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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лилль
2:1
Конец матча
Тулуза
0'
8' Желтая карточка
Гомеш Андре
15' Желтая карточка
Рибейро Алешандро
0:1
39' Гол
Абухляль Закария
44' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
1:1
57' Гол
Гомес Анхель
2:1
72' Гол
Баккер Митчел
90' Желтая карточка
Магри Франк
90' Желтая карточка
Сантос Тьяго
90'+7

Ход матча

8'
Гомеш Андре
 
15'
Рибейро Алешандро
 
39'
0:1
Абухляль Закария
44'
 
Сидибе Джибриль
46'
Буадди Айюб
Гомеш Андре
 
46'
Сантос Тьяго
Мёнье Тома
 
57'
Гомес Анхель
(Сахрауи Осам)
1:1
64'
 
Магри Франк
Кинг Джошуа
64'
 
Бабика Шави
Абухляль Закария
66'
Фернандес-Пардо Матиас
Сахрауи Осам
 
67'
Баккер Митчел
Гудмундссон Габриэль
 
72'
Баккер Митчел
(Буадди Айюб)
2:1
76'
 
Крессвел Чарли
Сидибе Джибриль
81'
Кабелла Реми
Жегрова Эдон
 
84'
 
Каманзи Уоррен
Николайсен Расмус
84'
 
Зайц Миха
Кассерес Кристиан
90'
 
Магри Франк
90'
Сантос Тьяго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 530 Количество передач 360
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 105
Лилль 88.6% (93)
X 10.5% (11)
Тулуза 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
17
Суасо
Габриэль
7
Абухляль
Закария
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
Лилль
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Тулуза

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 13 побед

32 матча

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
4:2
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
К
1:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Среднее время на гол

72
130

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.44
0.94

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
96

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.71
Жегрова Эдон 3 0.43
Гомес Анхель 1 0.14
Мёнье Тома 1 0.14
Баккер Митчел 1 0.14
Байо Мохамед 1 0.14
Диаките Бафоде 1 0.14
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.43
Гбоо Янн 2 0.29
Абухляль Закария 1 0.14
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Рибейро Алешандро 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Гомеш Андре 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Магри Франк 1 1
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3
Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3

Результаты матчей

Лилль
Тулуза

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лилль
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
11.
Ренн
 1:2 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
12.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ренн
 1:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
12.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Лилль: 59%, Тулуза: 41%.
  • 97'
    Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 97'
    Судье надоело, что Сантос Тьяго II тянет время и он наказал его горчичником
  • 97'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Сантос Тьяго II из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 93'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 93'
      Дэвид Джонатан возвращается на поле.
    • 93'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Дэвид Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Дэвид Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 91'
      Рибейро Алешандро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Лилль 88.6% (93)
    X 10.5% (11)
    Тулуза 1% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лилль 2:1 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 2:1 Тулуза

    Исход игры
    Лилль
    88.6% (93)
    Ничья
    10.5% (11)
    Тулуза
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.51% (49)
    Меньше
    51.49% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (55)
    Нет
    45.54% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    41% (43)
    2:0 Лилль
    21% (22)
    1:0 Лилль
    20% (21)
    1:1 Ничья
    7.6% (8)
    3:0 Лилль
    1.9% (2)
    3:1 Лилль
    1.9% (2)
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