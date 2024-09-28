Закария за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

Саванье у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но сразу по воротам бить не стал. Второй попытки соперники Тежи не предоставили.

Адамс с подбора с двадцати одного метра пробил рядом с левой штангой.

Балогун на чужой половине поля лёжа на газоне зацепил ногу Омерагича.

Второй тайм в Монако!

В перерыве в составе "Монпелье" произошла замена: вместо Фалае Сако на поле вышел Энзо Тшато.

Закария здорово прошёл по центру, сместился вправо, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Вандерсона, которому соперники не позволили пробить по воротам.

Кулибали справа навесил к дальней штанге, где Адамс не попал головой по мячу.

Саванье слева с острого угла пробил по воротам. Кён уверенно забрал мяч в руки.

Вандерсон в центре поля сзади ударил по ногам Нордена и получил жёлтую карточку.

Омерагич продолжит игру с повязкой на руке. Неудачно приземлился Бечир при блокировке удара Бен-Сегира.

Аклиуш попытался вывести Балогуна слева к воротам, но Фоларин на долю секунды запоздал с рывком и к передаче не поспел.

Эмболо в центре поля получил небольшое повреждение в стыке с Фаядом. Всё прошло без выхода медиков на поле.

Вандерсон справа сделал пас в штрафную площадь на Эмболо, но Брель не смог подработать мяч себе на ход.

Кён кулаками выбил мяч от ворот после подачи Саванье от углового флага.

Головин сделал заброс по центру вперёд на Эмболо. Берто выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч руками, рискуя выскочить за пределы прямоугольника.

Фаяд на фланге ударил по ноге Бен-Сегира.

Неудачно хозяева на левом фланге разыграли штрафной удар. Мяч упущен за пределы поля.

Удар Фаяда с двадцати двух метров заблокировал Головин.

Удар Бен-Сегира с восемнадцати метров Омерагич заблокировал ценой травмы. Медики вышли на поле оказать помощь защитнику "Монпелье".

36' Кайо сыграл на фланге на перехвате, а пас на Бен-Сегира сделал неаккуратно. Мяч оказался за боковой линией поля.

35' Нзингула перед чужой штрафной площадью подыграл рукой.

34' Балогуну слева к воротам не позволил убежать Модибо Саньян.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БАЛОГУН!!! Эмболо слева вывел один на один с голкипером Балогуна, который сумел пробить под Берто в сетку.

32' Балогун у угла чужой штрафной площади приёмом из борьбы отправил на газон Модибо Саньяна.

31' Адамс у чужой штрафной площади ударил по ногам Головина.

30' Эмболо с Балогуном слева в штрафной площади оказались в окружении соперников и по воротам пробить не смогли.

28' Саванье слева подошёл к штрафной площади и с двадцати метров нанёс плотный удар по воротам. Кён отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.

27' Кайо не позволил Нордену по правому флангу пройти вперёд.

26' Эмболо по центру прокинул мяч в штрафную площадь, где Балогун оказался в офсайде.

25' "Монако" покатал мяч у центрального круга.

24' Аклиуш на правом фланге оказался в офсайде.

22' Кайо слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Эмболо в высоком прыжке головой лишь чиркнул по мячу.

21' Сако на фланге сбил Бен-Сегира.

20' Кайо слева в штрафную площадь чуть сильно сделал пас на Головина. Александр на развороте не смог опередить соперника.

19' Головин справа вывел один на один с голкипером Балогуна, но Фоларин с двенадцати метров проб ил выше ворот.

18' Прострел Кулибали слева к воротам отбил Кён на Саванье, удар которого в правый угол отразил Салису.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

НЗИНГУЛА!!! Норден в центральном круге совершил перехват и сразу сделал пас вперёд на Адамса. Акор в касание перевёл мяч на Нзингула, который вошёл в штрафную площадь и точно пробил в ближний угол.

15' Сако в центре поля ударил по ногам Головина.

14' Кайо справа со штрафного навесил к воротам, где удар Эмболо в упор Берто сумел отразить.

13' Кулибали у угла штрафной площади врезал по ногам Вандерсону и получил жёлтую карточку.

12' Эмболо слева заброс к воротам исполнил немного сильно. Кайо мог догнать мяч только за пределами поля.

11' Минкарелли в центральном круге подтолкнул в спину Эмболо. Многовато мелких фолов в стартовые минуты встречи.

10' Кайо в центре поля отобрал мяч у Нзингула с нарушением правил.

9' Теперь Саванье в центре поля ударил по ногам Головина. Александр заработал два фола на себе уже в дебюте встречи.

8' Головин в центре поля сыграл в отборе и получил по ногам от Сако.

6' Балогун справа убежал в отрыв и выдал пас в центр на Эмболо, который с девяти метров в касание пробил выше ворот.

5' "Монпелье" активно начал встречу, но постепенно хозяева стараются обозначать своё преимущество в центре поля.

4' Модибо Саньян в центральном круге руками захватил Эмболо и получил жёлтую карточку.

3' Бен-Сегир в центре поля выбивал мяч через себя и попал ногой в голову Саванье. Медикам сразу пришлось выходить на поле.

2' "Монако" играет в чёрных футболках и белых трусах, "Монпелье" - в белых футболках и оранжевых трусах.