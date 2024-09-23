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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
0:2
Второй тайм: 59'
Бенфика
0'
0:1
11' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
31' Гол
Кекчю Оркун

Ход матча

11'
0:1
Павлидис Вангелис
(Актюркоглу Мухаммед)
31'
0:2
Кекчю Оркун
(Актюркоглу Мухаммед)
58'
Гонсало Мигель
Joao Barros
 
Прогнозы 111
Боавишта 3.6% (4)
X 2.7% (3)
Бенфика 93.7% (104)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
76
Соуза
Томе
15
Pedro
Gomes
2
Камара
Ибраима
III
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
18
Вукотич
Илия
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
71
Joao
Barros
1
Трубин
Анатолий
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
Боавишта
4-4-2
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Бенфика

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

3.08
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

42
80

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.17
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.17
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.17
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 2 0.33
Павлидис Вангелис 2 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.17
Эурснес Фредрик 1 0.17
Говейя Тьягу 1 0.17
Ди Мария Анхель 1 0.17
Флорентину 1 0.17
Силва Антониу 1 0.17
Леонардо Маркос 1 (1) 0.17
Отаменди Николас 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженик Роберт 2 0
Pedro Gomes 2 0
Перес Себастьян 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Соуза Томе 1 0
Cristiano Bacci 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 2 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0
Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1

Результаты матчей

Боавишта
Бенфика

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 22 - 2 18
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Боавишта
 0:2 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 0:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Боавишта
 0:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Тактическая замена. Joao Barros уходит с поля и его заменяет Гонсало Мигель
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.3% пользователей.
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Прогнозы 111
Боавишта 3.6% (4)
X 2.7% (3)
Бенфика 93.7% (104)
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1.25
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Где смотреть матч Боавишта 0:2 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:2 Бенфика

Исход игры
Боавишта
3.6% (4)
Ничья
2.7% (3)
Бенфика
93.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
56.6% (60)
Нет
43.4% (46)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
42.3% (47)
0:2 Бенфика
25.2% (28)
0:1 Бенфика
13.5% (15)
1:3 Бенфика
6.3% (7)
1:4 Бенфика
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
0:3 Бенфика
1.8% (2)
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Боавишта
Бенфика
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