Тур: 6. Стадион: Осеан. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
0:1
23' ГолДэвид Джонатан
0:2
35' ГолДэвид Джонатан
44' Желтая карточкаКехта Ясин
68' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:3
79' ГолДэвид Джонатан
90' Желтая карточкаДесма Артур
0:3
90' Не забитый пенальтиГомес Анхель
90'+6
Ход матча
23'
0:1
35'
0:2
44'
58'
68'
79'
0:3
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
384 Количество передач 640
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
45
Сумаре
Исса
30
Шевалье
Люка
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
11
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зуауи ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
29 Мбаппе ЭтанПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Гавр
Лилль
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.33
|Льорис Готье
|1
|0.17
|Кузяев Далер
|1
|0.17
|Н'диайе Рассул
|1
|0.17
|Санганте Аруна
|1
|0.17
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.83
|Жегрова Эдон
|3
|0.5
|Мёнье Тома
|1
|0.17
|Байо Мохамед
|1
|0.17
|Диаките Бафоде
|1
|0.17
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Гомес Анхель
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Рибейро Алешандро
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Лилль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2
Результаты матчей
Гавр
Лилль
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гавр
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
|Монпелье
|Модибо Саньян
|3
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:3 Лилль
Исход игры
Гавр
8% (9)
Ничья
24.8% (28)
Лилль
67.3% (76)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Лилль
46% (52)
1:1 Ничья
23% (26)
0:1 Лилль
15% (17)
0:2 Лилль
4.4% (5)
2:1 Гавр
3.5% (4)
1:0 Гавр
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Гавр
1.8% (2)
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