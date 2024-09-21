Тур: 6. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:3
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаОмородион Сэмюэль
28' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
37' Желтая карточкаВарела Бруну
37' Желтая карточкаСилва Тьягу
45' Желтая карточкаПепе Акино
46' Желтая карточкаГашпар Бруну
0:1
47' ГолОмородион Сэмюэль
0:2
58' ГолОмородион Сэмюэль
64' Желтая карточкаЭуштакиу Стивен
0:3
88' ГолПепе Акино
90' Желтая карточкаПерес Неуэн
90'+4
Ход матча
37'
37'
45'
46'
47'
58'
64'
88'
0:3
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Порту
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
142.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
37 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 37 побед
Первый тайм
16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Второй тайм
13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 26 побед
44 матча
6.8%
9.1%
84.1%
3 победы 4 ничьи 37 побед
Первый тайм
9.1%
31.8%
59.1%
4 победы 14 ничьих 26 побед
Второй тайм
6.8%
34.1%
59.1%
3 победы 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.61
0.52
Среднее время на гол
147
171
Всего голов
52
48
Голов в среднем за матч
2.48
2.09
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
66
59
Голов в среднем за матч
1.5
1.34
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|0.17
|Jesus Ramirez
|1
|0.17
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.17
|Рибейро Томас
|1
|0.17
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.17
|Хэндель Томаш
|1
|0.17
|Силва Тьягу
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|4 (3)
|0.67
|Омородион Сэмюэль
|3
|0.5
|Хайме Иван
|2
|0.33
|Нико Гонсалес
|1
|0.17
|Пепе Акино
|1
|0.17
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.17
|Моура Франсишку
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|3
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Gustavo Silva
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоау
|1
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Порту
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0
Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1
Порту
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2
Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1 Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Порту
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 0:3 Порту
Исход игры
Витория Гимарайнш
0.9% (1)
Ничья
12.7% (14)
Порту
86.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
58.88% (63)
Меньше
41.12% (44)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
1:2 Порту
49.1% (54)
0:1 Порту
14.5% (16)
0:2 Порту
13.6% (15)
1:1 Ничья
11.8% (13)
1:3 Порту
5.5% (6)
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