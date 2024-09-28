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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Гавр
0:2
Первый тайм: 44'
Лилль
0'
0:1
23' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
36' Гол
Дэвид Джонатан

Ход матча

23'
0:1
Дэвид Джонатан
(Сахрауи Осам)
36'
0:2
Дэвид Джонатан
(Сахрауи Осам)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 113
Гавр 8% (9)
X 24.8% (28)
Лилль 67.3% (76)
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Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
94
Туре
Абдулайе
8
Кехта
Ясин
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
45
Сумаре
Исса
21
Джуджу
Антуан
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тьяго
II
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Гавр
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Лилль

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:2
ТМК
3:2
ММ(
1:2
Л1
0:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.33
Льорис Готье 1 0.17
Кузяев Далер 1 0.17
Н'диайе Рассул 1 0.17
Санганте Аруна 1 0.17
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.67
Жегрова Эдон 3 0.5
Мёнье Тома 1 0.17
Байо Мохамед 1 0.17
Диаките Бафоде 1 0.17
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Гомес Анхель 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Кузяев Далер 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Мбаппе Этан 1 0

Результаты матчей

Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Гавр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2

Результаты матчей

Гавр
Лилль

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4.
Лилль
 2:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
11.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
13.
Гавр
 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
16.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Лилль
 2:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Лилль
 2:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Гавр
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • 41'
    Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 40'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Гавр: 21%, Лилль: 79%.
  • 40'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 39'
    Джуджу Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Гавр начинает контратаку
  • 39'
    Кехта Ясин ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогнозы 113
    Гавр 8% (9)
    X 24.8% (28)
    Лилль 67.3% (76)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:2 Лилль

    Исход игры
    Гавр
    8% (9)
    Ничья
    24.8% (28)
    Лилль
    67.3% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    46% (52)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    0:1 Лилль
    15% (17)
    0:2 Лилль
    4.4% (5)
    2:1 Гавр
    3.5% (4)
    1:0 Гавр
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Гавр
    1.8% (2)
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