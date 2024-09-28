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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Маседо Карлуш
Каса Пия
1:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
39' Пенальти
Кассиано Диас
45' Желтая карточка
Гуларт Жоао
1:1
49' Гол в свои ворота
Гуларт Жоао
51' Желтая карточка
Золотич Нермин
55' Желтая карточка
Rui Borges
90'+7

Ход матча

39'
Кассиано Диас
1:0
45'
Гуларт Жоао
 
49'
1:1
Гуларт Жоао
51'
Золотич Нермин
 
55'
 
Rui Borges
62'
 
Gustavo Silva
Сантуш Нуну
68'
Ларрасабаль Гаиска
Свенссон Макс
 
75'
 
Cesar Andrade Lima Kaio
Мендеш Жоао Педро Морейра
75'
 
Гарсия Самуэль
Арканжу Телму
77'
Кастро Пабло
Морейра Нуну
 
77'
Сеговия Теласко
Бриту Рафаэл
 
84'
 
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
84'
 
Силва Ману
Gustavo Silva
90'
Обенг Самуэль
Кассиано Диас
 
Прогнозы 111
Каса Пия 9% (10)
X 18.9% (21)
Витория Гимарайнш 72.1% (80)
Все прогнозы
1
Секейра
Патрик
3
Клюйверт
Рубен
4
Гуларт
Жоао
19
Золотич
Нермин
18
Жералдеш
Андре
17
Бриту
Рафаэл
89
Краев
Андриан
5
Лело
Леонардо
90
Кассиано
Диас
9
Свенссон
Макс
7
Морейра
Нуну
14
Варела
Бруну
22
Alberto
Baio
4
Рибейро
Томас
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
Каса Пия
3-4-3
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Каса Пия
Витория Гимарайнш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
0.8

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

0
112

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассиано Диас 2 (2) 0.29
Бланко Рауль 1 0.14
Тчамба Дуплекс 1 0.14
Перейра Энрике 1 0.14
Морейра Нуну 1 0.14
Лело Леонардо 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.14
Jesus Ramirez 1 0.14
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.14
Рибейро Томас 1 0.14
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.14
Хэндель Томаш 1 0.14
Силва Тьягу 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 2 1
Фонте Жозе 2 0
Золотич Нермин 2 0
Тчамба Дуплекс 2 0
Секейра Патрик 2 0
Сеговия Теласко 2 0
Кассиано Диас 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Бланко Рауль 1 0
Свенссон Макс 1 0
Клюйверт Рубен 1 0
Краев Андриан 1 0
Гуларт Жоао 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Gustavo Silva 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Варела Бруну 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3
Каса Пия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2
Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1 Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4
АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3

Результаты матчей

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Бенфика
 2:1 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
3.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Гуларт Жоао из команды Каса Пия получает желтую после опасной игры.
    • 39'
      Г О О О О О Л - Кассиано Диас из команды Каса Пия забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бруно Варела прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Каса Пия 9% (10)
    X 18.9% (21)
    Витория Гимарайнш 72.1% (80)
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    Прогнозы на матч Каса Пия 1:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Каса Пия
    9% (10)
    Ничья
    18.9% (21)
    Витория Гимарайнш
    72.1% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Витория Гимарайнш
    36% (40)
    0:1 Витория Гимарайнш
    28.8% (32)
    1:1 Ничья
    17.1% (19)
    0:2 Витория Гимарайнш
    6.3% (7)
    1:0 Каса Пия
    5.4% (6)
    2:1 Каса Пия
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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