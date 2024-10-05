Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Маккензи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Лилль

88' Зайц Миха не смог попасть в створ ударом издали

88' Крессвел Чарли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лилль

72' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Баккер Митчел из команды Лилль

72' Буадди Айюб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Буадди Айюб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лилль

59' Кинг Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

58' Команда Лилль сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Гомес Анхель забивает с правой ноги!

55' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Кинг Джошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сантос Тьяго II пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

53' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

51' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Тулуза

49' Оооо... вот это был удар! Дэвид Джонатан должен был забить с этой позиции.

49' Андре Бенжамин из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Доннум Арон из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Тулуза