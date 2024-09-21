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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Санта-Клара
0:0
Второй тайм: 50'
Эштрела
0'
17' Желтая карточка
Nunes Matheus
45' Желтая карточка
Руис Алан

Ход матча

17'
Nunes Matheus
 
45'
 
Руис Алан
46'
 
Вейга Данилу
Варела Нилтон
Прогнозы 108
Санта-Клара 84.3% (91)
X 10.2% (11)
Эштрела 5.6% (6)
Все прогнозы
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Санта-Клара
Ничья
Эштрела
2.45
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Все Коэффициенты
1
Батиста
Габриэл
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
23
Sidney
Lima
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
10
Рикардиньо
Феррейра
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
30
Брижидо
Бруно
2
Травассос
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
25
Варела
Нилтон
10
Руис
Алан
6
Хесус
Игорь
22
Кордейру
Леонарду
17
Нани
Луиш
9
Пиньо
Родриго
98
Кикаш
Санта-Клара
3-4-3
Эштрела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 2 0.33
Сафира Алиссон 2 (1) 0.33
Рикардиньо Феррейра 2 0.33
Сильва Габриэль 2 0.33
Кошта Жоау 1 0.17
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 2 0.33
Нани Луиш 1 0.17
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Феррейра Педру 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Nunes Matheus 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Букка Лионель 1 0
Вейга Данилу 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
2
Санта-Клара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3
Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Эштрела

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
6.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Риу Аве
 1:0 Заявка 6 3 0 3 4 - 6 9
9.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эшторил
 0:1 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Риу Аве
 1:0 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Эшторил
 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эштрела
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эшторил
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Варела Нилтон уходит с поля и его заменяет Вейга Данилу
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Руис Алан из команды Эштрела получает желтую после опасной игры.
  • 17'
    Матеус Нуньес из команды Санта-Клара получает желтую после опасной игры.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 108
Санта-Клара 84.3% (91)
X 10.2% (11)
Эштрела 5.6% (6)
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Ничья
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Где смотреть матч Санта-Клара 0:0 Эштрела онлайн

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Прогнозы на матч Санта-Клара 0:0 Эштрела

Исход игры
Санта-Клара
84.3% (91)
Ничья
10.2% (11)
Эштрела
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Санта-Клара
40.7% (44)
1:0 Санта-Клара
31.5% (34)
2:0 Санта-Клара
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:2 Эштрела
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Эштрела
1.9% (2)
3:1 Санта-Клара
1.9% (2)
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