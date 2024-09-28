  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Монако
1:1
Второй тайм: 59'
Монпелье
0'
4' Желтая карточка
Модибо Саньян
12' Желтая карточка
Кулибали Танги
0:1
16' Гол
Нзингула Рабби
1:1
32' Гол
Балогун Фоларин
50' Желтая карточка
Вандерсон
50' Желтая карточка
Закария Денис

Ход матча

4'
 
Модибо Саньян
12'
 
Кулибали Танги
16'
0:1
Нзингула Рабби
(Адамс Акор)
32'
Балогун Фоларин
(Эмболо Брель)
1:1
46'
 
Тшато Энзо
Сако Фалае
50'
Вандерсон
 
50'
Закария Денис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 236 Количество передач 149
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Монако 97.4% (111)
X 0.9% (1)
Монпелье 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Монпелье
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8.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
2
Вандерсон
V
17
Синго
Вилфред
22
Салису
Мохаммед
12
Кайо
Энрике
11
Аклиуш
Магнес
6
Закария
Денис
10
Головин
Александр
7
Бен-Сегир
Элисс
9
Балогун
Фоларин
36
Эмболо
Брель
16
Берто
Димитри
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
21
Минкарелли
Дэвин
Лукас
19
Нзингула
Рабби
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
70
Кулибали
Танги
8
Адамс
Акор
Монако
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Монпелье

