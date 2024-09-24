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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
ПСЖ
 
Позже
Ренн
Прогнозы 48
ПСЖ 93.8% (45)
X 2.1% (1)
Ренн 4.2% (2)
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ПСЖ
Ренн

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

50%
15.8%
34.2%
19 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
34.2%
29%
14 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

27
36

Голов в среднем за матч

1.59
1.71

Среднее время на гол

56
52

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.05
0.76

Среднее время на гол

85
117

Всего голов

49
49

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Усман 4 0.8
Баркола Бредли 4 0.8
Кан-Ин Ли 2 0.4
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.4
Асенсио Марко 1 0.2
Хакими Ашраф 1 0.2
Руис Фабиан 1 0.2
Заир-Эмери Уоррен 1 0.2
Витинья II 1 (1) 0.2
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 0.4
Мюинга Арно 2 (1) 0.4
Гуйри Амин 1 0.2
Грёнбек Альберт 1 0.2
Буриго Бенжамен 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Мейстер Хенрик 1 0.2
Сантамария Батист 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Пачо Вильян 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстигор Лео 2 0
Сейду Алиду 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Блас Людовик 1 0
Ву Кристофер 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ренн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
12%
1
10%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3
ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1
Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2 Монако - Ренн 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
4
1
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Марсель Балерди Леонардо 1 1
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.

    Главный судья: Хадж Хаким

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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    ПСЖ 93.8% (45)
    X 2.1% (1)
    Ренн 4.2% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    93.8% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Ренн
    4.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    3:1 ПСЖ
    27.1% (13)
    2:0 ПСЖ
    22.9% (11)
    2:1 ПСЖ
    20.8% (10)
    3:0 ПСЖ
    10.4% (5)
    1:0 ПСЖ
    6.3% (3)
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