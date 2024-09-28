Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Анасс Зарури совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ницца

40' Удар от ворот произведет Ланс

40' Буанани Бадредин не смог попасть в створ ударом издали

38' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Фюльжени Анжело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Юссуф Ндайшимие из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

30' Удар от ворот произведет Ницца

29' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

28' Абдель Монем Мохамед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

27' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

26' Фюльжени Анжело пробует нанести удар издали, но Марцин Булка держит все под контролем

26' Диуф Энди из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Ницца

23' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

23' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удар от ворот произведет Ницца

22' Мачадо Дейвер не смог попасть в створ ударом издали

20' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Буанани Бадредин пробил со штрафного прямо в стенку

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Абдель Монем Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мачадо Дейвер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Мачадо Дейвер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Абдель Монем Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Ницца

10' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

4' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

2' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ницца начинает с центра поля