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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Марсель
1:1
Второй тайм: 55'
Анже
0'
25' Желтая карточка
Рао-Лисоа Лилиан
26' Красная карточка
Рао-Лисоа Лилиан
27' Желтая карточка
Мопе Нил
30' Вторая желтая карточка
Мопе Нил
31' Желтая карточка
Балерди Леонардо
45' Желтая карточка
Карбони Валентин
1:0
51' Гол
Роу Джонатан
1:1
55' Гол
Эль-Мелали Фарид

Ход матча

25'
 
Рао-Лисоа Лилиан
26'
 
Рао-Лисоа Лилиан
27'
Мопе Нил
 
30'
Мопе Нил
 
31'
Балерди Леонардо
 
45'
 
Аркус Карлан
Ферхат Зинедин
45'
Карбони Валентин
 
46'
Роу Джонатан
Карбони Валентин
 
51'
Роу Джонатан
1:0
55'
1:1
Эль-Мелали Фарид

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 339 Количество передач 145
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 118
Марсель 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Анже 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Анже
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
13
Корнелиус
Дерек
6
Гарсия
Улиссес
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Кондогбия
Жоффрей
10
Гринвуд
Мэйсон
7
Карбони
Валентин
44
Луис
Энрике
I
8
Мопе
Нил
30
Фофана
Яхья
27
Рао-Лисоа
Лилиан
24
Биумла
Эммануэль
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
93
Белькебла
Арис
20
Ферхат
Зинедин
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
Марсель
4-2-3-1
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Анже

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
5:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1.25

Среднее время на гол

144
72

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 0.71
Луис Энрике I 3 0.43
Арит Амин 1 0.14
Лирола Поль 1 0.14
Мопе Нил 1 0.14
Гарсия Улиссес 1 0.14
Роу Джонатан 1 0.14
Ваи Элье 1 (1) 0.14
Мерлен Кентен 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 2 (2) 0.29
Ферхат Зинедин 1 0.14
Бамба Дьенг 1 0.14
Анин Флоран 0 0
Эль-Мелали Фарид 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мопе Нил 2 1
Корнелиус Дерек 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0
Карбони Валентин 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рао-Лисоа Лилиан 1 1
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

10
1
Марсель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

12
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3
Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4
Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1

