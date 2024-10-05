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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Жил Висенте
1:0
Первый тайм: 29'
Эштрела
0'
1:0
9' Гол
Коррея Фелиш

Ход матча

9'
Коррея Фелиш
(Мбула Хорди)
1:0
Прогнозы 108
Жил Висенте 75.9% (82)
X 21.3% (23)
Эштрела 2.8% (3)
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Жил Висенте
Ничья
Эштрела
1.90
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4.47
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Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
30
Брижидо
Бруно
2
Травассос
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
25
Варела
Нилтон
26
Букка
Лионель
6
Хесус
Игорь
22
Кордейру
Леонарду
88
Феррейра
Тьягу
98
Кикаш
97
Кабрал
Жоване
Жил Висенте
4-3-3
Эштрела
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 4 (1) 0.5
Коррея Фелиш 3 0.38
Jorge Aguirre 1 0.13
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.38
Нани Луиш 1 0.13
Букка Лионель 1 0.13
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 5 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Гарсия Санти 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Букка Лионель 2 0
Вейга Данилу 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Варела Нилтон 1 0
Хесус Игорь 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эштрела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
4
Жил Висенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эштрела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эштрела - Морейренсе 2:1 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Эштрела

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 8 16
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 12 10
9.
Морейренсе
 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
10.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
11.
Морейренсе
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Санта-Клара
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 0:0 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Эштрела
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Жил Висенте Фудзимото Канья 4 (2)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Мбула Хорди сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Коррея Фелиш забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 108
Жил Висенте 75.9% (82)
X 21.3% (23)
Эштрела 2.8% (3)
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Жил Висенте
Ничья
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Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Эштрела

Исход игры
Жил Висенте
75.9% (82)
Ничья
21.3% (23)
Эштрела
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.91% (37)
Меньше
65.09% (69)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
39.8% (43)
2:1 Жил Висенте
31.5% (34)
1:1 Ничья
18.5% (20)
2:0 Жил Висенте
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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