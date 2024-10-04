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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Риу Аве
1:1
Конец матча
Фамаликан
0'
7' Желтая карточка
Михай Энеа
21' Желтая карточка
Ричардс Омар
21' Желтая карточка
Luis Freire
42' Желтая карточка
Патрик II
46' Желтая карточка
Идрисси Амин
0:1
52' Гол
Диаш Жиль
66' Желтая карточка
Злобин Иван
1:1
75' Гол
Хассан Ахмед
75' Желтая карточка
Хассан Ахмед
79' Желтая карточка
Юссуф Зейду
90'+8
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
10
Идрисси
Амин
76
Нету
Мартим
98
Ричардс
Омар
16
Агилера
Брэндон
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
19
Бондосо
Кико
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
17
Rodrigo
Pinheiro
6
Ван
Де
Лои
Томми
8
Топич
Мирко
23
Диаш
Жиль
28
Юссуф
Зейду
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Риу Аве
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фамаликан

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 (1) 0.38
Хассан Ахмед 1 0.13
Патрик II 1 0.13
Бондосо Кико 1 0.13
Гомеш Витор 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Ричардс Омар 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.38
Гонсалес Марио 2 0.25
Юссуф Зейду 2 0.25
Са Гуштаву 1 0.13
Диаш Жиль 1 0.13
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 3 1
Афонсо Клейтон Мишель 2 0
Хассан Ахмед 1 0
Идрисси Амин 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Врусаи Мариус 1 0
Ричардс Омар 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Панталон Ренато 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Luis Freire 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 3 0
Михай Энеа 3 0
Злобин Иван 2 0
Са Гуштаву 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Аранда Оскар 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Риу Аве
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
4
Риу Аве
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
5
38%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брага - Риу Аве 4:0 Риу Аве - Эшторил 2:2 АВС - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Арока 1:0
Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2
Фамаликан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Фамаликан

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 7 5 0 2 11 - 8 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
12.
Жил Висенте
 Заявка 7 1 4 2 7 - 12 7
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Эштрела
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
8.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
10.
Морейренсе
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
11.
Жил Висенте
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Патрик II получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Рефери не любит споров - именно за это Луиш Фрейре сейчас получил желтую
    • 21'
      Ричардс Омар из команды Риу Аве получает желтую после опасной игры.
    • 7'
      Михай Энеа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Риу Аве 43.5% (50)
    X 43.5% (50)
    Фамаликан 13% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Фамаликан

    Исход игры
    Риу Аве
    43.5% (50)
    Ничья
    43.5% (50)
    Фамаликан
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.1% (23)
    Меньше
    78.9% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (46)
    1:0 Риу Аве
    22.6% (26)
    2:1 Риу Аве
    13% (15)
    0:1 Фамаликан
    7% (8)
    1:2 Фамаликан
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Риу Аве
    1.7% (2)
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