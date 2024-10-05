Тур: 7. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
8' Желтая карточкаГомеш Андре
15' Желтая карточкаРибейро Алешандро
0:1
39' ГолАбухляль Закария
44' Желтая карточкаСидибе Джибриль
1:1
57' ГолГомес Анхель
2:1
72' ГолБаккер Митчел
Ход матча
8'
39'
0:1
44'
57'
1:1
72'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
304 Количество передач 175
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
11
Сахрауи
Осам
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос ТьягоЗащитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
История личных встреч
Лилль
Тулуза
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед
32 матча
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.69
Среднее время на гол
72
130
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.44
0.94
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
96
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.71
|Жегрова Эдон
|3
|0.43
|Гомес Анхель
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|1
|0.14
|Баккер Митчел
|1
|0.14
|Байо Мохамед
|1
|0.14
|Диаките Бафоде
|1
|0.14
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|3
|0.43
|Гбоо Янн
|2
|0.29
|Абухляль Закария
|1
|0.14
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Рибейро Алешандро
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Магри Франк
|0
|1
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
45%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3
Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3
Результаты матчей
Лилль
Тулуза
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лилль
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|2:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
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|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Тулуза
Исход игры
Лилль
88.6% (93)
Ничья
10.5% (11)
Тулуза
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (49)
Меньше
51.49% (52)
Обе команды забьют
Да
54.46% (55)
Нет
45.54% (46)
Популярный счёт
2:1 Лилль
41% (43)
2:0 Лилль
21% (22)
1:0 Лилль
20% (21)
1:1 Ничья
7.6% (8)
3:0 Лилль
1.9% (2)
3:1 Лилль
1.9% (2)
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