Тур: 6. Стадион: Estadio do Sao Miguel. Главный судья: Joao Goncalves
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
17'
45'
13
Роша
Луиш
II
23
Sidney
Lima
6
Adriano2
10
Руис
Алан
17
Нани
Луиш
98
Кикаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
-
23 Sidney LimaЗащитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
28 Habraao
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
98 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенНападающий
-
99 Мажар БилалНападающий
-
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|2
|0.33
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.33
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.33
|Сильва Габриэль
|2
|0.33
|Кошта Жоау
|1
|0.17
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
|Sidney Lima
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|2
|0.33
|Нани Луиш
|1
|0.17
|Варела Нилтон
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Adriano2
|0
|1
|Васко Матос
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|3
|0
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эштрела
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
2
Санта-Клара
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3
Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Результаты матчей
Санта-Клара
Эштрела
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогнозы на матч Санта-Клара 0:0 Эштрела
Исход игры
Санта-Клара
84.3% (91)
Ничья
10.2% (11)
Эштрела
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Санта-Клара
40.7% (44)
1:0 Санта-Клара
31.5% (34)
2:0 Санта-Клара
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
1:2 Эштрела
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Эштрела
1.9% (2)
3:1 Санта-Клара
1.9% (2)
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