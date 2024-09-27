Первый тайм

4' Фабиан Руис открылся в чужой штрафной. Сумел игрок нанести удар по рамке соперника, но в ногу сопернику угодил. Угловой удар футболисты "ПСЖ" сейчас исполнят.

3' Футболисты "ПСЖ" вышли сегодня на поле в розово-черных цветах, а игроки "Ренна" вышли на газон в белом обмундировании. Ворота хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.

2' Сегодня в стартовом составе "ПСЖ" Матвей Сафонов, что не может нас с вами не радовать, друзья. Это третья кряду игра Матвея в стартовом составе клуба.