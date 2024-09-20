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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Насьонал Мадейра
0:3
Конец матча
Брага
0'
25' Желтая карточка
Горби Жан-Батист
27' Желтая карточка
Рибейру Юри
29' Желтая карточка
Matheus Dias
75' Желтая карточка
Vitor Ze
0:1
77' Гол
Ньякате Сику
81' Желтая карточка
Феррейра Жоау
0:2
83' Гол
Брума Арминду
0:3
85' Гол
Эль Уаззани Амин
90' Желтая карточка
Luis Esteves
90'+4

Ход матча

25'
 
Горби Жан-Батист
27'
 
Рибейру Юри
29'
Matheus Dias
 
46'
 
Баэса Мигель
Горби Жан-Батист
46'
 
Орта Андре
Томас Найджел
46'
Буцке Адриан
Tiago Reis
 
46'
 
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
46'
 
Марин Адриан
Рибейру Юри
66'
 
Гарби Исмаэль
Фернандеш Рожер
66'
Кошта Бруну
Daniel Penha
 
66'
Маседу Рубен
Аппиа Арвин
 
75'
Vitor Ze
 
77'
0:1
Ньякате Сику
(Эль Уаззани Амин)
80'
Соуза Андре
Matheus Dias
 
81'
 
Феррейра Жоау
83'
0:2
Брума Арминду
(Орта Рикарду)
85'
0:3
Эль Уаззани Амин
(Брума Арминду)
86'
 
Гомес Виктор
Феррейра Жоау
90'
Luis Esteves
 
Прогнозы 114
Насьонал Мадейра 0.9% (1)
X 7.9% (9)
Брага 91.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
34
Leonardo
Rodrigues
V
38
Vitor
Ze
5
Гомес
Хосе
II
17
Daniel
Penha
88
Matheus
Dias
10
Luis
Esteves
70
Аппиа
Арвин
72
Tiago
Reis
19
Баэса
Мигель
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
25
Рибейру
Юри
29
Горби
Жан-Батист
6
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Насьонал Мадейра
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Брага

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
88.9%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

6.7%
36.7%
56.6%
2 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:3
К
2:2
К
0:5
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
КЛ
5:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.06
0.79

Среднее время на гол

84
114

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2.43
1.75

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.17
Томас Найджел 1 0.17
Баэса Мигель 1 0.17
Isaac Aguiar 1 0.17
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.33
Эль Уаззани Амин 2 0.33
Брума Арминду 1 0.17
Мартинес Габриэль 1 0.17
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.17
Ньякате Сику 1 0.17
Орта Рикарду 0 0
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Tiago Reis 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Насьонал Мадейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
4
Насьонал Мадейра
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

9
0
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
75%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6
АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1 Пасуш де Феррейра - Насьонал Мадейра 1:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1
Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Брага

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Матеус Диас получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Горби Жан-Батист получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Насьонал Мадейра 0.9% (1)
    X 7.9% (9)
    Брага 91.2% (104)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 0:3 Брага

    Исход игры
    Насьонал Мадейра
    0.9% (1)
    Ничья
    7.9% (9)
    Брага
    91.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.05% (60)
    Меньше
    44.95% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    49.1% (56)
    0:1 Брага
    17.5% (20)
    0:2 Брага
    17.5% (20)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    1:3 Брага
    1.8% (2)
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