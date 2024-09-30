Тур: 7. Стадион: Авиш. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0'
21' Желтая карточкаГрау Хауме
22' Желтая карточкаАссунсао Густаво
40' Желтая карточкаАфрико Лукас
45' Желтая карточкаЖорж Артур
64' Желтая карточкаVasco Lopes
65' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
71' Желтая карточкаПиазон Лукас
90'+9
Ход матча
21'
22'
40'
45'
58'
64'
65'
71'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Грау
Хауме
14
Пиазон
Лукас
17
Меркадо
Джон
28
Пастор
44
Африко
Лукас
31
Полони
Дерик
79
Мергем
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
17 Меркадо ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
10 Vasco Lopes
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
-
44 Африко ЛукасЗащитник
-
31 Полони ДерикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мергем МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Куба
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АВС
Фаренсе
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.29
|Нейва Кристиан
|1
|0.14
|Меркадо Джон
|1
|0.14
|Грау Хауме
|1
|0.14
|Vasco Lopes
|1
|0.14
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.14
|Бермехо Алекс
|1
|0.14
|Ривальдо
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
Карточки
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|3
|0
|Samuel
|1
|1
|Грау Хауме
|2
|0
|Девениш Кристиан
|2
|0
|Yair Mena
|2
|0
|Vasco Lopes
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Пиазон Лукас
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Ру Баптист
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жорж Артур
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0
|Нето Анжело
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Результаты матчей
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
0
0
АВС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
АВС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0
Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1
Результаты матчей
АВС
Фаренсе
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
АВС
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АВС 0:0 Фаренсе
Исход игры
АВС
75.4% (86)
Ничья
14% (16)
Фаренсе
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
22.94% (25)
Меньше
77.06% (84)
Обе команды забьют
Да
34.86% (38)
Нет
65.14% (71)
Популярный счёт
1:0 АВС
49.1% (56)
2:1 АВС
14.9% (17)
1:1 Ничья
12.3% (14)
2:0 АВС
7% (8)
1:2 Фаренсе
5.3% (6)
0:1 Фаренсе
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!