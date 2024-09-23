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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
0:3
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
11' Гол
Павлидис Вангелис
0:2
31' Гол
Кекчю Оркун
70' Желтая карточка
Камара Ибраима
78' Желтая карточка
Pedro Gomes
0:3
90' Гол
Кабрал Артур
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Павлидис Вангелис
(Актюркоглу Мухаммед)
31'
0:2
Кекчю Оркун
(Актюркоглу Мухаммед)
57'
Гонсало Мигель
Joao Barros
 
70'
Камара Ибраима
 
71'
 
Амдуни Зеки
Актюркоглу Мухаммед
76'
Марко Рибейру
Камара Ибраима
 
78'
Pedro Gomes
 
79'
 
Баррейро Леандро
Эурснес Фредрик
79'
 
Престианни Джанлука
Ди Мария Анхель
81'
Силва Томаш
Вукотич Илия
 
81'
Дабу Жулиу
Pedro Gomes
 
88'
 
Каборе Исса
Араужу Томаш
88'
 
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
90'
0:3
Кабрал Артур
(Силва Антониу)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Боавишта 3.6% (4)
X 2.7% (3)
Бенфика 93.7% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
76
Соуза
Томе
15
Pedro
Gomes
2
Камара
Ибраима
III
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
18
Вукотич
Илия
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
71
Joao
Barros
1
Трубин
Анатолий
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
Боавишта
4-4-2
Бенфика
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Бенфика

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

37
18

Голов в среднем за матч

3.08
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

51
27

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

42
80

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.17
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.17
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.17
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 2 0.33
Павлидис Вангелис 2 0.33
Актюркоглу Мухаммед 1 0.17
Эурснес Фредрик 1 0.17
Говейя Тьягу 1 0.17
Силва Антониу 1 0.17
Ди Мария Анхель 1 0.17
Флорентину 1 0.17
Кабрал Артур 1 0.17
Леонардо Маркос 1 (1) 0.17
Отаменди Николас 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 3 0
Камара Ибраима III 2 0
Боженик Роберт 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Соуза Томе 1 0
Cristiano Bacci 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 2 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенфика
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Боавишта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0
Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1

Результаты матчей

Боавишта
Бенфика

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 22 - 2 18
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
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    Прогнозы 111
    Боавишта 3.6% (4)
    X 2.7% (3)
    Бенфика 93.7% (104)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 0:3 Бенфика

    Исход игры
    Боавишта
    3.6% (4)
    Ничья
    2.7% (3)
    Бенфика
    93.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.6% (60)
    Меньше
    43.4% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (60)
    Нет
    43.4% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    42.3% (47)
    0:2 Бенфика
    25.2% (28)
    0:1 Бенфика
    13.5% (15)
    1:3 Бенфика
    6.3% (7)
    1:4 Бенфика
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    0:3 Бенфика
    1.8% (2)
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