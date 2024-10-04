Луис Энрике перед чужой штрафной площадью ударил по ногам Эль-Мелали.

Эдль-Мелали в одиночку попытался убежать от двух соперников, сместился влево, где у бровки мяч потерял.

Гринвуд справа вошёл в чужую штрафную площадь, но между двумя соперниками проскочить не смог.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РОУ!!! Хёйбьерг перед чужой штрафной площади сыграл на подборе, а от него мяч отскочил к Роу. Джонатан чуть сместился вправо и с одиннадцати метров низом пробил в дальний угол.

Хёйбьерг перед штрафной площадью зацепил ну Ньянга. Двадцать один метр до ворот

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ЭЛЬ-МЕЛАЛИ!!! Эль-Мелали прямым ударом со штрафного точно пробил в левый угол ворот. Рульи в отчаянном прыжке до мяча не дотянулся.

Второй тайм в "Марселе"!

В перерыве в составе "Марселя" произошла замена: вместо Валентина Карбони на поле вышел Джонатан Роу.

Заброс Балерди справа в штрафную площадь получился слишком сильным. Мурильо мяч догнать не смог.

Ферхат не может продолжить встречу. Зинедин присел на газон и ждёт выхода медиков на поле.

Замена в составе "Анже": вместо Зинедина Ферхата на поел вышел Карлан Аркус.

Гринвуд исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч в сторону центрального круга.

Карбони у чужой штрафной площади грубо сыграл против Аркуса и получил жёлтую карточку.

"Марсель" комбинирует перед чужой штрафной площадью, но проникновения внутрь у хозяев не проходят.

Мурильо на чужой половине поля отмахнулся от Абделли.

Ньянг справа откликнулся на заброс вперёд, вошёл в штрафную площадь, а передачу сделал назад.

Ферхат от углового флага навесил к дальней штанге, где Аолу сначала головой, а потом ногой пробил в сторону ворот. Оба удара были заблокированы соперниками.

После навеса слева Ньянг головой не смог направить мяч в створ ворот.

Абделли слева с двадцати одного метра пробил выше ворот.

"Марсель" вновь уверенно обосновался на чужой половине поля. Угрожать воротам соперников хозяева не торопятся.

Карбони справа с двадцати двух метров пробил недалеко от дальней штанги.

37' Балерди с тридцати пяти метров пробил выше ворот.

36' Удар Гарсии из пределов штрафной площади соперники заблокировали.

35' Угловой удар исполнили гости. Лефор сделал скидку на Ньянга, который вместо мяча пробил ногой в Луиса Энрике.

34' Абделли слева с двадцати трёх метров пробил в сантиметрах над перекладиной. Рульи в прыжке немного задел сферу.

33' Аолу получил помощь от медиков и уже готов продолжить игру.

32' Балерди получил жёлтую карточку.

31' Быстро уравнялись составы. Мопе у центрального круга сзади ударил по ноге Аолу и получил вторую жёлтую карточку.

30' Удар Гарсии слева от угла штрафной площади заблокировал Анин.

29' Гринвуд слева со штрафного пробил точно в Фофана. Яхья поймал мяч, после чего был атакован Мопе. Нападающий "Марсель" получил жёлтую карточку.

28' После просмотра повторов арбитр заменил жёлтую карточку на красную для Рао-Лисоа. "Анже" в середине первого тайма остаётся в меньшинстве.

27' А ещё Лиссорг пошёл смотреть повторы. Неужели цвет карточки для Рао-Лисоа изменится?

26' Арбитр после значительной паузы всё же показал жёлтую карточку Рао-Лисоа, который шипами попал в колено Гарсии.

25' Гарсии медики оказывают помощь. Пауза в матче.

24' Рао-Лисоа у угла штрафной площади прыгнул в ноги Улиссесу Гарсии.

23' Абделли слева со штрафного покатил мяч вперёд по флангу на Эль-Мелали, который к воротам навесить не смог.

22' Балерди на фланге толкнул в спину Ньянга.

20' Абделли у центрального круга сзади врезался в Гринвуда.

19' "Марсель" значительно больше времени проводит с мячом, но при этом хозяева в стартовый отрезок первого тайма не создали у чужих ворот ни одного момента.

18' Белькебла на левом фланге забрался в офсайд.

17' Хёйбьерг что-то высказал арбитру, который оказался на пути Пьер-Эмиля.

16' Эль-Мелали слева не смог доставить мяч к воротам, а у Роа-Лисоа справа навес к дальней штанге вышел слишком сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

14' "Марсель" подержал мяч у центрального круга.

13' Гринвуд справа навесил к дальней штанге, где Гарсия подтолкнул в спину Рао-Лисоа.

12' Ньянгу слева не удалось прорваться в штрафную площадь хозяев, а арбитры ещё и офсайд усмотрели у нападающего "Анже".

11' Удар Гринвуда справа с линии штрафной площади в ближний угол ворот Фофана отразил, отбив мяч в сторону.

10' Гринвуд справа пошёл в центр к штрафной площади, собрал вокруг себя трёх соперников и мяч потерял.

9' Гринвуд от углового флага прострелил к ближней штанге, где Мопе не удалось пробить в касание.

8' Гринвуд слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол и заработал угловой удар.

7' Команды обменялись неточными ударами по воротам. В центре поля увереннее действует "Марсель", который больше контролирует мяч в стартовые минуты встречи.

6' Аолу у чужой штрафной площади сыграл на подборе и с двадцати метров с лёта пробил выше ворот.

5' Кондогбия сделал заброс налево в штрафную площадь, удар Корнелиуса откуда получился с навесиком. Мяч опустился сверху на сетку ворот.

4' "Марсель" попробовал провести атаку левым флангом. Вышло только заработать аут, после которого хозяева отодвинулись к центральному кругу.

3' Гости попробовали начать атаку длинным забросом вперёд. Рульи вышел к линии штрафной площади и спокойно забрал мяч в руки.

2' "Марсель" играет в белой форме, "Анже" - в полосатых чёрно-белых футболках и чёрных трусах.