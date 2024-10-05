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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Сент-Этьен
3:1
Конец матча
Осер
0'
1:0
15' Гол
Давиташвили Зурико
35' Желтая карточка
Овусу Элиша
47' Желтая карточка
Наде Микаэль
2:0
54' Гол
Давиташвили Зурико
67' Желтая карточка
Эква Пьер
2:1
74' Гол
Бейр Телониус
79' Желтая карточка
Петро Лео
3:1
86' Гол
Давиташвили Зурико
90'+7

Ход матча

15'
Давиташвили Зурико
(Петро Лео)
1:0
35'
 
Овусу Элиша
47'
Наде Микаэль
 
54'
Давиташвили Зурико
(Сиссоко Ибраим II)
2:0
60'
 
Перрен Гаэтан
Онаиву Адо
61'
 
Жоли Поль
Ошо Гэбриэл
61'
 
Бейр Телониус
Хувер Ки-Джана
67'
Эква Пьер
 
70'
Кафаро Матьё
Олд Бенжамин
 
74'
2:1
Бейр Телониус
(Синайоко Лассин)
78'
Мутон Луи
Муэффек Аймен
 
78'
Стассин Лукас
Сиссоко Ибраим
 
78'
Бушуари Беньямин
Амугу Матис
 
79'
Петро Лео
 
83'
 
Айе Флориан
Синайоко Лассин
83'
 
Равелсон Райан
Овусу Элиша
86'
Давиташвили Зурико
(Стассин Лукас)
3:1
88'
Тардьё Флориан
Петро Лео
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 356 Количество передач 492
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 108
Сент-Этьен 45.4% (49)
X 38.9% (42)
Осер 15.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
4
Эква
Пьер
37
Амугу
Матис
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
11
Олд
Бенжамин
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
92
Акпа
Клеман
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
45
Онаиву
Адо
17
Синайоко
Лассин
Сент-Этьен
4-3-3
Осер
5-3-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Осер

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
5:2
ПМЗПИВЛ1
1:1
ПМЗПИВЛ1
1:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:3
К
3:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.9
0.57

Среднее время на гол

47
157

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.53
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
109

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 3 0.43
Сиссоко Ибраим II 2 (1) 0.29
Кафаро Матьё 1 0.14
Петро Лео 0 0
Стассин Лукас 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 2 0.29
Овусу Элиша 1 0.14
Перрен Гаэтан 1 0.14
Равелсон Райан 1 0.14
Онаиву Адо 1 0.14
Бейр Телониус 1 0.14
Кулибали Лассо 1 0.14
Жубал Мендес 1 (1) 0.14
Леон Донован 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Диоманде Синали 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсонне Готье 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Петро Лео 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Амугу Матис 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Элиша 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Диоманде Синали 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0
Акпа Клеман 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Этьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
5
Сент-Этьен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Осер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
4
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
21%
1
25%
1-15
3
21%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2
Осер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Осер - Брест 3:0 Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1
Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0

Результаты матчей

Сент-Этьен
Осер

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
16.
Тулуза
 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
17.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Лилль
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
12.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 41%, Осер: 59%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 97'
    Стассин Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 96'
    Микаэль Наде выиграл воздушное противоборство у Перрен Гаэтан.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Осер
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    • 94'
      Сент-Этьен начинает контратаку
    • 94'
      Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Кафаро Матьё ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Осер пытается что-то создать.
    • 93'
      Леон Донован ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Равелсон Райан не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Осер пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Сент-Этьен 45.4% (49)
    X 38.9% (42)
    Осер 15.7% (17)
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    Где смотреть матч Сент-Этьен 3:1 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:1 Осер

    Исход игры
    Сент-Этьен
    45.4% (49)
    Ничья
    38.9% (42)
    Осер
    15.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.38% (34)
    Меньше
    67.62% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (75)
    Нет
    28.57% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (41)
    2:1 Сент-Этьен
    20.4% (22)
    1:0 Сент-Этьен
    19.4% (21)
    1:2 Осер
    9.3% (10)
    0:1 Осер
    3.7% (4)
    2:0 Сент-Этьен
    3.7% (4)
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