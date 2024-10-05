Тур: 7. Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Вернис Матьё
3:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолДавиташвили Зурико
35' Желтая карточкаОвусу Элиша
47' Желтая карточкаНаде Микаэль
2:0
54' ГолДавиташвили Зурико
67' Желтая карточкаЭква Пьер
2:1
74' ГолБейр Телониус
79' Желтая карточкаПетро Лео
3:1
86' ГолДавиташвили Зурико
90'+7
Ход матча
15'
1:0
35'
47'
54'
61'
67'
74'
2:1
79'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
356 Количество передач 492
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Петро
Лео
37
Амугу
Матис
11
Олд
Бенжамин
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
45
Онаиву
Адо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Олд БенжаминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кафаро МатьёПолузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
-
45 Онаиву АдоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Осер
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
4
Голов в среднем за матч
1.9
0.57
Среднее время на гол
47
157
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.53
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
109
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|3
|0.43
|Сиссоко Ибраим II
|2 (1)
|0.29
|Кафаро Матьё
|1
|0.14
|Петро Лео
|0
|0
|Стассин Лукас
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|2
|0.29
|Овусу Элиша
|1
|0.14
|Перрен Гаэтан
|1
|0.14
|Равелсон Райан
|1
|0.14
|Онаиву Адо
|1
|0.14
|Бейр Телониус
|1
|0.14
|Кулибали Лассо
|1
|0.14
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.14
|Леон Донован
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Диоманде Синали
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Петро Лео
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Амугу Матис
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Элиша
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Равелсон Райан
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
|Акпа Клеман
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Сент-Этьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
5
Сент-Этьен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
21%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1
Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0
Результаты матчей
Сент-Этьен
Осер
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:1 Осер
Исход игры
Сент-Этьен
45.4% (49)
Ничья
38.9% (42)
Осер
15.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.38% (34)
Меньше
67.62% (71)
Обе команды забьют
Да
71.43% (75)
Нет
28.57% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (41)
2:1 Сент-Этьен
20.4% (22)
1:0 Сент-Этьен
19.4% (21)
1:2 Осер
9.3% (10)
0:1 Осер
3.7% (4)
2:0 Сент-Этьен
3.7% (4)
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