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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Эшторил
0:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
24' Гол
Катамо Джени
0:2
31' Гол
Морита Хидемаса
50' Желтая карточка
Гарсия Фабрисиу
84' Желтая карточка
Алвару Педру
0:3
90' Гол
Браганса Даниэл
90'+4

Ход матча

24'
0:1
Катамо Джени
(Матеус Рейс)
31'
0:2
Морита Хидемаса
(Тринкан Франсишку)
46'
Холсгров Джордан
Орельяна Алехандро
 
50'
Гарсия Фабрисиу
 
59'
 
Браганса Даниэл
Юльманн Мортен
59'
 
Араухо Максимилиано
Матеус Рейс
59'
 
Инасиу Гонсалу
Хардер Конрад
72'
Лакксимикант Андре
Гарсия Фабрисиу
 
72'
Салазар Исраэль
Беграуи Янис
 
75'
 
Кенда Джованни
Дьёкереш Виктор
83'
 
Куарежма Эдуарду
Дебаст Зено
83'
Кошта Гонсалу
Амарал Педру
 
84'
Алвару Педру
 
90'
0:3
Браганса Даниэл
(Тринкан Франсишку)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Эшторил 2.7% (3)
X 2.7% (3)
Спортинг Л 94.6% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Роблес
Жоэль
24
Амарал
Педру
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
20
Пина
Вагнер
8
Коста
Мишел
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
21
Катамо
Джени
5
Морита
Хидемаса
42
Юльманн
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Араухо
Максимилиано
Эшторил
4-3-3
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Спортинг Л

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

20 матчей

25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Среднее время на гол

100
100

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.1

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 2 0.29
Карвалью Жоау 1 0.14
Пина Вагнер 1 0.14
Алвару Педру 0 0
Беграуи Янис 0 0
Холсгров Джордан 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 10 (4) 1.43
Педру Гонсалвеш 4 0.57
Тринкан Франсишку 3 0.43
Браганса Даниэл 2 0.29
Катамо Джени 2 0.29
Хардер Конрад 1 0.14
Эдвардс Маркус 1 0.14
Морита Хидемаса 1 0.14
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 4 0
Алвару Педру 4 0
Виниций 3 0
Коста Мишел 2 0
Карвалью Жоау 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Гарсия Фабрисиу 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Спортинг Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
8
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Спортинг Л
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

2
16
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
24
2 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
2
8%
1-15
2
50%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
50%
6
25%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1

Результаты матчей

Эшторил
Спортинг Л

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 6 - 5 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Каса Пия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Эштрела
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
16.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Морита Хидемаса забивает с левой ноги!
    • 24'
      Матеус Рейс сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Катамо Джени забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Эшторил 2.7% (3)
    X 2.7% (3)
    Спортинг Л 94.6% (106)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 0:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Эшторил
    2.7% (3)
    Ничья
    2.7% (3)
    Спортинг Л
    94.6% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (44)
    Нет
    60% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Спортинг Л
    37.5% (42)
    1:2 Спортинг Л
    31.3% (35)
    0:3 Спортинг Л
    13.4% (15)
    0:1 Спортинг Л
    5.4% (6)
    1:3 Спортинг Л
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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