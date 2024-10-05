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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 28'
Санта-Клара
0'
22' Желтая карточка
Феррейра Педру
28' Желтая карточка
Перейра Матеус

Ход матча

22'
 
Феррейра Педру
28'
 
Перейра Матеус
Прогнозы 107
Морейренсе 46.7% (50)
X 35.5% (38)
Санта-Клара 17.8% (19)
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Ничья
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Все Коэффициенты
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
14
Понк
Карлуш
23
Фримпонг
Годфрид
6
Рамос
Рубен
80
Офори
Лоуренс
21
Сантуш
Педру
11
Алан
Осорио
77
Габриэльзиньо
9
Нлаво
Луис
1
Батиста
Габриэл
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
21
Венансиу
Фредерику
2
Калила
Диого
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
11
Сильва
Габриэль
3
Перейра
Матеус
Морейренсе
4-2-3-1
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Морейренсе
Санта-Клара

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ГЛ
2:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.18
0.88

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

76
102

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.38
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.25
Алан Осорио 1 (1) 0.13
Рамос Рубен 1 0.13
Офори Лоуренс 1 0.13
Маракас 1 0.13
Мартинс Бернардо 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 4 0.5
Сафира Алиссон 2 (1) 0.25
Рикардиньо Феррейра 2 0.25
Сильва Габриэль 2 0.25
Кошта Жоау 1 0.13
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 2 1
Алан Осорио 3 0
Сантуш Педру 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Марсело Феррейра 1 0
Гильерме Шеттине 1 0
Рамос Рубен 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Мартинс Бернардо 1 0
Нлаво Луис 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Adriano2 1 1
Феррейра Педру 2 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0
Калила Диого 1 0
Nunes Matheus 1 0
Sidney Lima 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Санта-Клара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санта-Клара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
4
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Санта-Клара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1
Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0
Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1

Результаты матчей

Морейренсе
Санта-Клара

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 12 10
9.
Морейренсе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
10.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
11.
Морейренсе
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Перейра Матеус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 22'
    Феррейра Педру получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
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    BetBoom
    2.57 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 107
Морейренсе 46.7% (50)
X 35.5% (38)
Санта-Клара 17.8% (19)
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Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Санта-Клара
3.25
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2.93
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3.25
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Где смотреть матч Морейренсе 0:0 Санта-Клара онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Санта-Клара

Исход игры
Морейренсе
47.2% (51)
Ничья
35.2% (38)
Санта-Клара
17.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
61.32% (65)
Нет
38.68% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (35)
1:0 Морейренсе
24.1% (26)
2:1 Морейренсе
19.4% (21)
0:1 Санта-Клара
8.3% (9)
1:2 Санта-Клара
6.5% (7)
0:2 Санта-Клара
1.9% (2)
2:0 Морейренсе
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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