Тур: 7. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Маседо Карлуш
1:1
Конец матча
0'
1:0
39' ПенальтиКассиано Диас
45' Желтая карточкаГуларт Жоао
1:1
49' Гол в свои воротаГуларт Жоао
51' Желтая карточкаЗолотич Нермин
55' Желтая карточкаRui Borges
90'+7
Ход матча
39'
1:0
45'
49'
1:1
51'
55'
17
Бриту
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
10 Бланко РаульНападающий
- Нападающий
-
14 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
22 Alberto BaioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Витория Гимарайнш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
0.8
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
0
112
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассиано Диас
|2 (2)
|0.29
|Бланко Рауль
|1
|0.14
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.14
|Перейра Энрике
|1
|0.14
|Морейра Нуну
|1
|0.14
|Лело Леонардо
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|0.14
|Jesus Ramirez
|1
|0.14
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.14
|Рибейро Томас
|1
|0.14
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.14
|Хэндель Томаш
|1
|0.14
|Силва Тьягу
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Тчамба Дуплекс
|2
|0
|Секейра Патрик
|2
|0
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Бланко Рауль
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
|Гуларт Жоао
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|3
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Gustavo Silva
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоау
|1
|0
|Варела Бруну
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
3
Каса Пия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3
Результаты матчей
Каса Пия
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|1:2 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (4)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
Прогнозы на матч Каса Пия 1:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Каса Пия
9% (10)
Ничья
18.9% (21)
Витория Гимарайнш
72.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
1:2 Витория Гимарайнш
36% (40)
0:1 Витория Гимарайнш
28.8% (32)
1:1 Ничья
17.1% (19)
0:2 Витория Гимарайнш
6.3% (7)
1:0 Каса Пия
5.4% (6)
2:1 Каса Пия
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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