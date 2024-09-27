Тур: 6. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Стина Жереми
0'
17' Желтая карточкаАкпа Клеман
1:0
26' ГолОвусу Элиша
2:0
37' ПенальтиЖубал Мендес
53' Желтая карточкаДиоманде Синали
3:0
59' ГолТраоре Хамед
90'+5
Ход матча
17'
26'
1:0
37'
2:0
53'
59'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
161 Количество передач 245
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
45
Онаиву
Адо
40
Бизот
Марко
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
21
Февр
Ромен
17
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
-
45 Онаиву АдоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Julien Lachuer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Осер
Брест
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Среднее время на гол
90
141
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.73
1.11
Среднее время на гол
123
81
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.85
0.85
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|2
|0.33
|Овусу Элиша
|1
|0.17
|Перрен Гаэтан
|1
|0.17
|Равелсон Райан
|1
|0.17
|Онаиву Адо
|1
|0.17
|Кулибали Лассо
|1
|0.17
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.17
|Леон Донован
|0
|0
|Диоманде Синали
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|2 (2)
|0.33
|Камара Махди
|2
|0.33
|Ажорк Людовик
|1
|0.17
|Бальде Мама
|1
|0.17
|Февр Ромен
|1
|0.17
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.17
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Равелсон Райан
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
|Акпа Клеман
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амави Жордан
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Осер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Осер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
6
Осер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Брест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
75%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0
Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2
Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3
Результаты матчей
Осер
Брест
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Осер
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 4
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 1
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 3:0 Брест
Исход игры
Осер
26.3% (31)
Ничья
41.5% (49)
Брест
32.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (43)
1:2 Брест
22% (26)
2:1 Осер
12.7% (15)
1:0 Осер
10.2% (12)
0:1 Брест
5.1% (6)
2:0 Осер
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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