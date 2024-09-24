Тур: 6. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Хадж Хаким
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Ренн
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
50%
15.8%
34.2%
19 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
36
Голов в среднем за матч
1.59
1.71
Среднее время на гол
56
52
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.05
0.76
Среднее время на гол
85
117
Всего голов
49
49
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Усман
|4
|0.8
|Баркола Бредли
|4
|0.8
|Кан-Ин Ли
|2
|0.4
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.4
|Асенсио Марко
|1
|0.2
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|Руис Фабиан
|1
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.2
|Витинья II
|1 (1)
|0.2
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|2
|0.4
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.4
|Гуйри Амин
|1
|0.2
|Грёнбек Альберт
|1
|0.2
|Буриго Бенжамен
|1
|0.2
|Эстигор Лео
|1
|0.2
|Мейстер Хенрик
|1
|0.2
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстигор Лео
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Блас Людовик
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ренн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1
Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0
Результаты матчей
ПСЖ
Ренн
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 15
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (2)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 1
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
93.8% (45)
Ничья
2.1% (1)
Ренн
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
3:1 ПСЖ
27.1% (13)
2:0 ПСЖ
22.9% (11)
2:1 ПСЖ
20.8% (10)
3:0 ПСЖ
10.4% (5)
1:0 ПСЖ
6.3% (3)
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