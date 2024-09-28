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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Miguel Fonseca
Эштрела
2:1
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
2' Гол
Букка Лионель
2:0
20' Гол
Кикаш
46' Желтая карточка
Букка Лионель
57' Желтая карточка
Сиссоко Тилль
57' Undefined phrase: football_event_
Варела Нилтон
57' Желтая карточка
Варела Нилтон
69' Желтая карточка
Сильва Фабиано
73' Желтая карточка
Нлаво Луис
2:1
83' Гол
Рамос Рубен
86' Желтая карточка
Сантуш Педру
90' Undefined phrase: football_event_
Пиньо Родриго
90'+16
30
Брижидо
Бруно
2
Травассос
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
25
Варела
Нилтон
22
Кордейру
Леонарду
6
Хесус
Игорь
26
Букка
Лионель
10
Руис
Алан
97
Кабрал
Жоване
98
Кикаш
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
5
Таварес
Сидней
6
Рамос
Рубен
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
77
Габриэльзиньо
9
Нлаво
Луис
Эштрела
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Морейренсе

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ЛП2
2:4
ЛП2
0:0
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.43
Нани Луиш 1 0.14
Букка Лионель 1 0.14
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Варела Нилтон 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.43
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.29
Алан Осорио 1 (1) 0.14
Рамос Рубен 1 0.14
Офори Лоуренс 1 0.14
Маракас 1 0.14
Мартинс Бернардо 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Букка Лионель 2 0
Вейга Данилу 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Варела Нилтон 1 0
Хесус Игорь 1 0
Кайо Сантана 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Рамос Рубен 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Эштрела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Морейренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Эштрела
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0
Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1
Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Эштрела
Морейренсе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 7 4 0 3 6 - 6 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Каса Пия
 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
12.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Руис Алан сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Кикаш из команды Эштрела.
    Прогнозы 112
    Эштрела 23.2% (26)
    X 35.7% (40)
    Морейренсе 41.1% (46)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эштрела 2:1 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Эштрела 2:1 Морейренсе

    Исход игры
    Эштрела
    23.2% (26)
    Ничья
    35.7% (40)
    Морейренсе
    41.1% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (38)
    1:2 Морейренсе
    21.4% (24)
    0:1 Морейренсе
    16.1% (18)
    1:0 Эштрела
    13.4% (15)
    2:1 Эштрела
    8% (9)
    0:2 Морейренсе
    2.7% (3)
    2:0 Эштрела
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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