
|1
|0.17
|Isaac Aguiar
|1
|0.17
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|2
|0.33
|Мартинес Габриэль
|1
|0.17
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.17
|Эль Уаззани Амин
|1
|0.17
|Марин Адриан
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Карточки
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|1
|Буцке Адриан
|2
|0
|Luis Esteves
|2
|0
|Vitor Ze
|2
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саласар Родриго
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Насьонал Мадейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
4
Насьонал Мадейра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
75%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1
Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
Брага
Точный счет
1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Насьонал Мадейра
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 0:0 Брага
Исход игры
Насьонал Мадейра
0.9% (1)
Ничья
8% (9)
Брага
91.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:2 Брага
48.7% (55)
0:1 Брага
17.7% (20)
0:2 Брага
17.7% (20)
1:1 Ничья
8% (9)
1:3 Брага
1.8% (2)
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