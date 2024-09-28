Тур: 6. Стадион: Луи II. Главный судья: Болланжье Марк
0'
4' Желтая карточкаМодибо Саньян
12' Желтая карточкаКулибали Танги
0:1
16' ГолНзингула Рабби
1:1
32' ГолБалогун Фоларин
50' Желтая карточкаВандерсон
50' Желтая карточкаЗакария Денис
Ход матча
12'
16'
0:1
32'
1:1
46'
50'
50'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
236 Количество передач 149
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
12
Кайо
Энрике
36
Эмболо
Брель
77
Сако
Фалае
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
20 Туре БирамаПолузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
46 Simon Cara
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Монпелье
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.93
1.54
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.86
Среднее время на гол
83
105
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.19
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Закария Денис
|2
|0.33
|Балогун Фоларин
|2
|0.33
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.33
|Минамино Такуми
|1
|0.17
|Камара Ламин
|1
|0.17
|Вандерсон V
|1
|0.17
|Керер Тило
|1
|0.17
|Тезе Джордан
|1
|0.17
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.5
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.17
|Модибо Саньян
|1
|0.17
|Нзингула Рабби
|1
|0.17
|Сако Фалае
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|1
|1
|Вандерсон V
|2
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|3
|0
|Нзингула Рабби
|3
|0
|Ферри Жордан
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|Джодич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
80%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
80%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
2
15
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1
Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Результаты матчей
Монако
Монпелье
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Монако
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 16
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 10
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
|Монпелье
|Модибо Саньян
|3
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 1:1 Монпелье
Исход игры
Монако
97.4% (111)
Ничья
0.9% (1)
Монпелье
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
42.73% (47)
Нет
57.27% (63)
Популярный счёт
2:0 Монако
42.1% (48)
2:1 Монако
27.2% (31)
3:1 Монако
12.3% (14)
1:0 Монако
7% (8)
3:0 Монако
6.1% (7)
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