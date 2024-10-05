Тур: 8. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Василица Янку
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
9'
1:0
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
71
Коррея
Фелиш
98
Кикаш
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 РубенЗащитник
-
57 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия СантиПолузащитник
-
77 Мбула ХордиНападающий
- Нападающий
-
71 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
-
99 Араужо БрианВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
88 Kazu
-
-
Главный тренер: Пиньейра Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
28 Лима РубенНападающий
-
-
37 Petterson
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Ze Augusto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жил Висенте
Эштрела
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзимото Канья
|4 (1)
|0.5
|Коррея Фелиш
|3
|0.38
|Jorge Aguirre
|1
|0.13
|Мбула Хорди
|0
|0
|Шаброль Тиджани
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|3
|0.38
|Нани Луиш
|1
|0.13
|Букка Лионель
|1
|0.13
|Руис Алан
|0
|0
|Кабрал Жоване
|0
|0
|Варела Нилтон
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круз Сандру
|5
|1
|Эндрю
|1
|0
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Шаброль Тиджани
|1
|0
|Гарсия Санти
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Алан
|3
|0
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Вейга Данилу
|2
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Сиссоко Тилль
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эштрела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
4
Жил Висенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эштрела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эштрела - Морейренсе 2:1 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Эштрела
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|25 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 12
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|3 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|10 (1)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|4 (2)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Эшторил
|Алвару Педру
|4
|Боавишта
|Pedro Gomes
|4
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Эштрела
Исход игры
Жил Висенте
75.9% (82)
Ничья
21.3% (23)
Эштрела
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
39.8% (43)
2:1 Жил Висенте
31.5% (34)
1:1 Ничья
18.5% (20)
2:0 Жил Висенте
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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