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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
2:1
Перерыв
Жил Висенте
0'
0:1
8' Гол
Коррея Фелиш
9' Желтая карточка
Гарсия Санти
1:1
17' Гол
Отаменди Николас
2:1
25' Гол
Актюркоглу Мухаммед
33' Желтая карточка
Кекчю Оркун
34' Желтая карточка
Круз Сандру

Ход матча

8'
0:1
Коррея Фелиш
(Фудзимото Канья)
9'
 
Гарсия Санти
17'
Отаменди Николас
(Ди Мария Анхель)
1:1
25'
Актюркоглу Мухаммед
2:1
33'
Кекчю Оркун
 
34'
 
Круз Сандру
Прогнозы 113
Бенфика 100% (113)
X 0% (0)
Жил Висенте 0% (0)
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1
Трубин
Анатолий
44
Араужу
Томаш
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
77
Мбула
Хорди
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
71
Коррея
Фелиш
10
Фудзимото
Канья
20
Caue
Vinicius
Бенфика
4-3-3
Жил Висенте
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

21 матч

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.42
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Среднее время на гол

162
135

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 2 0.29
Павлидис Вангелис 2 0.29
Ди Мария Анхель 1 0.14
Отаменди Николас 1 0.14
Эурснес Фредрик 1 0.14
Говейя Тьягу 1 0.14
Силва Антониу 1 0.14
Флорентину 1 0.14
Кабрал Артур 1 0.14
Леонардо Маркос 1 (1) 0.14
Бах Александр 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 4 (1) 0.57
Коррея Фелиш 2 0.29
Jorge Aguirre 1 0.14
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 5 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Гарсия Санти 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Бенфика
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Жил Висенте

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Бенфика
 2:1 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
3.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 1:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
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  • 8'
    Фудзимото Канья сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Коррея Фелиш забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 50.4% пользователей.
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Прогнозы 113
Бенфика 100% (113)
X 0% (0)
Жил Висенте 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Жил Висенте
16.00
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7.25
7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 2:1 Жил Висенте онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 2:1 Жил Висенте

Исход игры
Бенфика
100% (113)
Ничья
0% (0)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
28.18% (31)
Нет
71.82% (79)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
50.4% (57)
2:1 Бенфика
18.6% (21)
3:0 Бенфика
13.3% (15)
3:1 Бенфика
8.8% (10)
1:0 Бенфика
4.4% (5)
4:0 Бенфика
1.8% (2)
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Бенфика
Жил Висенте
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