Результаты матчей

Марсель
Анже

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Марсель
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
3
1
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 1:0 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 0:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Марсель
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Анже
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЭЛЬ-МЕЛАЛИ!!! Эль-Мелали прямым ударом со штрафного точно пробил в левый угол ворот. Рульи в отчаянном прыжке до мяча не дотянулся.
  • Фол, нарушение
    53'
    Хёйбьерг перед штрафной площадью зацепил ну Ньянга. Двадцать один метр до ворот
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РОУ!!! Хёйбьерг перед чужой штрафной площади сыграл на подборе, а от него мяч отскочил к Роу. Джонатан чуть сместился вправо и с одиннадцати метров низом пробил в дальний угол.
  • 51'
    Гринвуд справа вошёл в чужую штрафную площадь, но между двумя соперниками проскочить не смог.
  • 50'
    Эдль-Мелали в одиночку попытался убежать от двух соперников, сместился влево, где у бровки мяч потерял.
  • 50'
    Прострел Гринвуда справа к воротам отбил кулаками Фофана.
  • Фол, нарушение
    49'
    Луис Энрике перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Эль-Мелали.
  • 48'
    Заброс Балерди справа в штрафную площадь получился слишком сильным. Мурильо мяч догнать не смог.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Марселя" произошла замена: вместо Валентина Карбони на поле вышел Джонатан Роу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в "Марселе"!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Марсель" - "Анже" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Карбони у чужой штрафной площади грубо сыграл против Аркуса и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Гринвуд исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч в сторону центрального круга.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Анже": вместо Зинедина Ферхата на поел вышел Карлан Аркус.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ферхат не может продолжить встречу. Зинедин присел на газон и ждёт выхода медиков на поле.
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    • 45'
      Карбони справа с двадцати двух метров пробил недалеко от дальней штанги.
    • 45'
      Подача Гринвуда справа в центр штрафной площади перехвачена соперниками.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Лиссорг в первом тайме.
    • 45'
      "Марсель" вновь уверенно обосновался на чужой половине поля. Угрожать воротам соперников хозяева не торопятся.
    • 44'
      Абделли слева с двадцати одного метра пробил выше ворот.
    • 43'
      После навеса слева Ньянг головой не смог направить мяч в створ ворот.
    • Угловой
      42'
      Ферхат от углового флага навесил к дальней штанге, где Аолу сначала головой, а потом ногой пробил в сторону ворот. Оба удара были заблокированы соперниками.
    • 40'
      Ньянг справа откликнулся на заброс вперёд, вошёл в штрафную площадь, а передачу сделал назад.
    • Фол, нарушение
      39'
      Мурильо на чужой половине поля отмахнулся от Абделли.
    • 38'
      "Марсель" комбинирует перед чужой штрафной площадью, но проникновения внутрь у хозяев не проходят.
    • 37'
      Балерди с тридцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 36'
      Удар Гарсии из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • Угловой
      35'
      Угловой удар исполнили гости. Лефор сделал скидку на Ньянга, который вместо мяча пробил ногой в Луиса Энрике.
    • Опасный момент
      34'
      Абделли слева с двадцати трёх метров пробил в сантиметрах над перекладиной. Рульи в прыжке немного задел сферу.
    • Травма, повреждение
      33'
      Аолу получил помощь от медиков и уже готов продолжить игру.
    • Желтая карточка
      32'
      Балерди получил жёлтую карточку.
    • Жёлтая и сразу красная
      31'
      Быстро уравнялись составы. Мопе у центрального круга сзади ударил по ноге Аолу и получил вторую жёлтую карточку.
    • 30'
      Удар Гарсии слева от угла штрафной площади заблокировал Анин.
    • Желтая карточка
      29'
      Гринвуд слева со штрафного пробил точно в Фофана. Яхья поймал мяч, после чего был атакован Мопе. Нападающий "Марсель" получил жёлтую карточку.
    • Красная карточка
      28'
      После просмотра повторов арбитр заменил жёлтую карточку на красную для Рао-Лисоа. "Анже" в середине первого тайма остаётся в меньшинстве.
    • Видеоповтор
      27'
      А ещё Лиссорг пошёл смотреть повторы. Неужели цвет карточки для Рао-Лисоа изменится?
    • Желтая карточка
      26'
      Арбитр после значительной паузы всё же показал жёлтую карточку Рао-Лисоа, который шипами попал в колено Гарсии.
    • Травма, повреждение
      25'
      Гарсии медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      24'
      Рао-Лисоа у угла штрафной площади прыгнул в ноги Улиссесу Гарсии.
    • 23'
      Абделли слева со штрафного покатил мяч вперёд по флангу на Эль-Мелали, который к воротам навесить не смог.
    • Фол, нарушение
      22'
      Балерди на фланге толкнул в спину Ньянга.
    • Фол, нарушение
      20'
      Абделли у центрального круга сзади врезался в Гринвуда.
    • 19'
      "Марсель" значительно больше времени проводит с мячом, но при этом хозяева в стартовый отрезок первого тайма не создали у чужих ворот ни одного момента.
    • Офсайд
      18'
      Белькебла на левом фланге забрался в офсайд.
    • 17'
      Хёйбьерг что-то высказал арбитру, который оказался на пути Пьер-Эмиля.
    • 16'
      Эль-Мелали слева не смог доставить мяч к воротам, а у Роа-Лисоа справа навес к дальней штанге вышел слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 14'
      "Марсель" подержал мяч у центрального круга.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гринвуд справа навесил к дальней штанге, где Гарсия подтолкнул в спину Рао-Лисоа.
    • Офсайд
      12'
      Ньянгу слева не удалось прорваться в штрафную площадь хозяев, а арбитры ещё и офсайд усмотрели у нападающего "Анже".
    • 11'
      Удар Гринвуда справа с линии штрафной площади в ближний угол ворот Фофана отразил, отбив мяч в сторону.
    • 10'
      Гринвуд справа пошёл в центр к штрафной площади, собрал вокруг себя трёх соперников и мяч потерял.
    • Угловой
      9'
      Гринвуд от углового флага прострелил к ближней штанге, где Мопе не удалось пробить в касание.
    • 8'
      Гринвуд слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол и заработал угловой удар.
    • 7'
      Команды обменялись неточными ударами по воротам. В центре поля увереннее действует "Марсель", который больше контролирует мяч в стартовые минуты встречи.
    • 6'
      Аолу у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати метров с лёта пробил выше ворот.
    • 5'
      Кондогбия сделал заброс налево в штрафную площадь, удар Корнелиуса откуда получился с навесиком. Мяч опустился сверху на сетку ворот.
    • 4'
      "Марсель" попробовал провести атаку левым флангом. Вышло только заработать аут, после которого хозяева отодвинулись к центральному кругу.
    • 3'
      Гости попробовали начать атаку длинным забросом вперёд. Рульи вышел к линии штрафной площади и спокойно забрал мяч в руки.
    • 2'
      "Марсель" играет в белой форме, "Анже" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Велодроме"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Анже

    Исход игры
    Марсель
    95.8% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Анже
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    33.03% (36)
    Нет
    66.97% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    40.7% (48)
    2:1 Марсель
    19.5% (23)
    3:0 Марсель
    12.7% (15)
    1:0 Марсель
    8.5% (10)
    3:1 Марсель
    7.6% (9)
    1:2 Анже
    1.7% (2)
    4:1 Марсель
    1.7% (2)
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