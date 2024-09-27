Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Брест

85' Матч возобновлен

84' Жубал Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Брест

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Лала Кенни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Брест

77' Траоре Хамед из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Траоре Хамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Думбия Камори пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

74' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Брест

74' Оооо... вот это был удар! Ошо Гэбриэл должен был забить с этой позиции.

74' Оооо... вот это был удар! Ошо Гэбриэл должен был забить с этой позиции.

73' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ошо Гэбриэл нанес удар в каркас ворот!

73' Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Камара Махди пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Осер

67' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Осер

62' Ажорк Людовик не смог попасть в створ ударом издали

59' Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает с правой ноги!

59' Овусу Элиша из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

56' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Диоманде Синали получил желтую карточку от судьи

51' Сильный дождь сегодня.

51' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Брест

49' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дануа Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля