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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Жил Висенте
3:0
Конец матча
Эштрела
0'
1:0
9' Гол
Коррея Фелиш
2:0
33' Гол
Фудзимото Канья
52' Желтая карточка
Хесус Игорь
56' Желтая карточка
Гарсия Санти
3:0
82' Гол
Jorge Aguirre
89' Undefined phrase: football_event_
Круз Сандру
90' Желтая карточка
Jorge Aguirre
90'+5

Ход матча

9'
Коррея Фелиш
(Мбула Хорди)
1:0
33'
Фудзимото Канья
2:0
40'
 
Пиньо Родриго
Букка Лионель
40'
 
Нани Луиш
Феррейра Тьягу
52'
 
Хесус Игорь
55'
 
Petterson
Кабрал Жоване
56'
Гарсия Санти
 
69'
Jorge Aguirre
Caue Vinicius
 
80'
Тейшейра Жоау II
Фудзимото Канья
 
81'
 
Paulo Moreira
Tiago Gabriel
81'
 
Драме Иссьяр
Хесус Игорь
82'
Jorge Aguirre
(Гарсия Санти)
3:0
89'
Круз Сандру
 
90'
Жосуэ Са
Фильо Жозе Карлос
 
90'
Guilherme Figueiredo
Гарсия Санти
 
90'
Кольядо Диего
Коррея Фелиш
 
90'
Jorge Aguirre
 
Прогнозы 108
Жил Висенте 75.9% (82)
X 21.3% (23)
Эштрела 2.8% (3)
Все прогнозы
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
39
Буату-Мананга
Жонатан
26
Рубен
Мигель
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
6
Кастильо
Хесус
19
Гарсия
Санти
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
30
Брижидо
Бруно
2
Травассос
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
25
Варела
Нилтон
26
Букка
Лионель
6
Хесус
Игорь
22
Кордейру
Леонарду
88
Феррейра
Тьягу
98
Кикаш
97
Кабрал
Жоване
Жил Висенте
4-3-3
Эштрела
4-4-2

История личных встреч

Жил Висенте
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 5 (1) 0.63
Коррея Фелиш 3 0.38
Jorge Aguirre 2 0.25
Мбула Хорди 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Гарсия Санти 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.38
Нани Луиш 1 0.13
Букка Лионель 1 0.13
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Варела Нилтон 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 5 1
Гарсия Санти 2 0
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Jorge Aguirre 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Шаброль Тиджани 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Алан 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Букка Лионель 2 0
Вейга Данилу 2 0
Хесус Игорь 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Варела Нилтон 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эштрела
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
4
Жил Висенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бенфика - Жил Висенте 5:1 Жил Висенте - Каса Пия 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Брага 0:0
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0
Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эштрела - Морейренсе 2:1 Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1
Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Эштрела

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 25 - 2 21
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
АВС
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 7 2 0 5 3 - 12 6
14.
Эшторил
 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Боавишта
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
18.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Эшторил
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 3 0 0 3 3 - 9 0
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 10 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Эшторил Алвару Педру 4
Боавишта Pedro Gomes 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 108
    Жил Висенте 75.9% (82)
    X 21.3% (23)
    Эштрела 2.8% (3)
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    Прогнозы на матч Жил Висенте 3:0 Эштрела

    Исход игры
    Жил Висенте
    75.9% (82)
    Ничья
    21.3% (23)
    Эштрела
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.91% (37)
    Меньше
    65.09% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    53.77% (57)
    Нет
    46.23% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    39.8% (43)
    2:1 Жил Висенте
    31.5% (34)
    1:1 Ничья
    18.5% (20)
    2:0 Жил Висенте
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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