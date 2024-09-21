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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Риу Аве
1:0
Перерыв
Эшторил
0'
1:0
9' Гол
Бондосо Кико
27' Желтая карточка
Виниций

Ход матча

9'
Бондосо Кико
(Ричардс Омар)
1:0
26'
 
Орельяна Алехандро
Шека
27'
 
Виниций
Прогнозы 108
Риу Аве 80.6% (87)
X 13% (14)
Эшторил 6.5% (7)
Все прогнозы
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Риу Аве
Ничья
Эшторил
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
76
Нету
Мартим
10
Идрисси
Амин
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Мораиш
Тиагу
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
88
Шека
8
Коста
Мишел
19
Лакксимикант
Андре
14
Беграуи
Янис
12
Карвалью
Жоау
Риу Аве
3-4-3
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Риу Аве
Эшторил

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.9

Среднее время на гол

72
47

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.9
1.25

Среднее время на гол

100
72

Всего голов

24
34

Голов в среднем за матч

1.09
1.55

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
58

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 2 (1) 0.33
Патрик II 1 0.17
Бондосо Кико 1 0.17
Гомеш Витор 0 0
Ричардс Омар 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карвалью Жоау 1 0.17
Маркес Алехандро 1 0.17
Беграуи Янис 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 3 0
Алвару Педру 3 0
Виниций 3 0
Коста Мишел 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
1
Риу Аве
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0
Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3

Результаты матчей

Риу Аве
Эшторил

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Риу Аве
 1:0 Заявка 6 3 0 3 4 - 6 9
9.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эшторил
 0:1 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Риу Аве
 1:0 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Эшторил
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эштрела
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эшторил
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Виниций совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 26'
    Шека получил травму и заменен. Орельяна Алехандро выходит на поле.
  • 9'
    Ричардс Омар сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Бондосо Кико забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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Прогнозы 108
Риу Аве 80.6% (87)
X 13% (14)
Эшторил 6.5% (7)
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Риу Аве
Ничья
Эшторил
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Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Эшторил

Исход игры
Риу Аве
80.6% (87)
Ничья
13% (14)
Эшторил
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.42% (28)
Меньше
73.58% (78)
Обе команды забьют
Да
35.85% (38)
Нет
64.15% (68)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
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2:1 Риу Аве
20.4% (22)
1:1 Ничья
9.3% (10)
2:0 Риу Аве
4.6% (5)
1:2 Эшторил
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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