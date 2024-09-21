Тур: 6. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Нобре Антониу
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаТаварес Сидней
23' Желтая карточкаСа Гуштаву
24' Желтая карточкаАлан Осорио
26' Желтая карточкаРошинья Кошта
53' Желтая карточкаАранда Оскар
90' Желтая карточкаСильва Фабиано
90' Желтая карточкаМартинс Бернардо
90' Желтая карточкаГильерме Шеттине
90'+7
Ход матча
22'
23'
24'
26'
53'
90'
90'
90'
26
Маракас
11
Алан
Осорио
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
-
21 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
75 Кошта ДиогуВратарь
- Вратарь
-
15 РиччелиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Ба ИбраимаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Морейренсе
Фамаликан
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.43
Среднее время на гол
51
63
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.5
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.33
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.17
|Офори Лоуренс
|1
|0.17
|Маракас
|1
|0.17
|Рамос Рубен
|0
|0
|Мартинс Бернардо
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.5
|Гонсалес Марио
|2
|0.33
|Юссуф Зейду
|2
|0.33
|Са Гуштаву
|1
|0.17
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Мартинс Бернардо
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Морейренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
4
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3
Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Морейренсе
Фамаликан
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 2
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Фамаликан
Исход игры
Морейренсе
42.9% (48)
Ничья
47.3% (53)
Фамаликан
9.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.44% (31)
Меньше
71.56% (78)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (49)
2:1 Морейренсе
22.3% (25)
1:0 Морейренсе
18.8% (21)
1:2 Фамаликан
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:2 Фамаликан
1.8% (2)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
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