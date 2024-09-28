Тур: 7. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Miguel Fonseca
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБукка Лионель
2:0
20' ГолКикаш
46' Желтая карточкаБукка Лионель
57' Желтая карточкаСиссоко Тилль
57' Undefined phrase: football_event_Варела Нилтон
57' Желтая карточкаВарела Нилтон
69' Желтая карточкаСильва Фабиано
73' Желтая карточкаНлаво Луис
2:1
83' ГолРамос Рубен
86' Желтая карточкаСантуш Педру
90' Undefined phrase: football_event_Пиньо Родриго
90'+16
Ход матча
2'
1:0
46'
57'
57'
57'
69'
73'
83'
2:1
86'
90'
90'
10
Руис
Алан
98
Кикаш
26
Маракас
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Защитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
28 Лима РубенНападающий
-
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Ze Augusto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
-
21 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Морейренсе
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|3
|0.43
|Нани Луиш
|1
|0.14
|Букка Лионель
|1
|0.14
|Руис Алан
|0
|0
|Кабрал Жоване
|0
|0
|Варела Нилтон
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.43
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.29
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.14
|Рамос Рубен
|1
|0.14
|Офори Лоуренс
|1
|0.14
|Маракас
|1
|0.14
|Мартинс Бернардо
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|3
|0
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Вейга Данилу
|2
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Сиссоко Тилль
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Мартинс Бернардо
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Эштрела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Эштрела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0
Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1
Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Эштрела
Морейренсе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (4)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
Прогнозы на матч Эштрела 2:1 Морейренсе
Исход игры
Эштрела
23.2% (26)
Ничья
35.7% (40)
Морейренсе
41.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (38)
1:2 Морейренсе
21.4% (24)
0:1 Морейренсе
16.1% (18)
1:0 Эштрела
13.4% (15)
2:1 Эштрела
8% (9)
0:2 Морейренсе
2.7% (3)
2:0 Эштрела
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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