Тур: 8. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Joao Goncalves
0'
7' Желтая карточкаМихай Энеа
21' Желтая карточкаРичардс Омар
21' Желтая карточкаLuis Freire
42' Желтая карточкаПатрик II
46' Желтая карточкаИдрисси Амин
0:1
52' ГолДиаш Жиль
66' Желтая карточкаЗлобин Иван
1:1
75' ГолХассан Ахмед
75' Желтая карточкаХассан Ахмед
79' Желтая карточкаЮссуф Зейду
90'+8
Ход матча
7'
21'
21'
42'
46'
46'
52'
0:1
66'
75'
1:1
75'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
19
Бондосо
Кико
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
23
Диаш
Жиль
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
76 Нету МартимПолузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бондосо КикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
80 Польманн ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
71 Дуда БарбосаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Фамаликан
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3 (1)
|0.38
|Хассан Ахмед
|1
|0.13
|Патрик II
|1
|0.13
|Бондосо Кико
|1
|0.13
|Гомеш Витор
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.38
|Гонсалес Марио
|2
|0.25
|Юссуф Зейду
|2
|0.25
|Са Гуштаву
|1
|0.13
|Диаш Жиль
|1
|0.13
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|3
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|0
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Идрисси Амин
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Врусаи Мариус
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Панталон Ренато
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|3
|0
|Михай Энеа
|3
|0
|Злобин Иван
|2
|0
|Са Гуштаву
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Де Хас Юстин
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Фамаликан
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 12
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Фамаликан
Исход игры
Риу Аве
43.5% (50)
Ничья
43.5% (50)
Фамаликан
13% (15)
Тотал 2.5
Больше
21.1% (23)
Меньше
78.9% (86)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:0 Риу Аве
22.6% (26)
2:1 Риу Аве
13% (15)
0:1 Фамаликан
7% (8)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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