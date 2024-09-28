Тур: 7. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Ногейра Мигель
5:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолКоррея Фелиш
9' Желтая карточкаГарсия Санти
1:1
17' ГолОтаменди Николас
2:1
25' ГолАктюркоглу Мухаммед
33' Желтая карточкаКекчю Оркун
34' Желтая карточкаКруз Сандру
3:1
78' ГолАмдуни Зеки
4:1
90' ГолФлорентину
5:1
90' ГолРольхейсер Бенхамин
90'+5
Ход матча
8'
0:1
9'
17'
25'
33'
34'
78'
90'
4:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Араужу
Томаш
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
77
Мбула
Хорди
19
Гарсия
Санти
71
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
-
77 Мбула ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия СантиПолузащитник
-
71 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
88 Kazu
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Жил Висенте
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
21 матч
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.42
2.33
Среднее время на гол
37
38
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.56
0.67
Среднее время на гол
162
135
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.62
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|2
|0.29
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.29
|Павлидис Вангелис
|2
|0.29
|Флорентину
|2
|0.29
|Отаменди Николас
|1
|0.14
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|Эурснес Фредрик
|1
|0.14
|Говейя Тьягу
|1
|0.14
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.14
|Силва Антониу
|1
|0.14
|Кабрал Артур
|1
|0.14
|Амдуни Зеки
|1
|0.14
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.14
|Бах Александр
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|0.57
|Коррея Фелиш
|2
|0.29
|Jorge Aguirre
|1
|0.14
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|5
|1
|Эндрю
|1
|0
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
|Гарсия Санти
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
3
43%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Жил Висенте
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
43
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (4)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Каса Пия
|Ларрасабаль Гаиска
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 5:1 Жил Висенте
Исход игры
Бенфика
100% (113)
Ничья
0% (0)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
28.18% (31)
Нет
71.82% (79)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
50.4% (57)
2:1 Бенфика
18.6% (21)
3:0 Бенфика
13.3% (15)
3:1 Бенфика
8.8% (10)
1:0 Бенфика
4.4% (5)
4:0 Бенфика
1.8% (2)
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