Тур: 8. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Алмейда Нуно
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
22'
28'
14
Понк
Карлуш
21
Сантуш
Педру
11
Алан
Осорио
23
Sidney
Lima
13
Роша
Луиш
II
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сантуш ПедруПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Sidney LimaЗащитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
28 Habraao
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Санта-Клара
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.18
0.88
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
76
102
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.38
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.25
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.13
|Рамос Рубен
|1
|0.13
|Офори Лоуренс
|1
|0.13
|Маракас
|1
|0.13
|Мартинс Бернардо
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|4
|0.5
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.25
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.25
|Сильва Габриэль
|2
|0.25
|Кошта Жоау
|1
|0.13
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
|Sidney Lima
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|2
|1
|Алан Осорио
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Гильерме Шеттине
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Мартинс Бернардо
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Adriano2
|1
|1
|Феррейра Педру
|2
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Васко Матос
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
|Калила Диого
|1
|0
|Nunes Matheus
|1
|0
|Sidney Lima
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Санта-Клара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санта-Клара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
4
Морейренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Санта-Клара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эштрела - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Бенфика 1:1
Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0
Санта-Клара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Санта-Клара - АВС 2:1
Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1
Результаты матчей
Морейренсе
Санта-Клара
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 12
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Санта-Клара
Исход игры
Морейренсе
47.2% (51)
Ничья
35.2% (38)
Санта-Клара
17.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
61.32% (65)
Нет
38.68% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (35)
1:0 Морейренсе
24.1% (26)
2:1 Морейренсе
19.4% (21)
0:1 Санта-Клара
8.3% (9)
1:2 Санта-Клара
6.5% (7)
0:2 Санта-Клара
1.9% (2)
2:0 Морейренсе
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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