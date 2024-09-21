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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Витория Гимарайнш
0:3
Конец матча
Порту
0'
26' Желтая карточка
Омородион Сэмюэль
28' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
37' Желтая карточка
Варела Бруну
37' Желтая карточка
Силва Тьягу
45' Желтая карточка
Пепе Акино
46' Желтая карточка
Гашпар Бруну
0:1
47' Гол
Омородион Сэмюэль
0:2
58' Гол
Омородион Сэмюэль
64' Желтая карточка
Эуштакиу Стивен
0:3
88' Гол
Пепе Акино
90' Желтая карточка
Перес Неуэн
90'+4

Ход матча

26'
 
Омородион Сэмюэль
28'
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
37'
Варела Бруну
 
37'
Силва Тьягу
 
45'
 
Пепе Акино
46'
Гашпар Бруну
 
47'
0:1
Омородион Сэмюэль
(Мариу Жоау III)
58'
0:2
Омородион Сэмюэль
(Моура Франсишку)
64'
 
Эуштакиу Стивен
69'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
69'
Gustavo Silva
Сантуш Нуну
 
69'
Гарсия Самуэль
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
71'
 
Груйич Марко
Эуштакиу Стивен
75'
 
Лодер Дэнни
Омородион Сэмюэль
78'
Силва Ману
Силва Тьягу
 
78'
Арканжу Телму
Cesar Andrade Lima Kaio
 
88'
0:3
Пепе Акино
(Моура Франсишку)
90'
 
Франко Андре
Варела Алан
90'
 
Вашку Соуза
Нико Гонсалес
90'
 
Пепе Акино
90'
 
Перес Неуэн
90'
 
Боржеш Гонсалу
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 0.9% (1)
X 12.7% (14)
Порту 86.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
13
Мендеш
Жоау
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
77
Сантуш
Нуну
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
7
Оливейра
Нелсон
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
74
Моура
Франсишку
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
Витория Гимарайнш
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Порту

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
142.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

37 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 37 побед

Первый тайм

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Второй тайм

13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 26 побед

44 матча

6.8%
9.1%
84.1%
3 победы 4 ничьи 37 побед

Первый тайм

9.1%
31.8%
59.1%
4 победы 14 ничьих 26 побед

Второй тайм

6.8%
34.1%
59.1%
3 победы 15 ничьих 26 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.61
0.52

Среднее время на гол

147
171

Всего голов

52
48

Голов в среднем за матч

2.48
2.09

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

66
59

Голов в среднем за матч

1.5
1.34

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.17
Jesus Ramirez 1 0.17
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.17
Рибейро Томас 1 0.17
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.17
Хэндель Томаш 1 0.17
Силва Тьягу 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 4 (3) 0.67
Омородион Сэмюэль 3 0.5
Хайме Иван 2 0.33
Нико Гонсалес 1 0.17
Пепе Акино 1 0.17
Лодер Дэнни 1 (1) 0.17
Моура Франсишку 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Варела Бруну 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Варела Алан 1 0
Пепе Акино 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Порту
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Порту

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Санта-Клара Винисиус XXX 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Рефери не любит споров - именно за это Пепе Акино сейчас получил желтую
    • 37'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Рефери не любит споров - именно за это Варела Бруну сейчас получил желтую
    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 0.9% (1)
    X 12.7% (14)
    Порту 86.4% (95)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 0:3 Порту онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:3 Порту

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    0.9% (1)
    Ничья
    12.7% (14)
    Порту
    86.4% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.88% (63)
    Меньше
    41.12% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    49.1% (54)
    0:1 Порту
    14.5% (16)
    0:2 Порту
    13.6% (15)
    1:1 Ничья
    11.8% (13)
    1:3 Порту
    5.5% (6)
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