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.86

Среднее время на гол

83
105

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Закария Денис 2 0.33
Балогун Фоларин 2 0.33
Бен-Сегир Элисс 2 0.33
Минамино Такуми 1 0.17
Камара Ламин 1 0.17
Вандерсон V 1 0.17
Керер Тило 1 0.17
Тезе Джордан 1 0.17
Эмболо Брель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.5
Саванье Тежи 1 (1) 0.17
Модибо Саньян 1 0.17
Нзингула Рабби 1 0.17
Сако Фалае 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 1 1
Вандерсон V 2 0
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 3 0
Нзингула Рабби 3 0
Ферри Жордан 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Кулибали Танги 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Джодич Стефан 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
80%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
80%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
15
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1
Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 1:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
4.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
5.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
6.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
9.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
11.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
13.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
14.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Монпелье
 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 16 5
16.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
2.
Монако
 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Монпелье
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 1:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
5.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Монпелье
 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 10 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Монпелье Модибо Саньян 3
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Балогун на чужой половине поля лёжа на газоне зацепил ногу Омерагича.
  • 57'
    Бен-Сегир слева с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    56'
    Адамс с подбора с двадцати одного метра пробил рядом с левой штангой.
  • 55'
    Навес Бен-Сегира слева к воротам перехватил Минкарелли.
  • Травма, повреждение
    54'
    Нзингула потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 53'
    Саванье у чужой штрафной площади сыграл на подборе, но сразу по воротам бить не стал. Второй попытки соперники Тежи не предоставили.
  • Желтая карточка
    52'
    Закария за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    51'
    Вандерсон в центре поля сзади ударил по ногам Нордена и получил жёлтую карточку.
  • 50'
    Саванье слева с острого угла пробил по воротам. Кён уверенно забрал мяч в руки.
  • 49'
    Кулибали справа навесил к дальней штанге, где Адамс не попал головой по мячу.
  • 48'
    Закария здорово прошёл по центру, сместился вправо, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Вандерсона, которому соперники не позволили пробить по воротам.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Монпелье" произошла замена: вместо Фалае Сако на поле вышел Энзо Тшато.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Монако!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Монако" - "Монпелье" - 1:1.
  • 45'
    Омерагич продолжит игру с повязкой на руке. Неудачно приземлился Бечир при блокировке удара Бен-Сегира.
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    • Травма, повреждение
      45'
      Удар Бен-Сегира с восемнадцати метров Омерагич заблокировал ценой травмы. Медики вышли на поле оказать помощь защитнику "Монпелье".
    • 45'
      Удар Фаяда с двадцати двух метров заблокировал Головин.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Болланжье в первом тайме.
    • 45'
      Неудачно хозяева на левом фланге разыграли штрафной удар. Мяч упущен за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      44'
      Фаяд на фланге ударил по ноге Бен-Сегира.
    • 43'
      Головин сделал заброс по центру вперёд на Эмболо. Берто выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч руками, рискуя выскочить за пределы прямоугольника.
    • Угловой
      42'
      Кён кулаками выбил мяч от ворот после подачи Саванье от углового флага.
    • 40'
      Вандерсон справа сделал пас в штрафную площадь на Эмболо, но Брель не смог подработать мяч себе на ход.
    • Травма, повреждение
      39'
      Эмболо в центре поля получил небольшое повреждение в стыке с Фаядом. Всё прошло без выхода медиков на поле.
    • 38'
      Аклиуш попытался вывести Балогуна слева к воротам, но Фоларин на долю секунды запоздал с рывком и к передаче не поспел.
    • 36'
      Кайо сыграл на фланге на перехвате, а пас на Бен-Сегира сделал неаккуратно. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Фол, нарушение
      35'
      Нзингула перед чужой штрафной площадью подыграл рукой.
    • 34'
      Балогуну слева к воротам не позволил убежать Модибо Саньян.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      БАЛОГУН!!! Эмболо слева вывел один на один с голкипером Балогуна, который сумел пробить под Берто в сетку.
    • Фол, нарушение
      32'
      Балогун у угла чужой штрафной площади приёмом из борьбы отправил на газон Модибо Саньяна.
    • Фол, нарушение
      31'
      Адамс у чужой штрафной площади ударил по ногам Головина.
    • 30'
      Эмболо с Балогуном слева в штрафной площади оказались в окружении соперников и по воротам пробить не смогли.
    • 28'
      Саванье слева подошёл к штрафной площади и с двадцати метров нанёс плотный удар по воротам. Кён отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.
    • 27'
      Кайо не позволил Нордену по правому флангу пройти вперёд.
    • Офсайд
      26'
      Эмболо по центру прокинул мяч в штрафную площадь, где Балогун оказался в офсайде.
    • 25'
      "Монако" покатал мяч у центрального круга.
    • Офсайд
      24'
      Аклиуш на правом фланге оказался в офсайде.
    • 22'
      Кайо слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Эмболо в высоком прыжке головой лишь чиркнул по мячу.
    • Фол, нарушение
      21'
      Сако на фланге сбил Бен-Сегира.
    • 20'
      Кайо слева в штрафную площадь чуть сильно сделал пас на Головина. Александр на развороте не смог опередить соперника.
    • Опасный момент
      19'
      Головин справа вывел один на один с голкипером Балогуна, но Фоларин с двенадцати метров проб ил выше ворот.
    • Опасный момент
      18'
      Прострел Кулибали слева к воротам отбил Кён на Саванье, удар которого в правый угол отразил Салису.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      НЗИНГУЛА!!! Норден в центральном круге совершил перехват и сразу сделал пас вперёд на Адамса. Акор в касание перевёл мяч на Нзингула, который вошёл в штрафную площадь и точно пробил в ближний угол.
    • Фол, нарушение
      15'
      Сако в центре поля ударил по ногам Головина.
    • Опасный момент
      14'
      Кайо справа со штрафного навесил к воротам, где удар Эмболо в упор Берто сумел отразить.
    • Желтая карточка
      13'
      Кулибали у угла штрафной площади врезал по ногам Вандерсону и получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Эмболо слева заброс к воротам исполнил немного сильно. Кайо мог догнать мяч только за пределами поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Минкарелли в центральном круге подтолкнул в спину Эмболо. Многовато мелких фолов в стартовые минуты встречи.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кайо в центре поля отобрал мяч у Нзингула с нарушением правил.
    • Фол, нарушение
      9'
      Теперь Саванье в центре поля ударил по ногам Головина. Александр заработал два фола на себе уже в дебюте встречи.
    • Фол, нарушение
      8'
      Головин в центре поля сыграл в отборе и получил по ногам от Сако.
    • Опасный момент
      6'
      Балогун справа убежал в отрыв и выдал пас в центр на Эмболо, который с девяти метров в касание пробил выше ворот.
    • 5'
      "Монпелье" активно начал встречу, но постепенно хозяева стараются обозначать своё преимущество в центре поля.
    • Желтая карточка
      4'
      Модибо Саньян в центральном круге руками захватил Эмболо и получил жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      3'
      Бен-Сегир в центре поля выбивал мяч через себя и попал ногой в голову Саванье. Медикам сразу пришлось выходить на поле.
    • 2'
      "Монако" играет в чёрных футболках и белых трусах, "Монпелье" - в белых футболках и оранжевых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Луи II"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:1 Монпелье

    Исход игры
    Монако
    97.4% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Монпелье
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (54)
    Меньше
    50.91% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    42.73% (47)
    Нет
    57.27% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    42.1% (48)
    2:1 Монако
    27.2% (31)
    3:1 Монако
    12.3% (14)
    1:0 Монако
    7% (8)
    3:0 Монако
    6.1% (7)
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