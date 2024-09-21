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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Витория Гимарайнш
0:0
Первый тайм: 14'
Порту
0'
Прогнозы 107
Витория Гимарайнш 1.9% (2)
X 13.1% (14)
Порту 85% (91)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
74
Моура
Франсишку
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
Витория Гимарайнш
4-3-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Порту

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
142.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

37 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 37 побед

Первый тайм

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Второй тайм

13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 26 побед

44 матча

6.8%
9.1%
84.1%
3 победы 4 ничьи 37 побед

Первый тайм

9.1%
31.8%
59.1%
4 победы 14 ничьих 26 побед

Второй тайм

6.8%
34.1%
59.1%
3 победы 15 ничьих 26 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.61
0.52

Среднее время на гол

147
171

Всего голов

52
48

Голов в среднем за матч

2.48
2.09

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

66
59

Голов в среднем за матч

1.5
1.34

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.17
Jesus Ramirez 1 0.17
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.17
Рибейро Томас 1 0.17
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.17
Хэндель Томаш 1 0.17
Силва Тьягу 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 (3) 0.67
Хайме Иван 2 0.33
Нико Гонсалес 1 0.17
Омородион Сэмюэль 1 0.17
Лодер Дэнни 1 (1) 0.17
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Гашпар Бруну 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Порту
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Порту

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 6 4 1 1 6 - 2 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Витория Гимарайнш
 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Порту
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Санта-Клара Винисиус XXX 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 107
Витория Гимарайнш 1.9% (2)
X 13.1% (14)
Порту 85% (91)
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Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:0 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:0 Порту

Исход игры
Витория Гимарайнш
0.9% (1)
Ничья
12.8% (14)
Порту
86.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (62)
Меньше
41.51% (44)
Обе команды забьют
Да
69.81% (74)
Нет
30.19% (32)
Популярный счёт
1:2 Порту
48.6% (53)
0:1 Порту
14.7% (16)
0:2 Порту
13.8% (15)
1:1 Ничья
11.9% (13)
1:3 Порту
5.5% (6)
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Витория Гимарайнш
Порту
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