Тур: 6. Стадион: Бесса. Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
0:1
11' ГолПавлидис Вангелис
0:2
31' ГолКекчю Оркун
70' Желтая карточкаКамара Ибраима
78' Желтая карточкаPedro Gomes
0:3
90' ГолКабрал Артур
90'+6
Ход матча
11'
31'
70'
78'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
76
Соуза
Томе
15
Pedro
Gomes
18
Вукотич
Илия
71
Joao
Barros
- Основной состав
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Joao BarrosНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашПолузащитник
-
-
25 Дабу Жулиу
-
-
73 Alex Marques
-
-
85 Leo Ferreira
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Бенфика
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
24 матча
16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
37
18
Голов в среднем за матч
3.08
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
51
27
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
42
80
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукотич Илия
|1
|0.17
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.17
|Рейзиньо Мигель
|1 (1)
|0.17
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|2
|0.33
|Павлидис Вангелис
|2
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.17
|Эурснес Фредрик
|1
|0.17
|Говейя Тьягу
|1
|0.17
|Силва Антониу
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|Флорентину
|1
|0.17
|Кабрал Артур
|1
|0.17
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.17
|Отаменди Николас
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Gomes
|3
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Боавишта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0
Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1
Результаты матчей
Боавишта
Бенфика
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|22 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Бенфика
Исход игры
Боавишта
3.6% (4)
Ничья
2.7% (3)
Бенфика
93.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
56.6% (60)
Нет
43.4% (46)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
42.3% (47)
0:2 Бенфика
25.2% (28)
0:1 Бенфика
13.5% (15)
1:3 Бенфика
6.3% (7)
1:4 Бенфика
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
0:3 Бенфика
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!