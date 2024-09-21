Тур: 6. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Бесса Жозе
Ход матча
9'
1:0
27'
18
Жонатан
Луис
76
Нету
Мартим
10
Идрисси
Амин
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
11
Мораиш
Тиагу
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
88
Шека
14
Беграуи
Янис
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
-
19 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
-
20 Пина ВагнерЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
-
88 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Эшторил
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.9
Среднее время на гол
72
47
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.9
1.25
Среднее время на гол
100
72
Всего голов
24
34
Голов в среднем за матч
1.09
1.55
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
58
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|2 (1)
|0.33
|Патрик II
|1
|0.17
|Бондосо Кико
|1
|0.17
|Гомеш Витор
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карвалью Жоау
|1
|0.17
|Маркес Алехандро
|1
|0.17
|Беграуи Янис
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Виниций
|3
|0
|Коста Мишел
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Орельяна Алехандро
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
1
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Результаты матчей
Риу Аве
Эшторил
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Эшторил
Исход игры
Риу Аве
80.6% (87)
Ничья
13% (14)
Эшторил
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.42% (28)
Меньше
73.58% (78)
Обе команды забьют
Да
35.85% (38)
Нет
64.15% (68)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
53.7% (58)
2:1 Риу Аве
20.4% (22)
1:1 Ничья
9.3% (10)
2:0 Риу Аве
4.6% (5)
1:2 Эшторил
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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