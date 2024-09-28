Тур: 6. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
28' Желтая карточкаАбдель Монем Мохамед
53' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
67' Желтая карточкаЗарури Анасс
84' Желтая карточкаУильям Стилл
84' Вторая желтая карточкаЗарури Анасс
90' Желтая карточкаДанте Бонфим
90'+10
Ход матча
67'
84'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
446 Количество передач 372
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
33
Менди
Антуан
2
Абди
Али
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
21 Зарури АнассНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Абди АлиПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Ницца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.11
0.43
Среднее время на гол
81
210
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.13
0.56
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
160
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|1
|0.17
|Нзола М'Бала
|1
|0.17
|Чавес Джоаннер
|1
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|1 (1)
|0.17
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|3
|0.5
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.33
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.33
|Клосс Жонатан
|1
|0.17
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.17
|Будауи Хишем
|1
|0.17
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.17
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.17
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Уильям Стилл
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ницца
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
4
31%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0
Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0 Мец - Ланс 2:1
Ницца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4
Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3
Результаты матчей
Ланс
Ницца
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ланс
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 15
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ницца
Исход игры
Ланс
63.8% (74)
Ничья
27.6% (32)
Ницца
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
2:1 Ланс
34.5% (40)
1:0 Ланс
24.1% (28)
1:1 Ничья
20.7% (24)
1:2 Ницца
6.9% (8)
2:0 Ланс
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Ницца
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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