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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
0:1
Первый тайм: 26'
Спортинг Л
0'
0:1
24' Гол
Катамо Джени

Ход матча

24'
0:1
Катамо Джени
(Матеус Рейс)
Прогнозы 111
Эшторил 2.7% (3)
X 2.7% (3)
Спортинг Л 94.6% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эшторил
Ничья
Спортинг Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Роблес
Жоэль
24
Амарал
Педру
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
20
Пина
Вагнер
8
Коста
Мишел
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
21
Катамо
Джени
5
Морита
Хидемаса
42
Юльманн
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Араухо
Максимилиано
Эшторил
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Спортинг Л

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Среднее время на гол

100
100

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.1

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 2 0.29
Карвалью Жоау 1 0.14
Пина Вагнер 1 0.14
Алвару Педру 0 0
Беграуи Янис 0 0
Холсгров Джордан 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 10 (4) 1.43
Педру Гонсалвеш 4 0.57
Тринкан Франсишку 3 0.43
Катамо Джени 2 0.29
Браганса Даниэл 1 0.14
Хардер Конрад 1 0.14
Эдвардс Маркус 1 0.14
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 4 0
Алвару Педру 3 0
Виниций 3 0
Коста Мишел 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

2
13
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
2
50%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
50%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1

Результаты матчей

Эшторил
Спортинг Л

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1:0 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Эшторил
 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Матеус Рейс сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Катамо Джени забивает с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 111
Эшторил 2.7% (3)
X 2.7% (3)
Спортинг Л 94.6% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Спортинг Л

Исход игры
Эшторил
2.7% (3)
Ничья
2.7% (3)
Спортинг Л
94.6% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
40% (44)
Нет
60% (66)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
37.5% (42)
1:2 Спортинг Л
31.3% (35)
0:3 Спортинг Л
13.4% (15)
0:1 Спортинг Л
5.4% (6)
1:3 Спортинг Л
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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Эшторил
Спортинг Л
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