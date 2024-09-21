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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Санта-Клара
1:0
Конец матча
Эштрела
0'
16' Желтая карточка
Nunes Matheus
45' Желтая карточка
Руис Алан
51' Желтая карточка
Sidney Lima
64' Желтая карточка
Вейга Данилу
80' Желтая карточка
Хесус Игорь
1:0
81' Гол
Винисиус XXX
90'+9

Ход матча

16'
Nunes Matheus
 
45'
 
Руис Алан
46'
 
Вейга Данилу
Варела Нилтон
51'
Sidney Lima
 
64'
 
Вейга Данилу
71'
Рикардиньо Феррейра
Феррейра Педру
 
71'
Араужо Серхио
Винисиус XXX
 
78'
Перейра Матеус
Сафира Алиссон
 
79'
 
Букка Лионель
Нани Луиш
79'
 
Кабрал Жоване
Руис Алан
80'
 
Хесус Игорь
81'
Винисиус XXX
(Перейра Матеус)
1:0
83'
 
Мажар Билал
Хесус Игорь
87'
Калила Диого
Сильва Габриэль
 
87'
Бруно Алмейда
Соарес Лукас
 
89'
 
Paulo Moreira
Кордейру Леонарду
Прогнозы 108
Санта-Клара 84.3% (91)
X 10.2% (11)
Эштрела 5.6% (6)
Все прогнозы
1
Батиста
Габриэл
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
23
Sidney
Lima
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
10
Рикардиньо
Феррейра
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
30
Брижидо
Бруно
25
Варела
Нилтон
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
2
Травассос
10
Руис
Алан
6
Хесус
Игорь
22
Кордейру
Леонарду
17
Нани
Луиш
9
Пиньо
Родриго
98
Кикаш
Санта-Клара
3-4-3
Эштрела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 3 0.5
Сафира Алиссон 2 (1) 0.33
Рикардиньо Феррейра 2 0.33
Сильва Габриэль 2 0.33
Кошта Жоау 1 0.17
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 2 0.33
Нани Луиш 1 0.17
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Феррейра Педру 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Nunes Matheus 1 0
Sidney Lima 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Вейга Данилу 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Букка Лионель 1 0
Хесус Игорь 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эштрела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Санта-Клара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Эштрела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
2
Санта-Клара
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эштрела
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3
Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0

Результаты матчей

Санта-Клара
Эштрела

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Порту
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Санта-Клара Винисиус XXX 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Варела Нилтон уходит с поля и его заменяет Вейга Данилу
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Руис Алан из команды Эштрела получает желтую после опасной игры.
    • 16'
      Матеус Нуньес из команды Санта-Клара получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 108
    Санта-Клара 84.3% (91)
    X 10.2% (11)
    Эштрела 5.6% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Санта-Клара 1:0 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Эштрела

    Исход игры
    Санта-Клара
    84.3% (91)
    Ничья
    10.2% (11)
    Эштрела
    5.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Санта-Клара
    40.7% (44)
    1:0 Санта-Клара
    31.5% (34)
    2:0 Санта-Клара
    8.3% (9)
    1:1 Ничья
    8.3% (9)
    1:2 Эштрела
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Эштрела
    1.9% (2)
    3:1 Санта-Клара
    1.9% (2)
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