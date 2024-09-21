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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Морейренсе
0:0
Конец матча
Фамаликан
0'
22' Желтая карточка
Таварес Сидней
23' Желтая карточка
Са Гуштаву
24' Желтая карточка
Алан Осорио
26' Желтая карточка
Рошинья Кошта
53' Желтая карточка
Аранда Оскар
90' Желтая карточка
Сильва Фабиано
90' Желтая карточка
Мартинс Бернардо
90' Желтая карточка
Гильерме Шеттине
90'+7
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
5
Таварес
Сидней
6
Рамос
Рубен
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
77
Габриэльзиньо
9
Нлаво
Луис
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
17
Rodrigo
Pinheiro
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Морейренсе
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Фамаликан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ТМК
0:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.5
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.33
Алан Осорио 1 (1) 0.17
Офори Лоуренс 1 0.17
Маракас 1 0.17
Рамос Рубен 0 0
Мартинс Бернардо 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.5
Гонсалес Марио 2 0.33
Юссуф Зейду 2 0.33
Са Гуштаву 1 0.17
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Сантуш Педру 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Рамос Рубен 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Злобин Иван 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
4
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3
Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Морейренсе
Фамаликан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
5.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
6.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
14.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Санта-Клара Винисиус XXX 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Морейренсе Таварес Сидней 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Рефери не любит споров - именно за это Рошинья Кошта сейчас получил желтую
    • 24'
      Алан Осорио получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Рефери не любит споров - именно за это Са Гуштаву сейчас получил желтую
    • 22'
      Сидней Тавареш получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Морейренсе 42.9% (48)
    X 47.3% (53)
    Фамаликан 9.8% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Фамаликан

    Исход игры
    Морейренсе
    42.9% (48)
    Ничья
    47.3% (53)
    Фамаликан
    9.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.44% (31)
    Меньше
    71.56% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (49)
    2:1 Морейренсе
    22.3% (25)
    1:0 Морейренсе
    18.8% (21)
    1:2 Фамаликан
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Фамаликан
    1.8% (2)
    0:1 Фамаликан
    1.8% (2)
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