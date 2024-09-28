Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

46' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Кехта Ясин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Опери Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Джуджу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

41' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Лилль

39' Джуджу Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Г О О О О Л - Дэвид Джонатан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

35' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Гавр

33' Жегрова Эдон завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

33' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сантос Тьяго II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Диаките Бафоде нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

31' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Сантос Тьяго II получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Сантос Тьяго II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Гавр

28' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Джуджу Антуан пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

25' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лилль будет все-таки засчитан.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль

23' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

22' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Гавр

21' Жегрова Эдон не смог попасть в створ ударом издали

20' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Касимир Хосуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

8' Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Дэвид Джонатан нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.

6' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гавр начинает с центра поля