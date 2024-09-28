  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Гавр
0:3
Конец матча
Лилль
0'
0:1
23' Гол
Дэвид Джонатан
0:2
35' Гол
Дэвид Джонатан
44' Желтая карточка
Кехта Ясин
68' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:3
79' Гол
Дэвид Джонатан
90' Желтая карточка
Десма Артур
0:3
90' Не забитый пенальти
Гомес Анхель
90'+6

Ход матча

23'
0:1
Дэвид Джонатан
(Сахрауи Осам)
35'
0:2
Дэвид Джонатан
(Сахрауи Осам)
44'
Кехта Ясин
 
58'
Нгура Стив
Кехта Ясин
 
59'
Сабби Эммануэль
Джуджу Антуан
 
59'
Таргаллин Уссама
Него Лоик
 
59'
Кузяев Далер
Касимир Хосуэ
 
68'
 
Андре Бенжамин
74'
 
Кабелла Реми
Сахрауи Осам
74'
 
Баккер Митчел
Гудмундссон Габриэль
79'
0:3
Дэвид Джонатан
(Жегрова Эдон)
82'
 
Мёнье Тома
Сантос Тьяго
83'
 
Буадди Айюб
Андре Бенжамин
85'
 
Мбаппе Этан
Жегрова Эдон
90'
Десма Артур
 
90'
0:3
Гомес Анхель

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 384 Количество передач 640
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Гавр 8% (9)
X 24.8% (28)
Лилль 67.3% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
94
Туре
Абдулайе
8
Кехта
Ясин
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
45
Сумаре
Исса
21
Джуджу
Антуан
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тьяго
II
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Гавр
3-4-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Гавр
Лилль

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:2
ТМК
3:2
ММ(
1:2
Л1
0:1
Л1
3:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.33
Льорис Готье 1 0.17
Кузяев Далер 1 0.17
Н'диайе Рассул 1 0.17
Санганте Аруна 1 0.17
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.83
Жегрова Эдон 3 0.5
Мёнье Тома 1 0.17
Байо Мохамед 1 0.17
Диаките Бафоде 1 0.17
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Гомес Анхель 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Кузяев Далер 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Мбаппе Этан 1 0

Результаты матчей

Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Лилль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2
Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1
Лилль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3
Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2

Результаты матчей

Гавр
Лилль

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гавр
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 1:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
11.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
13.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Монпелье
 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 16 5
16.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 10 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Монпелье Модибо Саньян 3
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гавр: 38%, Лилль: 62%.
  • 95'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
  • 95'
    Гомес Анхель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Гомес Анхель пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 94'
    Десма Артур - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Гавр 8% (9)
    X 24.8% (28)
    Лилль 67.3% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гавр 0:3 Лилль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:3 Лилль

    Исход игры
    Гавр
    8% (9)
    Ничья
    24.8% (28)
    Лилль
    67.3% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    46% (52)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    0:1 Лилль
    15% (17)
    0:2 Лилль
    4.4% (5)
    2:1 Гавр
    3.5% (4)
    1:0 Гавр
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Гавр
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный