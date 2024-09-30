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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
АВС
0:0
Конец матча
Фаренсе
0'
21' Желтая карточка
Грау Хауме
22' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
40' Желтая карточка
Африко Лукас
45' Желтая карточка
Жорж Артур
64' Желтая карточка
Vasco Lopes
65' Желтая карточка
Барбоза Рафаэл
71' Желтая карточка
Пиазон Лукас
90'+9

Ход матча

21'
Грау Хауме
 
22'
Ассунсао Густаво
 
40'
 
Африко Лукас
45'
 
Жорж Артур
58'
 
Элвис
Мергем Мехди
61'
Абурджания Георгий
Грау Хауме
 
61'
Vasco Lopes
Камате Иссиака
 
63'
 
Барбоза Рафаэл
Соареш Филипе
63'
 
Менинью Мигель
Бермехо Алекс
64'
Vasco Lopes
 
65'
 
Барбоза Рафаэл
71'
Пиазон Лукас
 
77'
Зе Луиш Жозе
Рибейру Родригу
 
77'
Родригеш Рафаэл
Нейва Кристиан
 
83'
Тейшейра Жорже
Ру Баптист
 
85'
 
Куба
Полони Дерик
85'
 
Виктор Пауло
Миллан Алехандро
Прогнозы 114
АВС 75.4% (86)
X 14% (16)
Фаренсе 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
42
Девениш
Кристиан
6
Ру
Баптист
24
Нейва
Кристиан
12
Ассунсао
Густаво
15
Грау
Хауме
9
Камате
Иссиака
14
Пиазон
Лукас
17
Меркадо
Джон
20
Рибейру
Родригу
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
4
Жорж
Артур
44
Африко
Лукас
31
Полони
Дерик
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
79
Мергем
Мехди
21
Соареш
Филипе
11
Бермехо
Алекс
19
Миллан
Алехандро
АВС
4-2-3-1
Фаренсе
4-2-3-1

История личных встреч

АВС
Фаренсе

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП2
1:1
ЛП2
2:1
ЛП2
1:0
ЛП2
2:2
ПВЛ
0:3
ПВЛ
3:0
КП
1:1
КП
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.29
Нейва Кристиан 1 0.14
Меркадо Джон 1 0.14
Грау Хауме 1 0.14
Vasco Lopes 1 0.14
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.14
Бермехо Алекс 1 0.14
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 3 0
Samuel 1 1
Грау Хауме 2 0
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Vasco Lopes 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Ру Баптист 1 0
Leo Alaba 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Нето Анжело 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
Раул Силва 1 0
Марко Морено 1 0

Результаты матчей

АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фаренсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

0
0
АВС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спортинг Л - АВС 3:0 АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0
Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1
Фаренсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5
Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1

Результаты матчей

АВС
Фаренсе

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

АВС
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 7 3 3 1 8 - 3 12
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7.
Риу Аве
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Жорж Артур получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Африко Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Ассунсао Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Грау Хауме получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    АВС 75.4% (86)
    X 14% (16)
    Фаренсе 10.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч АВС 0:0 Фаренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АВС 0:0 Фаренсе

    Исход игры
    АВС
    75.4% (86)
    Ничья
    14% (16)
    Фаренсе
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.94% (25)
    Меньше
    77.06% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    34.86% (38)
    Нет
    65.14% (71)
    Популярный счёт
    1:0 АВС
    49.1% (56)
    2:1 АВС
    14.9% (17)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    2:0 АВС
    7% (8)
    1:2 Фаренсе
    5.3% (6)
    0:1 Фаренсе
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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