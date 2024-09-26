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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Монако
 
Позже
Монпелье
Прогнозы 47
Монако 100% (47)
X 0% (0)
Монпелье 0% (0)
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Монако
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Монпелье

История личных встреч

Монако
Монпелье

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:4
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
1:2
КЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
6:2
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.93
1.54

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.86

Среднее время на гол

83
105

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.19

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Закария Денис 2 0.4
Бен-Сегир Элисс 2 0.4
Минамино Такуми 1 0.2
Камара Ламин 1 0.2
Вандерсон V 1 0.2
Керер Тило 1 0.2
Тезе Джордан 1 0.2
Балогун Фоларин 1 0.2
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.6
Саванье Тежи 1 (1) 0.2
Модибо Саньян 1 0.2
Сако Фалае 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 1 1
Эмболо Брель 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Вандерсон V 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 3 0
Ферри Жордан 2 0
Модибо Саньян 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Джодич Стефан 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
80%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
80%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

2
15
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1
Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0
Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6

Результаты матчей

Монако
Монпелье

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Монако
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Марсель
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
3.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Марсель Балерди Леонардо 1 1
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Монпелье от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

    Главный судья: Болланжье Марк

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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Монако 100% (47)
    X 0% (0)
    Монпелье 0% (0)
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    Прогнозы на матч Монако - Монпелье

    Исход игры
    Монако
    100% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Монпелье
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    37.78% (17)
    Нет
    62.22% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    40.4% (19)
    2:1 Монако
    23.4% (11)
    3:1 Монако
    12.8% (6)
    1:0 Монако
    10.6% (5)
    3:0 Монако
    8.5% (4)
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