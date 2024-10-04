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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 45'
Фамаликан
0'
7' Желтая карточка
Михай Энеа
21' Желтая карточка
Ричардс Омар
21' Желтая карточка
Luis Freire
43' Желтая карточка
Патрик II

Ход матча

7'
 
Михай Энеа
21'
Ричардс Омар
 
21'
Luis Freire
 
43'
Патрик II
 
Прогнозы 115
Риу Аве 43.5% (50)
X 43.5% (50)
Фамаликан 13% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Риу Аве
Ничья
Фамаликан
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18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
16
Агилера
Брэндон
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
19
Бондосо
Кико
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
17
Rodrigo
Pinheiro
6
Ван
Де
Лои
Томми
8
Топич
Мирко
23
Диаш
Жиль
28
Юссуф
Зейду
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Риу Аве
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фамаликан

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.38
Патрик II 1 0.13
Бондосо Кико 1 0.13
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.38
Гонсалес Марио 2 0.25
Юссуф Зейду 2 0.25
Са Гуштаву 1 0.13
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ричардс Омар 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михай Энеа 3 0
Юссуф Зейду 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Злобин Иван 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 3 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Риу Аве
 0:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Риу Аве
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Риу Аве Патрик II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Патрик II получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Рефери не любит споров - именно за это Луиш Фрейре сейчас получил желтую
  • 21'
    Ричардс Омар из команды Риу Аве получает желтую после опасной игры.
  • 7'
    Михай Энеа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Риу Аве 43.5% (50)
X 43.5% (50)
Фамаликан 13% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Фамаликан

Исход игры
Риу Аве
43.5% (50)
Ничья
43.5% (50)
Фамаликан
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
21.1% (23)
Меньше
78.9% (86)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:0 Риу Аве
22.6% (26)
2:1 Риу Аве
13% (15)
0:1 Фамаликан
7% (8)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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