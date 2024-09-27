Тур: 7. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Joao Goncalves
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
24'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Роблес
Жоэль
24
Амарал
Педру
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
20
Пина
Вагнер
7
Виниций
14
Беграуи
Янис
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
20 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Диего КаллайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эшторил
Спортинг Л
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
20 матчей
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Среднее время на гол
100
100
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.1
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|2
|0.29
|Карвалью Жоау
|1
|0.14
|Пина Вагнер
|1
|0.14
|Алвару Педру
|0
|0
|Беграуи Янис
|0
|0
|Холсгров Джордан
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|10 (4)
|1.43
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.57
|Тринкан Франсишку
|3
|0.43
|Катамо Джени
|2
|0.29
|Браганса Даниэл
|1
|0.14
|Хардер Конрад
|1
|0.14
|Эдвардс Маркус
|1
|0.14
|Матеус Рейс
|0
|0
|Юльманн Мортен
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|4
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Виниций
|3
|0
|Коста Мишел
|2
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Орельяна Алехандро
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катамо Джени
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
8
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Спортинг Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
2
13
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
21
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
2
50%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
50%
6
29%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1
Результаты матчей
Эшторил
Спортинг Л
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Спортинг Л
Исход игры
Эшторил
2.7% (3)
Ничья
2.7% (3)
Спортинг Л
94.6% (106)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
40% (44)
Нет
60% (66)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
37.5% (42)
1:2 Спортинг Л
31.3% (35)
0:3 Спортинг Л
13.4% (15)
0:1 Спортинг Л
5.4% (6)
1:3 Спортинг Л
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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