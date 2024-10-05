Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

44' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

43' Менса Гидеон не смог попасть в створ ударом издали

43' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Хорошую попытку сделал Олд Бенжамин . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ошо Гэбриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ошо Гэбриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Овусу Элиша получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

33' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Микаэль Наде выиграл воздушное противоборство у Траоре Хамед

27' Батубинсика Дилан нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.

26' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

23' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Дануа Кевин выиграл воздушное противоборство у Матис Амугу.

20' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

20' Синайоко Лассин не смог попасть в створ ударом издали

19' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Г О О О О Л - Давиташвили Зурико забивает с правой ноги!

14' Матис Амугу нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Леон Донован взял и забрал мяч на выходе

9' Давиташвили Зурико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Эква Пьер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Давиташвили Зурико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Осер

6' Сиссоко Ибраим II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

2' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Траоре Хамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля