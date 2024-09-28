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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Каса Пия
1:0
Первый тайм: 43'
Витория Гимарайнш
0'
1:0
39' Пенальти
Кассиано Диас

Ход матча

39'
Кассиано Диас
1:0
Прогнозы 111
Каса Пия 9% (10)
X 18.9% (21)
Витория Гимарайнш 72.1% (80)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Витория Гимарайнш
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Все Коэффициенты
1
Секейра
Патрик
3
Клюйверт
Рубен
4
Гуларт
Жоао
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
90
Кассиано
Диас
9
Свенссон
Макс
7
Морейра
Нуну
14
Варела
Бруну
22
Alberto
Baio
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Каса Пия
3-4-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Витория Гимарайнш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.8

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

0
112

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.29
Бланко Рауль 1 0.14
Тчамба Дуплекс 1 0.14
Перейра Энрике 1 0.14
Морейра Нуну 1 0.14
Лело Леонардо 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.14
Jesus Ramirez 1 0.14
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.14
Рибейро Томас 1 0.14
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.14
Хэндель Томаш 1 0.14
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Фонте Жозе 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Золотич Нермин 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Краев Андриан 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Варела Бруну 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3
Каса Пия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3

Результаты матчей

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 7 4 0 3 6 - 6 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Каса Пия
 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
9.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
12.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Витория Гимарайнш
 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (1)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О О Л - Кассиано Диас из команды Каса Пия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бруно Варела прыгнул не в ту сторону.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Каса Пия 9% (10)
X 18.9% (21)
Витория Гимарайнш 72.1% (80)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Витория Гимарайнш
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Где смотреть матч Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 1:0 Витория Гимарайнш

Исход игры
Каса Пия
9% (10)
Ничья
18.9% (21)
Витория Гимарайнш
72.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
36% (40)
0:1 Витория Гимарайнш
28.8% (32)
1:1 Ничья
17.1% (19)
0:2 Витория Гимарайнш
6.3% (7)
1:0 Каса Пия
5.4% (6)
2:1 Каса Пия
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Каса Пия
Витория Гимарайнш
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