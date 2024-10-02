Тур: 7. Стадион: Велодром. Главный судья: Лиссорг Ромен
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Анже
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.63
1.25
Среднее время на гол
144
72
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|0.83
|Луис Энрике I
|3
|0.5
|Арит Амин
|1
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.17
|Мопе Нил
|1
|0.17
|Гарсия Улиссес
|1
|0.17
|Роу Джонатан
|1
|0.17
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.17
|Мерлен Кентен
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|2 (2)
|0.33
|Ферхат Зинедин
|1
|0.17
|Бамба Дьенг
|1
|0.17
|Анин Флоран
|0
|0
|Эль-Мелали Фарид
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|1
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Рабио Адриен
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Роу Джонатан
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
10
1
Марсель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
12
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
2
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3
Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4
Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1
Результаты матчей
Марсель
Анже
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Марсель
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 17
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
|Ницца
|Данте Бонфим
|3
|Лилль
|Андре Бенжамин
|3
Прогнозы на матч Марсель - Анже
Исход игры
Марсель
97.7% (43)
Ничья
0% (0)
Анже
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
30.23% (13)
Нет
69.77% (30)
Популярный счёт
2:0 Марсель
40.9% (18)
2:1 Марсель
20.5% (9)
3:0 Марсель
15.9% (7)
1:0 Марсель
11.4% (5)
3:1 Марсель
6.8% (3)
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