  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Осер
3:0
Конец матча
Брест
0'
17' Желтая карточка
Акпа Клеман
1:0
26' Гол
Овусу Элиша
2:0
37' Пенальти
Жубал Мендес
53' Желтая карточка
Диоманде Синали
3:0
59' Гол
Траоре Хамед
90'+5

Ход матча

17'
Акпа Клеман
 
26'
Овусу Элиша
(Диоманде Синали)
1:0
37'
Жубал Мендес
2:0
53'
Диоманде Синали
 
59'
Траоре Хамед
(Овусу Элиша)
3:0
61'
 
Маньетти Уго
Февр Ромен
61'
 
Бальде Мама
Сима Абдалла
62'
 
Думбия Камори
Фернандес Эдимилсон
66'
Менса Гидеон
Акпа Клеман
 
73'
 
Салах Ибрагим
Дель Кастильо Ромен
79'
 
Мартен Жонас
Ажорк Людовик
80'
Бейр Телониус
Онаиву Адо
 
80'
Перрен Гаэтан
Траоре Хамед
 
80'
Жоли Поль
Хувер Ки-Джана
 
84'
Пелленар Тео
Жубал Мендес
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 161 Количество передач 245
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Осер 26.3% (31)
X 41.5% (49)
Брест 32.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
92
Акпа
Клеман
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
45
Онаиву
Адо
17
Синайоко
Лассин
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
44
Кулибали
Сумайла
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
6
Фернандес
Эдимилсон
21
Февр
Ромен
17
Сима
Абдалла
19
Ажорк
Людовик
10
Дель
Кастильо
Ромен
Осер
5-3-2
Брест
4-3-3

История личных встреч

Осер
Брест

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:1
К
0:0
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
0:0
КЛ
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Среднее время на гол

90
141

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.73
1.11

Среднее время на гол

123
81

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.85
0.85

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 2 0.33
Овусу Элиша 1 0.17
Перрен Гаэтан 1 0.17
Равелсон Райан 1 0.17
Онаиву Адо 1 0.17
Кулибали Лассо 1 0.17
Жубал Мендес 1 (1) 0.17
Леон Донован 0 0
Диоманде Синали 0 0
Жоли Поль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 2 (2) 0.33
Камара Махди 2 0.33
Ажорк Людовик 1 0.17
Бальде Мама 1 0.17
Февр Ромен 1 0.17
Лала Кенни 1 (1) 0.17
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Овусу Элиша 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Диоманде Синали 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0
Акпа Клеман 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Осер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Осер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
6
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0
Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2
Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3

Результаты матчей

Осер
Брест

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Осер
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 4 16
2.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Ренн
 0:1 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Ренн
 0:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
15.
Ренн
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Марсель Балерди Леонардо 1 1
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 92'
    Салах Ибрагим из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Брест пытается что-то создать.
  • 92'
    Бальде Мама нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 91'
    Бальде Мама из команды Брест в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осер 26.3% (31)
    X 41.5% (49)
    Брест 32.2% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер 3:0 Брест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 3:0 Брест

    Исход игры
    Осер
    26.3% (31)
    Ничья
    41.5% (49)
    Брест
    32.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    1:2 Брест
    22% (26)
    2:1 Осер
    12.7% (15)
    1:0 Осер
    10.2% (12)
    0:1 Брест
    5.1% (6)
    2:0 Осер
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный