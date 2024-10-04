Тур: 8. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Joao Goncalves
0'
7' Желтая карточкаМихай Энеа
21' Желтая карточкаРичардс Омар
21' Желтая карточкаLuis Freire
43' Желтая карточкаПатрик II
Ход матча
7'
21'
21'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
23
Диаш
Жиль
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бондосо КикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
71 Дуда БарбосаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Фамаликан
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.38
|Патрик II
|1
|0.13
|Бондосо Кико
|1
|0.13
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.38
|Гонсалес Марио
|2
|0.25
|Юссуф Зейду
|2
|0.25
|Са Гуштаву
|1
|0.13
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михай Энеа
|3
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Фамаликан
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 3
|13
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Фамаликан
Исход игры
Риу Аве
43.5% (50)
Ничья
43.5% (50)
Фамаликан
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
21.1% (23)
Меньше
78.9% (86)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:0 Риу Аве
22.6% (26)
2:1 Риу Аве
13% (15)
0:1 Фамаликан
7% (8)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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