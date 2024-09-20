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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Насьонал Мадейра
0:0
Первый тайм: 21'
Брага
0'
Прогнозы 114
Насьонал Мадейра 0.9% (1)
X 7.9% (9)
Брага 91.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Брага
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
34
Leonardo
Rodrigues
V
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
19
Баэса
Мигель
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
25
Рибейру
Юри
29
Горби
Жан-Батист
6
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Насьонал Мадейра
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Брага

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:3
К
2:2
К
0:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
КЛ
5:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.06
0.79

Среднее время на гол

84
114

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2.43
1.75

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.17
Томас Найджел 1 0.17
Баэса Мигель 1 0.17
Isaac Aguiar 1 0.17
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.33
Мартинес Габриэль 1 0.17
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.17
Эль Уаззани Амин 1 0.17
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Буцке Адриан 2 0
Luis Esteves 2 0
Vitor Ze 2 0
Tiago Reis 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Matheus Dias 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Феррейра Жоау 1 0
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Ньякате Сику 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Насьонал Мадейра
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
75%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1
Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Брага

Точный счет

1:6
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брага
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Насьонал Мадейра 0.9% (1)
X 7.9% (9)
Брага 91.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Насьонал Мадейра
Ничья
Брага
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Где смотреть матч Насьонал Мадейра 0:0 Брага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 0:0 Брага

Исход игры
Насьонал Мадейра
0.9% (1)
Ничья
8% (9)
Брага
91.2% (103)
Тотал 2.5
Больше
54.63% (59)
Меньше
45.37% (49)
Обе команды забьют
Да
62.04% (67)
Нет
37.96% (41)
Популярный счёт
1:2 Брага
48.7% (55)
0:1 Брага
17.7% (20)
0:2 Брага
17.7% (20)
1:1 Ничья
8% (9)
1:3 Брага
1.8% (2)
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