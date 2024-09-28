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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
0:0
Конец матча
Ницца
0'
28' Желтая карточка
Абдель Монем Мохамед
53' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
67' Желтая карточка
Зарури Анасс
84' Желтая карточка
Уильям Стилл
84' Вторая желтая карточка
Зарури Анасс
90' Желтая карточка
Данте Бонфим
90'+10

Ход матча

28'
 
Абдель Монем Мохамед
46'
 
Клосс Жонатан
Менди Антуан
46'
 
Данте Бонфим
Абдель Монем Мохамед
53'
Франковски Пшемыслав
 
59'
Зарури Анасс
Фюльжени Анжело
 
59'
Ласкари Реми Лебо
Саид Уэсли
 
67'
Зарури Анасс
 
77'
 
Мукоко Юссуфа
Бога Жереми
78'
Сатриано Мартин
Нзола М'Бала
 
78'
Агилар Рубен
Франковски Пшемыслав
 
84'
Уильям Стилл
 
84'
Зарури Анасс
 
89'
Менди Нампали
Диуф Энди
 
90'
 
Диоп Софьян
Буанани Бадредин
90'
 
Лоше Том
Будауи Хишем
90'
 
Данте Бонфим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 446 Количество передач 372
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Ланс 63.8% (74)
X 27.6% (32)
Ницца 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
29
Франковски
Пшемыслав
24
Гради
Жонатан
25
Хусанов
Абдукодир
3
Мачадо
Дейвер
28
Томассон
Адриен
14
Медина
Факундо
11
Фюльжени
Анжело
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
8
Нзола
М'Бала
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
5
Абдель
Монем
Мохамед
33
Менди
Антуан
8
Росарио
Пабло
6
Будауи
Хишем
2
Абди
Али
19
Буанани
Бадредин
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Ланс
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

История личных встреч

Ланс
Ницца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.11
0.43

Среднее время на гол

81
210

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.13
0.56

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
160

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 1 0.17
Нзола М'Бала 1 0.17
Чавес Джоаннер 1 0.17
Франковски Пшемыслав 1 (1) 0.17
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 3 0.5
Мукоко Юссуфа 2 0.33
Чо Мохамед-Али 2 0.33
Клосс Жонатан 1 0.17
Н'Домбеле Тангай 1 0.17
Будауи Хишем 1 0.17
Диоп Софьян 1 0.17
Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
Росарио Пабло 1 (1) 0.17
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Бомбито Мойзе 1 1
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0
Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1
Ницца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4
Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3

Результаты матчей

Ланс
Ницца

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ланс
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4.
Лилль
 2:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
11.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
13.
Гавр
 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Лилль
 2:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Лилль
 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Гавр
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ницца: 45%.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 100'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Контроль мяча: Ланс: 56%, Ницца: 44%.
  • 100'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Рефери не любит споров - именно за это Данте Бонфим сейчас получил желтую
  • 99'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 98'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Бомбито Мойзе из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 97'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Ницца пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ланс 63.8% (74)
    X 27.6% (32)
    Ницца 8.6% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ницца

    Исход игры
    Ланс
    63.8% (74)
    Ничья
    27.6% (32)
    Ницца
    8.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    34.5% (40)
    1:0 Ланс
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    20.7% (24)
    1:2 Ницца
    6.9% (8)
    2:0 Ланс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Ницца
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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