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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Бенфика
5:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
0:1
8' Гол
Коррея Фелиш
9' Желтая карточка
Гарсия Санти
1:1
17' Гол
Отаменди Николас
2:1
25' Гол
Актюркоглу Мухаммед
33' Желтая карточка
Кекчю Оркун
34' Желтая карточка
Круз Сандру
3:1
78' Гол
Амдуни Зеки
4:1
90' Гол
Флорентину
5:1
90' Гол
Рольхейсер Бенхамин
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Коррея Фелиш
(Фудзимото Канья)
9'
 
Гарсия Санти
17'
Отаменди Николас
(Ди Мария Анхель)
1:1
25'
Актюркоглу Мухаммед
2:1
33'
Кекчю Оркун
 
34'
 
Круз Сандру
68'
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
 
68'
Амдуни Зеки
Актюркоглу Мухаммед
 
68'
Рольхейсер Бенхамин
Кекчю Оркун
 
70'
 
Шаброль Тиджани
Мбула Хорди
71'
 
Тейшейра Жоау II
Гарсия Санти
76'
Бесте Ян-Никлас
Ди Мария Анхель
 
78'
Амдуни Зеки
(Рольхейсер Бенхамин)
3:1
79'
 
Jorge Aguirre
Caue Vinicius
90'
Флорентину
(Отаменди Николас)
4:1
90'
 
Jonathan Mutombo
Фильо Жозе Карлос
90'
 
Kazu
Круз Сандру
90'
Престианни Джанлука
Альваро Фернандес
 
90'
Рольхейсер Бенхамин
5:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
44
Араужу
Томаш
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
77
Мбула
Хорди
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
71
Коррея
Фелиш
10
Фудзимото
Канья
20
Caue
Vinicius
Бенфика
4-3-3
Жил Висенте
4-4-2

История личных встреч

Бенфика
Жил Висенте

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

21 матч

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
К
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.42
2.33

Среднее время на гол

37
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Среднее время на гол

162
135

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.62
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 2 0.29
Павлидис Вангелис 2 0.29
Флорентину 2 0.29
Отаменди Николас 1 0.14
Ди Мария Анхель 1 0.14
Эурснес Фредрик 1 0.14
Говейя Тьягу 1 0.14
Рольхейсер Бенхамин 1 0.14
Силва Антониу 1 0.14
Кабрал Артур 1 0.14
Амдуни Зеки 1 0.14
Леонардо Маркос 1 (1) 0.14
Бах Александр 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 4 (1) 0.57
Коррея Фелиш 2 0.29
Jorge Aguirre 1 0.14
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 5 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Гарсия Санти 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
3
43%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0
Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Жил Висенте

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5
1
2
2
2
3.5
1
2
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
4
3
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
5.
Санта-Клара
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
6.
Фамаликан
 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
7.
Брага
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
АВС
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
18.
Фаренсе
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
9.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
18.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (4)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Каса Пия Ларрасабаль Гаиска 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 68'
      Тактическая замена. Павлидис Вангелис уходит с поля и его заменяет Кабрал Артур
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 8'
      Г О О О О Л - Коррея Фелиш забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Бенфика 100% (113)
    X 0% (0)
    Жил Висенте 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 5:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Бенфика
    100% (113)
    Ничья
    0% (0)
    Жил Висенте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    28.18% (31)
    Нет
    71.82% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    50.4% (57)
    2:1 Бенфика
    18.6% (21)
    3:0 Бенфика
    13.3% (15)
    3:1 Бенфика
    8.8% (10)
    1:0 Бенфика
    4.4% (5)
    4:0 Бенфика
    1.8% (2)
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