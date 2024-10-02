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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Марсель
 
Позже
Анже
Прогнозы 43
Марсель 97.7% (42)
X 0% (0)
Анже 2.3% (1)
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История личных встреч

Марсель
Анже

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
5:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.63
1.25

Среднее время на гол

144
72

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 0.83
Луис Энрике I 3 0.5
Арит Амин 1 0.17
Лирола Поль 1 0.17
Мопе Нил 1 0.17
Гарсия Улиссес 1 0.17
Роу Джонатан 1 0.17
Ваи Элье 1 (1) 0.17
Мерлен Кентен 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 2 (2) 0.33
Ферхат Зинедин 1 0.17
Бамба Дьенг 1 0.17
Анин Флоран 0 0
Эль-Мелали Фарид 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 1
Балерди Леонардо 1 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Рабио Адриен 1 0
Мопе Нил 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анже
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Марсель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Анже
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

10
1
Марсель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Анже
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

12
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
2
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Страсбург - Марсель 1:0 Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3
Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1 Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4
Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1

Результаты матчей

Марсель
Анже

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Марсель
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
3
1
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.

    Главный судья: Лиссорг Ромен

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    • Прогнозы 43
    Марсель 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Анже 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
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    Прогнозы на матч Марсель - Анже

    Исход игры
    Марсель
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Анже
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    30.23% (13)
    Нет
    69.77% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    40.9% (18)
    2:1 Марсель
    20.5% (9)
    3:0 Марсель
    15.9% (7)
    1:0 Марсель
    11.4% (5)
    3:1 Марсель
    6.8% (3)
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